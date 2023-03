News Brevi – 20.03.2023

L’AERONAUTICA MILITARE ALLA “ACEA RUN ROME THE MARATHON” – Il 19 marzo, nella giornata della Festa del Papà, si è svolta la Maratona di Roma “Acea Run Rome the Marathon” alla quale hanno partecipato migliaia di sportivi che, con lo sguardo rivolto verso l’alto, si sono fermati ad ammirare il cielo dove le Frecce Tricolori hanno steso il tricolore più lungo d’Italia sulla capitale. I partecipanti hanno potuto correre attraverso un percorso pieno di storia e bellezza. L’Aeronautica Militare in qualità di partner istituzionale della “Acea Run Rome the Marathon”, nell’ambito delle iniziative legate alle celebrazioni del Centenario ha partecipato sia alla staffetta, competizione non agonistica a squadre con il percorso della maratona suddiviso fra quattro partecipanti, che ad una competizione simbolica di Forza Armata che prevede l’assegnazione di “Coppe del Centenario A.M.” ai primi tre team A.M. al traguardo. Alla Maratona “Acea Run Rome The Marathon” hanno partecipato circa 100 corridori provenienti da vari Reparti dell’Arma Azzurra. Il primo corridore dell’Aeronautica Militare a tagliare il nastro dopo 2 ore 34 minuti e 24 secondi è stato il 1° Graduato Fabrizio Meoli della Scuola Specialisti Aeronautica Militare di Caserta, che si è aggiudicato il trofeo e la medaglia del Centenario A.M.. Il secondo posto è stato conquistato dal 1° M.llo Diego Ambrogio Saltalamacchia, proveniente dall’Ufficio Tecnico Territoriale di Torino Caselle, con il tempo di 2 ore 49 minuti e 7 secondi. Il terzo posto è andato al 1° Av.Ca. Claudio Cordella, proveniente dal Comando Aeroporto di Sigonella, con il tempo di 3 ore 00 minuti e 49 secondi. Alla Staffetta “Run4Rome” hanno partecipato 132 corridori provenienti da 33 squadre appartenenti a vari Reparti dell’Aeronautica Militare. La prima squadra a tagliare il traguardo, dopo 2 ore 43 minuti e 40 secondi, è stata quella del Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche, composta dal 1° Lgt. Guglielmo Civitella, il T.Col. Roberto Diana, il Ten. Riccardo Abbenante e il M.llo 2^Cl. Federico Nappa, che si sono aggiudicati il trofeo e la medaglia del Centenario A.M.. Il secondo posto è stato conquistato da M3 Gabriele Ferrante, M3 Ernesto Arcangeli, Allievo Vladimir Zubenko e da M3 Elisa Vignoli della Squadra appartenente alla Scuola Marescialli Aeronautica Militare di Viterbo, con il tempo di 2 ore 58 minuti e 45 secondi. Il terzo posto è andato alla Squadra del 17° Stormo di Furbara composta dal 1° Aviere Scelto Alessandro Principe, il M.llo 2^Cl. Giovanni Piceci, il Magg. Riccardo Cerrato e dall’Av.Sc. Claudio Giovannetti, con il tempo di 3 ore 07 minuti e 11 secondi. Emozionante la partecipazione del Team “AM1923 60° Stormo Team K1” alla gara di staffetta a squadre, alla quale era iscritto anche il Colonnello Giuseppe Cipriano, uno dei due piloti scomparsi nel recente incidente aereo a Guidonia. L’organizzazione, per rendergli omaggio, ha attribuito simbolicamente al Col. Cipriano un personal best di 5 minuti al Km. La partnership dell’Aeronautica Militare con Acea Run Rome The Marathon rientra nell’ambito dei numerosi eventi attraverso i quali la Forza Armata celebrerà il suo centenario durante il 2023, che ricorrerà ufficialmente il prossimo 28 marzo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PETIZIONE PER I PASSEGGERI DELL’UE CHIEDENDO DI MANTENERE APERTI I CIELI