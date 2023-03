Airbus dimostra in volo l’A321XLR Airspace Cabin design

Il terzo A321XLR flight test aircraft – MSN11080 – noto anche come “FT3”, dedicato alla in-flight validation degli aspetti relativi alla cabina, è attualmente nel mezzo del suo fitto flight test schedule, dopo il suo primo volo il 20 ottobre 2022.

“La A321XLR Airspace cabin è dotata di nuovi ceiling and sidewall panels e di nuovi overhead bins, oltre a vari miglioramenti del comfort per passeggeri ed equipaggio

Questo test si concentra non solo sugli Airspace branding elements visibili, come i nuovi overhead stowage compartments (OHSC), ceiling panels, ecc.., ma anche sui numerosi nuovi adattamenti del sistema “dietro le quinte” e le caratteristiche relative a thermal comfort, ventilation, water & waste, sound insulation, e così via. Insieme, tutti questi aspetti, tra gli altri, contribuiranno a raggiungere la migliore esperienza possibile per i passeggeri e l’equipaggio di volo, nonché miglioreranno le performance e la flessibilità per la compagnia aerea e gli aeroporti, date le rotte Xtra Long-Range su cui questo aereo volerà abitualmente”, afferma Airbus.

“Mentre il primo velivolo A321XLR – MSN11000 (FT1) – aveva precedentemente eseguito alcuni pre-test delle funzionalità di base del waste water system e alcuni test acustici, il nostro focus è principalmente su FT3, dove l’Airspace Standard Cabin entra per la prima volta”, afferma Tuan Wei Chung, Cabin & Cargo (C&C) Lead for the A321XLR’s ‘Cross Functions’. “Con FT3 valutiamo anche gli aspetti più evidenti del comfort in cabina, in particolare quello termico (cabin temperature control – che è stato testato nel novembre 2022 utilizzando passenger-heater-dummies) nonché le proprietà acustiche complessive – ovvero la silenziosità della cabina”.

“All’interno di questo dedicated cabin flight test aircraft, i team saranno in grado di testare elementi che i passeggeri in realtà non vedono o sentono, ma che comunque apprezzano, come le water, waste and heating options disponibili, incluso ad esempio l’optional 300 litre waste-water tank, gli heated floor panels, potable water storage and supply e le misure di protezione antigelo associate, che includono ‘tape heaters’ per le water lines.

I risultati di questa campagna sono stati recentemente convalidati dal comitato direttivo interno del programma come conformi ai requisiti di progettazione. Successivamente, FT3 è stato dotato di flight test instrumentation (FTI) installations per le cold temperature campaigns che dovrebbero svolgersi a Iqaluit, nel nord del Canada. Verranno testati freezing protection and insulation delle water lines, nonché waste tank e lavatory areas.

Entro la fine dell’anno ci sarà anche una flight test campaign più orientata a misurare le percezioni dei passeggeri”, prosegue Airbus.

“Ciò includerà un volo dedicato di un massimo di sette ore con i dipendenti di Airbus – che agiscono come passeggeri – a bordo. Verranno analizzati diversi aspetti di comfort, non solo per i passeggeri, ma anche per l’equipaggio. Condurremo sondaggi per valutare il livello di comfort dei passeggeri sull’aeromobile durante i lunghi voli per quanto riguarda la temperatura e il rumore”, spiega Tuan.

“Il team coglierà l’opportunità per effettuare alcune misurazioni dirette “spot” – acustiche e di temperatura – utilizzando un dispositivo di rilevamento portatile. Verrà registrata l’esposizione al rumore dell’equipaggio, in particolare intorno alle main door entrance areas. Anche i nuovi elementi della cabina Airspace saranno testati. Ad esempio, le nuove parti saranno controllate per eventuali vibrazioni o risonanze durante le fasi di volo. Verranno valutati anche gli aspetti ergonomici, come la facilità o la difficoltà di carico e scarico delle nuove cappelliere. Airbus riceverà anche feedback sugli aspetti visivi della cabina.

Altre modifiche al design ora in fase di messa a punto per la migliore esperienza di volo possibile all’interno dell’A321XLR includono elementi come le extra fuel pumps per il nuovo underfloor Rear-Centre-Tank (RCT). Ci sono pompe aggiuntive per fornire carburante da questo serbatoio e qualsiasi acoustic energy che emettono viene monitorata attentamente.

Per le XLR long range missions ci sono ora requisiti termici e acustici più elevati per la cabina”, continua Airbus.

“Abbiamo aggiunto l’isolamento nella forward fuselage section e sviluppato un nuovo rivestimento come standard all’interno delle door and door-surround structures”, afferma Mehmet Altay, Project Leader Cabin & Cargo Engineering. “Abbiamo anche sviluppato una thermal/acoustic ‘Textile Door Cover’ for Doors-1 and Doors-4 che può essere attaccata tramite magneti a ciascuna porta dall’equipaggio durante il volo. Inoltre, nelle Doors-1 and Doors-4 entrance areas abbiamo nuovi heated floor panels, oltre a un fresh air vent outlet più silenzioso”.

“Una notevole caratteristica relativa al benessere dei passeggeri/equipaggio dell’A321XLR durante la lunga crociera ad alti livelli di volo è l’ultimo ‘cabin pressure control’ standard (introdotto in tutta la A320 Family). Il sistema pianifica attivamente proportional cabin altitudes in base al livello di volo. Per l’A321XLR ciò significa che viene raggiunta una cabin altitude inferiore a 6.000 piedi quando l’aereo sta navigando a 33.000 piedi. Le basse cabin altitude creano un ambiente di volo più confortevole e meno faticoso per i passeggeri e l’equipaggio.

I team hanno anche sviluppato una nuova parete laterale e pannelli del soffitto visivamente migliorati per l’A321XLR.

Un’altra caratteristica fondamentale riguarda la forward passenger cabin. In particolare, l’XLR beneficia della cosiddetta ‘full-flex zone’, introdotta per la prima volta sull’A321neo “ACF” standard (ACF = “Airbus Cabin Flex”). Questa è la zona nella metà anteriore della fusoliera tra le Doors-1 and Doors-2 in cui le compagnie aeree possono posizionare galleys and lavatories, consentendo loro di suddividere comodamente la cabina in diverse classi di posti a sedere. La tendenza per l’XLR si sta spostando verso cabine più “arricchite” con layout di almeno due classi e passando a tre classi.

Nel complesso, tutti i prodotti sviluppati e le decisioni prese dai team erano incentrate sul cliente”, conclude Airbus.

“Abbiamo coinvolto i nostri clienti invitandoli ai nostri workshop “Customer Experience” ad Amburgo”, afferma Tuan. “Avere questa interazione nella fase di sviluppo si è rivelato essenziale per ottenere feedback utili per migliorare il nostro design”.

“Il passo successivo è il Milestone MG13 ‘Maturity Gate’. Ciò significa che tutto ciò che abbiamo sviluppato è ora in fase di ottenimento della EASA Type Certification, prima di consegnarlo alla series production organisation per l’Entry Into Service”, afferma Mehmet. “Questa è la pietra miliare principale verso cui ci stiamo dirigendo ora”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)