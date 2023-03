Vueling: numerose proposte per il periodo pasquale

Vueling informa: “Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, è pronta a festeggiare le vacanze pasquali. Quest’anno lo fa in grande stile, celebrando la festività ma anche i risultati raggiunti nel 2022, in particolare dall’Italia. Quali sono state – e quali saranno – le rotte che migliaia di italiani si sono regalati nelle principali capitali europee per il weekend di Pasqua?

Lo scorso anno, destinazioni molto amate sono state Londra, Parigi e Barcellona, a cui gli italiani hanno aggiunto piccole e grandi capitali europee come Bilbao, Valencia, Malaga o Amsterdam. Anche nel 2023 la richiesta è alta e Vueling è pronta a offrire numerosi collegamenti diretti con queste destinazioni per il break pasquale. La voglia di partire per un viaggio primaverile è forte e Vueling è pronta a decollare”.

“Dall’aeroporto di Roma Fiumicino le proposte sono numerose e comprendono Londra Gatwick, che ad aprile collegherà l’hub italiano con 20 voli a settimana, Parigi Orly (26), Barcellona (41), Valencia (7), Alicante (5) e Malaga (8). Queste ultime sono state protagoniste anche della Pasqua 2022 e si riconfermano per quest’anno vincenti.

Anche dall’aeroporto di Firenze tra le destinazioni preferite c’è Barcellona: per la Pasqua 2023, Vueling offre il collegamento con la capitale catalana con ben 21 frequenze settimanali, permettendo ai passeggeri toscani di partire davvero in ogni momento. Seguono i collegamenti con Parigi Orly e Londra Gatwick, con rispettivamente 13 e 15 frequenze settimanali. Grande novità, la rotta Firenze-Madrid, che prevede 10 voli settimanali per scoprire la magia della capitale spagnola durante i primi giorni di aprile”, prosegue Vueling.

“Anche l’aeroporto di Milano Malpensa registra dati importanti. Terza rotta più amata in Italia nella settimana di Pasqua 2022 è stata Milano Malpensa-Barcellona, che anche quest’anno si riconferma cruciale nella strategia pasquale del vettore low cost spagnolo: i collegamenti settimanali solo per le settimane a cavallo del 9 aprile sono ben 36. Molto apprezzata anche la rotta su Bilbao, che torna a crescere nel 2023 con 3 frequenze settimanali per raggiungere l’atmosfera unica che si respira nei Paesi Baschi. Rotta importante anche quella che collega l’hub lombardo con Parigi Orly, con una proposta di 19 voli settimanali.

Numerose proposte per il periodo pasquale anche dalle altre basi italiane, da cui sarà possibile raggiungere Barcellona, meta molto richiesta quando il sole inizia a farsi più caldo: per tutto il mese di aprile, i voli settimanali per la capitale catalana saranno 6 da Bari, 13 da Bologna, 4 da Cagliari, 7 da Catania, 3 da Genova, 14 da Napoli, 5 da Palermo, 6 da Torino e ben 21 da Venezia“, conclude Vueling.

