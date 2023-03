News Brevi – 18.03.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A ROMA CIAMPINO CON FALCON 900 – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo, il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di 15 giorni da Cagliari a Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente in imminente pericolo di vita necessitava di essere trasferito d’urgenza dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Nello specifico, il piccolo paziente ha viaggiato all’interno di una culla termica, monitorato ed assistito da un’equipe medica. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari , dalla Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino in mattinata per dirigersi verso l’aeroporto di Cagliari dove il neonato, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto alle 13:30 locali, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MARTEDI’ 21 MARZO GEASAR SOSITIENE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA DONAZIONE DEL SANGUE – Geasar, in collaborazione con Avis Olbia – Associazione Volontari Italiani Sangue ODV, organizza una raccolta di sangue in aeroporto il prossimo 21 marzo rivolta a tutta la comunità aeroportuale e alla cittadinanza. La raccolta si terrà dalle 8.00 alle 12.00 presso il punto di raccolta mobile posto all’ingresso dell’Aerostazione. I donatori potranno parcheggiare gratuitamente al “Main Park” e usufruire di una colazione al “Kara Food Bar” offerta da Cortesa. L’iniziativa, posta in essere con lo spirito di aiutare chi ha più bisogno, testimonia il costante impegno della Geasar a sostegno della comunità locale e l’attenzione alle tematiche a carattere sociale, come la nota criticità relativa alla carenza di sangue presso le strutture sanitarie. L’insufficenza di sangue e plasma negli ospedali e nelle strutture sanitarie, infatti, rappresenta un’emergenza costante in Sardegna, soprattutto per quanto concerne la cura dei pazienti talassemici e non solo. La Geasar invita pertanto tutta la comunità aeroportuale e la cittadinanza a partecipare, a condividerne informazioni sull’appuntamento con amici e colleghi, perchè “Donare il sangue è un atto di solidarietà, un gesto semplice con il quale è possibile salvare molte vite”.

AIR FRANCE-KLM ANNUNCIA IL RIMBORSO DI €300 MILIONI DEI €600 MILLION FRENCH STATE PERPETUAL HYBRID BONDS – Air France KLM ha rimborsato 300 milioni di euro di French State perpetual bonds in circolazione, superando la soglia del 75% riguardo Covid-19 recapitalization aid redemption. Il Gruppo inoltre rifinanzierà 320 milioni di euro attraverso una nuova emissione di perpetual hybrid bonds con lo Stato francese. Nell’aprile 2021 Air France-KLM e lo Stato francese hanno concordato di convertire il prestito statale francese diretto di 3 miliardi di euro, concesso dallo Stato francese ad Air France-KLM a fine maggio 2020, in perpetual hybrid bonds come Covid-19 recapitalization aids ad Air France e Air France-KLM, approvati dalla Commissione Europea il 5 aprile 2021. Nel 2022 il Gruppo ha rimborsato 2,4 miliardi di euro dei suddetti 3 miliardi, lasciando residui 600 milioni di euro. Come annunciato alla presentazione dei risultati FY2022 del Gruppo, Air France-KLM e Air France intendono uscire completamente dagli attuali Covid-19 recapitalization aid e dai relativi “bans” a partire dal 19 aprile 2023. A seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea, il 16 febbraio 2023, di un aiuto compensativo dello Stato francese concesso ad Air France senza alcun divieto, il Gruppo compie oggi il primo passo per rimborsare e uscire dal Covid-19 recapitalization State aid. Questo passaggio consente al Gruppo di superare la 75% redemption threshold del Covid-19 recapitalization aid. Inoltre, il Gruppo rifinanzierà 320 milioni di euro attraverso l’emissione di nuovi French State perpetual hybrid bonds, come aiuto compensativo approvato ad Air France. Questi nuovi perpetual bonds con no “bans” prevedono condizioni finanziarie simili a quella rimborsata.

BOMBARDIER COMPLETA UN ATRO PASSO NEL SUO DELEVERAGING – Bombardier Inc.ha annunciato di aver rimborsato l’importo nominale di $500 milioni delle sue 7.50% Senior Notes in circolazione con scadenza 2025, come stabilito nell’avviso di rimborso parziale emesso il 14 febbraio 2023. “Questo rimborso del debito segna un’altra importante pietra miliare nel nostro percorso di riduzione dell’indebitamento e dimostra il nostro continuo impegno per rafforzare il nostro bilancio. Negli ultimi 2 anni, abbiamo ridotto il debito totale di oltre $4,5 miliardi. Ciò rappresenta una riduzione del 45% del nostro debito dal 2020 e si traduce in un profilo di rischio di credito significativamente migliorato”, ha dichiarato Bart Demosky, Executive Vice President and Chief Financial Officer. Bombardier fornirà ulteriori aggiornamenti sulla sua capital structure e sui progressi strategici durante il suo Investor Day virtuale il 23 marzo 2023.