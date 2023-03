Boeing produrrà 184 Apache per U.S. Army e International Customers

Boeing realizzerà 184 Apache AH-64E per U.S. Army and international customers, inclusi i primi Apache per l’Australia. L’Australia è la diciottesima nazione a selezionare gli Apache.

Questa assegnazione da 1,9 miliardi di dollari porta il total current funded value del contratto a 2,1 miliardi di dollari, con il potenziale per aumentare a oltre 3,8 miliardi di dollari con obblighi futuri.

“Stiamo potenziando la U.S. Army’s attack fleet, supportando al contempo altre nazioni partner e dando il benvenuto al nostro nuovo cliente Apache, l’Australian Army”, afferma Christina Upah, vice president of Attack Helicopter Programs and senior Boeing Mesa site executive. “Questo contratto evidenzia la necessità degli Apache in tutto il mondo”.

“L’U.S. Army riceverà 115 remanufactured Apache, con ulteriori 15 Apache da acquistare come opzioni, garantendo risparmi significativi ai contribuenti. Gli ulteriori 54 velivoli saranno consegnati alle nazioni partner nell’ambito delle Foreign Military Sales.

Questa assegnazione arriva sulla scia della notizia del superamento da parte dell’U.S. Army’s Apache fleet di cinque milioni di flight hours, una pietra miliare che dimostra che l’AH-64 è l’attack helicopter più capace, affidabile e versatile”, afferma Boeing.

“Questo contratto pluriennale è fondamentale per il warfighter e l’intero team Apache”, ha affermato il Col. John (Jay) Maher, U.S. Army Apache project manager. “Dimostra l’impegno dell’esercito a continuare a inserire capacità senza pari, fornendo stabilità e prevedibilità ai cittadini e alle aziende eccezionali che riversano il loro talento nella produzione del miglior attack helicopter al mondo”.

“Boeing Global Services continuerà a fornire una optimal readiness, inclusi training devices, spare provisions, support and test equipment kits, depot support, field engineering and technical manuals. I principali vantaggi nella technical publication area consentono un process approach semplificato per il riutilizzo dei dati che riduce i costi operativi e di mantenimento.

In base al primo multi-year contract, firmato nel 2017, Boeing ha consegnato 244 remanufactured Apache all’Army e 24 new-build aircraft a un cliente internazionale. L’AH-64E, costruito nello stabilimento Boeing di Mesa, in Arizona, è il multirole combat helicopter più avanzato al mondo. Ci sono più di 1.275 Apache attualmente operativi in tutto il mondo”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)