Emirates crea una piattaforma di innovazione per guidare il futuro dell’aviazione e dei viaggi

Emirates Group, sempre all’avanguardia nell’innovazione del settore dell’aviazione, ospita la prima edizione del ForsaTEK, un evento annuale nonché una piattaforma per creare nuove opportunità, che riunisce due programmi di start-up: Intelak e Aviation X Lab, e che facilita la collaborazione con partner tecnologici e industriali di alto profilo, start-up e attori chiave dell’ecosistema dell’aviazione.

Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato della compagnia aerea e del gruppo Emirates, ha aperto ufficialmente l’evento e ha dichiarato: “L’innovazione è da sempre parte integrante del DNA di Emirates Group. Con i progressi della tecnologia, abbiamo sempre mirato a fornire valore e soluzioni migliori ai nostri clienti attraverso l’adattamento e l’implementazione in tutta la nostra attività. ForsaTEK è un’altra piattaforma per mostrare le iniziative tecnologiche e le relative applicazioni nel nostro settore. Insieme ai nostri partner e ad alcune delle menti più brillanti del settore, abbiamo costruito un solido ecosistema di incubatori che sta offrendo iniziative all’avanguardia nel settore dei viaggi”.

“Tenutosi il 9 e il 10 marzo, presso la sede centrale di Emirates Group in collaborazione con partner del settore, ForsaTEK è un evento incentrato sull’aviazione, i viaggi e il turismo. L’evento è concepito come una piattaforma per mostrare il futuro dei viaggi attraverso l’imprenditorialità e l’innovazione, promuovendo la collaborazione, incoraggiando le comunità di incubatori e guidando idee stimolanti.

I partner di Emirates Group, in questo evento unico nel suo genere, sono stati Accenture, Airbus, Amadeus, Collins Aerospace, il Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai, GE Aerospace, Microsoft e Thales.

Hanno affascinato il pubblico con diverse vetrine e dimostrazioni straordinarie, tra cui la prima esperienza di check-in robotico proposta da Emirates Group, ma anche l’IA di Microsoft, le soluzioni digitali incentrate su efficienza e sicurezza di GE Aerospace e le eSIM di Thales. La Dubai Future Foundation ha presentato il suo lavoro e le sue ambizioni per la città e Maha Gaber, fondatrice di Digital and Savvy, ha coinvolto il pubblico nella “costruzione del proprio marchio”.

In uno spazio espositivo in stile souk, più di 20 start-up, che fanno parte di Intelak o Aviation X Lab, hanno dimostrato le loro innovazioni e presentato a un vasto pubblico di VIP, investitori e alla più ampia industria tecnologica, la loro visione per le future grandi novità nel mondo dei viaggi”, afferma Emirates.

“Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha inoltre dato maggiori dettagli in merito all’innovazione dell’aviazione e parlato delle nuove tecnologie. All’interno dei diversi panel si è discusso di argomenti di attualità come Women in Travel e Tech e AI ChatGPT. Il 10 marzo, l’evento ha ospitato gli studenti universitari per sperimentare le nuove tecnologie, ispirare una nuova generazione e discutere questioni come l’empowerment dei giovani.

ForsaTEK deriva da “Forsa” che significa “le tue opportunità” in arabo, ed è un gioco di parole tra tecnologia ed Emirates (codice EK)”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)