La flotta AW139 di Leonardo in Australia si rafforza con l’ordine di altri due elicotteri HEMS/SAR da Babcock Australasia

Leonardo ha annunciato un’ulteriore espansione della sua flotta di elicotteri AW139 in Australia con un ordine per due velivoli da parte dell’operatore Babcock Australasia (Babcock). Le due piattaforme AW139 ordinate da Babcock effettueranno una serie di HEMS, Search and Rescue and Inter-Hospital Patient Transport missions per conto di un cliente non reso noto. Le piattaforme AW139 saranno consegnate nel 2024 e inizieranno il servizio nella seconda metà dell’anno, a seguito della personalizzazione di missione dedicata eseguita localmente.

“Il nuovo velivolo sarà caratterizzato da un’ampia gamma di equipaggiamenti su misura, tra cui: 4-axis DAFCS (Digital Automatic Flight Control System) autopilot con Hover Mode, brand new Avionic Phase 8, TCAS II (Traffic Collision Avoidance System), searchlight, camera, wire cutter, rescue hoist, tra gli altri. Questo nuovo ordine porterà a nove la Babcock AW139 fleet , che già opera sette AW139 in Australia per conto di Air Ambulance Victoria e RACQ CapRescue”, afferma Leonardo.

Peter Newington, Babcock’s Managing Director Aviation & Critical Services, ha affermato che l’espansione della flotta AW139 di Babcock porterà una maggiore capacità in tutti i suoi contratti: “L’AW139 offre increased speed range e capacità operativa, essenziali per le grandi distanze e i terreni difficili in tutta l’Australia”.

“Questo ultimo contratto segna un ulteriore successo per l’AW139 in Australia, essendo già il modello leader per Emergency Medical Service (EMS) a livello nazionale. Più di 130 elicotteri civili, di pubblica utilità e militari di vari modelli sono stati venduti da Leonardo nel Paese fino ad oggi, supportati da un unico e localizzato support and MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) services. L’AW139 è stato scelto da diversi operatori in Australia per una serie di ruoli che coprono HEMS/SAR, law enforcement, offshore transport, government roles, con una flotta di oltre 60 unità oggi in servizio. La global EMS/SAR fleet di AW139 utilizzata da Babcock ha recentemente stabilito un importante traguardo operativo superando le 150.000 ore di volo.

L’AW139 è stato venduto da Leonardo a diversi governi statali del paese per svolgere una serie di law enforcement, patrol and surveillance, maritime search and rescue missions e policing operations. Questo elicottero è ideale per law enforcement, EMS and parapublic missions, grazie alla sua capacità, affidabilità e sicurezza. Una flotta di oltre 60 unità svolge oggi tutte queste missioni in Australia oltre a energy support and transport”, prosegue Leonardo.

“Con oltre 1.130 unità in servizio per oltre 280 clienti in circa 90 nazioni e oltre 3,6 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi dalla sua certificazione nel 2004, l’AW139 si è dimostrato estremamente efficace per rescue and emergency missions. L’AW139 offre capacità, tecnologia e sicurezza eccezionali per soddisfare i severi requisiti degli operatori per attività in condizioni difficili. Presenta un’avionica all’avanguardia con advanced navigation and collision avoidance systems, per migliorare la consapevolezza della situazione e ridurre il carico di lavoro dei piloti. Non ha rivali in termini di velocità, margini di potenza e performance generali e presenta la cabina più ampia nella sua categoria con elevata modularità per una rapida riconfigurazione, oltre alla capacità unica della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente per oltre 60 minuti anche in assenza di lubrificante per una ancora maggiore affidabilità e sicurezza. Oltre 1.000 kit di missione sono stati certificati per l’AW139 fino ad oggi”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)