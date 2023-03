Wizz Air invita i piloti a unirsi al “Direct Entry Captain Program”

Wizz Air informa: “Wizz Air invita i piloti esperti a unirsi a Wizz Air direttamente nella posizione di comandante attraverso l’esclusivo programma WIZZ “Direct Entry Captain Program”, progettato per i piloti esperti di Airbus, che saranno coinvolti in un approfondito Command Upgrade Program prima di essere abilitati come comandanti in tutta la rete Wizz Air.

Il programma rappresenta una grande opportunità per i primi ufficiali che desiderano fare un ulteriore passo avanti nella loro carriera nell’equipaggio di volo con la compagnia aerea low-cost in più rapida crescita d’Europa. Con l’espansione delle destinazioni Wizz Air in Europa, Africa e Medio Oriente, i futuri capitani si uniranno a Wizz Air in un momento stimolante e ricco di opportunità.

Il programma di formazione è sovvenzionato da Wizz Air per aiutare e incoraggiare i futuri capitani nel percorso professionale che hanno scelto. I candidati seguiranno un corso di formazione di circa 6 mesi ed entreranno a far parte di Wizz Air in qualità di capitani dopo aver completato con successo la formazione. Il programma è concepito in modo unico e finanziariamente accessibile, per cui viene calcolata una quota totale di 10.000 euro come parte della quota del Direct Entry Command Program, che si traduce in una riduzione dello stipendio di 500 euro al mese per 20 mesi, dopo il superamento del corso”.

“La compagnia aerea punta ad assumere 120 capitani per Wizz Ungheria e Wizz Malta nel 2023, 25 dei quali otterranno la posizione di comandante direttamente dopo il programma Direct Entry Captain. Il programma è attualmente disponibile in Europa. Wizz Air sta reclutando attivamente piloti con licenza EASA che abbiano il permesso di vivere e lavorare nell’UE o in Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldavia, Macedonia del Nord e Serbia.

I candidati che entreranno a far parte di Wizz Air attraverso il programma Directly Entry Captain avranno l’opportunità di operare sulla flotta della compagnia aerea, in costante crescita, composta da aeromobili Airbus moderni e sostenibili, su oltre 950 rotte verso quasi 200 destinazioni in più di 50 Paesi. Wizz Air si impegna per lo sviluppo e il benessere dei suoi piloti, offrendo stipendi competitivi, formazione leader del settore, un contratto a tempo indeterminato e garantito e turni di volo flessibili e fissi per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Un mondo di opportunità si apre con gli ambiziosi piani di Wizz Air di più che triplicare le dimensioni della sua flotta fino a 500 aeromobili entro il 2030″, conclude Wizz Air.

I candidati interessati possono candidarsi direttamente al programma sul sito web di Wizz Air Career.

Ludwig Andre, diplomato al Direct Entry Captain Program, ha dichiarato: “Il programma Direct Entry Captain è un ottimo programma per i piloti di tutto il mondo, che incentiva e offre la possibilità di intraprendere la propria carriera nella compagnia a più rapida espansione in Europa con molte opportunità di ulteriore sviluppo. Sono passati 4 anni da quando ho ricoperto la posizione di comandante in Wizz Air e ancora mi godo ogni decollo e atterraggio sentendomi grato per la possibilità di aver partecipato e di essermi diplomato in questo programma. Nel frattempo, sono diventato Line Trainer e, di recente, sono entrato a far parte del team di reclutamento. La mia storia è una delle tante storie di successo di questa azienda e potrebbe diventare anche la vostra”.

