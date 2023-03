Boeing consegna a Viasat una potente satellite platform

Boeing ha consegnato la satellite platform più potente che l’azienda abbia costruito fino ad oggi, il 702MP+, un custom-designed spacecraft per il network provider Viasat.

“Lavorando con Boeing, siamo molto entusiasti di completare ViaSat-3 Americas e di avvicinarci di un passo alla fornitura di velocità più elevate, maggiore larghezza di banda e maggiore valore ai nostri clienti su scala globale, sia a terra che in mare, o in volo”, ha dichiarato Dave Ryan, president Space & Commercial Networks, Viasat. “L’innovazione di questo satellite ci consente nuovi livelli di flessibilità per allocare dinamicamente la capacità ai mercati geografici più attraenti e impegnati”.

“Dopo l’imbarco dalla Boeing factory in California, ViaSat-3 Americas è volato verso la Florida Space Coast, dove i team Boeing e Viasat supporteranno le launch and mission operations, mentre lo spacecraft si prepara a viaggiare verso l’orbita geostazionaria, a circa 22.000 miglia dalla Terra. Una volta in orbita, ViaSat-3 Americas sarà il primo di tre 702MP+ satellites a costituire la ultra-high-capacity ViaSat-3 satellite constellation, progettata per fornire connettività e copertura globale di alta qualità e conveniente”, afferma Boeing.

“Abbiamo progettato, costruito e consegnato la satellite platform più potente che abbiamo mai fornito a un cliente. Il risultato è davvero una meraviglia ingegneristica”, ha affermato Michelle Parker, vice president of Space Mission Systems at Boeing Defense, Space & Security. “Abbiamo ampliato i confini del nostro design e dei platform components per superare gli esigenti mission requirements di Viasat, garantendo al tempo stesso l’allineamento con i comprovati standard di qualificazione e affidabilità di Boeing”.

“Basato sul collaudato 702 vehicle design che ospita la U.S. Department of Defense’s Wideband Global Satellite (WGS) constellation e oltre 40 high-performing satellites, tra cui ViaSat-2, il Boeing 702MP+ presenta per la prima volta una all-electric propulsion a bordo di un 702MP, fornendo spinta ed efficienza più sostenute.

Boeing ha migliorato la struttura della piattaforma per supportare il grande payload di Viasat. La piattaforma ospita anche i più grandi commercial satellite solar arrays della Boeing-subsidiary Spectrolab mai prodotti, insieme a batterie ed elettronica di supporto, che generano ben oltre 30 kW di energia solare.

Il satellite ha alcuni dei più grandi riflettori mai inviati nello spazio e sarà significativamente più grande della maggior parte dei satelliti geostazionari, richiedendo hardware e software altamente raffinati e altamente affidabili per mantenere un controllo satellitare ottimale. Oltre a progettare e produrre la piattaforma, Boeing ha collaborato con Viasat per integrare il payload”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)