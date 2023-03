Bell consegna tre elicotteri Bell 505 in Bahrain

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la consegna di tre elicotteri Bell 505 alla Royal Bahrain Air Force. Bell ha consegnato i velivoli durante un inspection and acceptance event nel febbraio 2023 presso la struttura Bell di Mirabel.

“Siamo onorati di fornire alla Bahrain Defense Force un’altra risorsa Bell di prim’ordine per addestrare la prossima generazione di piloti del Bahrain”, ha affermato Sameer Rehman, managing director, Africa and Middle East, Bell. “Generazioni di piloti del Bahrain hanno volato con gli elicotteri Bell e il Bell 505 continuerà la tradizione di eccellenza per gli anni a venire”.

“La Bahrain Defence Force ha operato il Bell 212 e diverse generazioni di AH-1 attack helicopters. Questa consegna rappresenta i primi Bell 505 per il paese e include un pacchetto con training, tooling, and spares”, afferma Bell Textron.

“Con bassi costi operativi e alta affidabilità, il Bell 505 è emerso come uno dei preferiti dai clienti per preparare i cadetti a una transizione più sicura ed efficace verso advanced helicopters”, ha aggiunto Rehman.

“Il Kingdom of Bahrain si unisce ad altri paesi della regione che impiegano il Bell 505 come advanced military trainer preferito. Horizon International Flight Academy negli Emirati Arabi Uniti opera 12 Bell 505 e la Royal Jordanian Air Force ha firmato un accordo per 10 Bell 505 nel novembre 2022. Più di 30 elicotteri Bell 505 operano in tutto il Medio Oriente e in Africa. Inoltre, il Bell 505 è il military training helicopter per Montenegro Air Force, Republic of Korea Army e Republic of Korea Navy.

Bell ha consegnato più di 400 elicotteri Bell 505 a clienti nazionali e internazionali. Il programma Bell 505 ha raggiunto complessivamente più di 100.000 ore di volo. Il Bell 505 è recentemente diventato il primo single engine helicopter al mondo a volare con 100% Sustainable Aviation Fuel (leggi anche qui)”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)