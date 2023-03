ITA Airways aumenta le frequenze dal Brasile all’Italia a 11 voli settimanali di andata e ritorno tra San Paolo e Roma Fiumicino

ITA Airways potenzia il volo diretto San Paolo-Roma Fiumicino per andare incontro all’aumento significativo della domanda. A partire da agosto 2023, la Compagnia aggiungerà 4 frequenze settimanali ai suoi collegamenti giornalieri tra il Brasile e l’Italia.

“Le nuove frequenze di ITA Airways dall’Aeroporto Internazionale di San Paolo saranno operate con Airbus A330, con partenza il lunedì, il martedì, il giovedì e la domenica alle 19:00 e atterraggio a Roma Fiumicino alle 11:45, ora locale. I nuovi voli da Roma saranno operati con partenza alle 9:40 e arrivo a San Paolo alle 17:00, ora locale.

L’introduzione di frequenze aggiuntive nel collegamento diretto da San Paolo a Roma Fiumicino è un’ulteriore dimostrazione dell’importante investimento della Compagnia nel mercato brasiliano e consentirà a ITA Airways di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Sud America, da sempre una delle mete delle vacanze italiane privilegiate e destinazione con il più alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana, nonché destinazione facilmente raggiungibile via Roma da tutti i principali gateway di ITA Airways in Europa e nei paesi del Mediterraneo”, afferma ITA Airways.

“Grazie alle nuove frequenze, la Compagnia porterà la sua offerta a 11 voli settimanali di andata e ritorno tra San Paolo e Roma. Questa offerta sul mercato sudamericano sarà integrata a fine ottobre con il lancio del volo diretto Rio de Janeiro – Roma Fiumicino, che opererà 7 voli settimanali di andata e ritorno e porterà a 18 il numero totale di frequenze settimanali tra Brasile e Italia.

Con il nuovo volo e le frequenze aggiuntive in Brasile, ITA Airways offrirà ai clienti ulteriori opzioni in termini di orari di partenza e di arrivo, nonché di connettività con altri voli verso le numerose destinazioni domestiche sul mercato brasiliano, operati dai partner di ITA Airways attraverso accordi di code share o commerciali. Grazie ai voli in codeshare con Azul – Linhas Aéreas Brasileiras, GOL Airlines e LATAM Airlines, i clienti di ITA Airways potranno volare dall’Aeroporto Internazionale di San Paolo verso tutte le destinazioni nazionali brasiliane, grazie alle coincidenze via San Paolo con le 11 frequenze settimanali da Roma“, prosegue ITA Airways.

“Per supportare il potenziamento dei collegamenti tra il Brasile e l’Italia e rafforzare l’awareness nei confronti del Brand, è on-air fino al 10 aprile nell’area di San Paolo, la nuova campagna pubblicitaria multicanale di ITA Airways. La comunicazione crea un link diretto tra la Compagnia di bandiera e l’Italia, facendo leva sulla bellezza delle destinazioni italiane e le sensazioni che le stesse ispirano. La campagna sarà visibile in affissione nei principali centri commerciali e nelle stazioni metro e avrà anche una forte presenza sul web.

Tutti i voli di ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)