DELL’UE DURANTE GLI SCIOPERI DEI CONTROLLORI DI VOLO FRANCESI – Ryanair informa: “Ryanair invita i passeggeri dell’UE a firmare la petizione “PROTECT PASSENGERS – KEEP EU SKIES OPEN”. Finora, nel 2023, gli scioperi dei controllori di volo francesi hanno ritardato o cancellato i voli di oltre 1 milione di passeggeri, mentre la Commissione Europea non è riuscita a proteggerli. Anche se lo sciopero è limitato ai controllori di volo francesi, la maggior parte dei passeggeri che hanno subito disagi non viaggiavano da/per la Francia, ma sorvolavano lo spazio aereo francese per raggiungere la propria destinazione (ad esempio, Regno Unito – Spagna, Italia, Grecia). La legge francese protegge unicamente i voli nazionali, il che significa che i voli francesi sono tutelati, mentre i voli non francesi vengono cancellati. Poiché attualmente non esiste un regolamento dell’UE che protegga i voli sullo spazio aereo francese durante gli scioperi dei controllori di volo francesi, Ryanair e i suoi 168 milioni di passeggeri chiedono che la Commissione Europea adotti le seguenti misure: Proteggere i sorvoli francesi durante gli scioperi dell’ATC (utilizzando le leggi sui servizi essenziali) come avviene in Grecia, Italia e Spagna; Consentire agli altri controllori di volo europei di gestire i voli sulla Francia durante lo sciopero dei controllori di volo francesi; Imporre ai sindacati dei controllori di volo francesi di sottoporsi a un arbitrato vincolante prima di indire scioperi. Ryanair ha inoltre confermato che presenterà la petizione “PROTECT PASSENGERS – KEEP EU SKIES OPEN” alla Commissione Europea quando avrà raggiunto 1 milione di firme”. Eddie Wilson di Ryanair ha dichiarato: “Pur rispettando il diritto di sciopero, è assolutamente inaccettabile che i voli passeggeri europei che sorvolano la Francia siano ripetutamente interessati da ritardi o cancellazioni a causa degli scioperi dei controllori di volo francesi. Nonostante i numerosi appelli, tutti senza risposta, alla Commissione Europea affinché protegga i voli passeggeri mantenendo aperti i cieli dell’UE durante gli scioperi dei controllori di volo francesi, Ryanair ha lanciato una petizione in tutta l’UE “PROTECT PASSENGERS – KEEP EU SKIES OPEN”, in cui si chiede ai passeggeri di sostenere l’appello alla Commissione Europea affinché intervenga per proteggere gli europei, le loro famiglie e i loro programmi di viaggio durante gli scioperi dei controllori di volo francesi. Se l’UE non ascolta le sue compagnie aeree, forse, invece, ascolterà i milioni di passeggeri europei”.

EMIRATES PROPONE DIVERSE INIZIATIVE PER I LRAMADAN DURANTE TUTTO IL PERCORSO DI VIAGGIO DEI PASSEGGERI – Con l’Holy Month of Ramadan che inizia questa settimana, Emirates sta preparando migliaia di Iftar meal boxes per i passeggeri sia a bordo che ai gate di imbarco, una serie di contenuti sul Ramadan sul sistema ice, rinfreschi e pasti tradizionali del Ramadan nelle lounge. Dal 22 marzo i clienti in tutte le classi di cabina verso destinazioni Emirates selezionate riceveranno nutritionally-balanced iftar meal boxes. I pasti Iftar saranno serviti in box su misura progettati da Emirates per rappresentare il ricco patrimonio emiratino dei tessitori di Al Sadu. Il box iftar di Emirates verrà servito per completare il normale servizio di pasti e i menu verranno aggiornati su base settimanale per garantire un’esperienza culinaria di prim’ordine durante l’Holy Month. Per garantire i massimi livelli di precisione per i passeggeri, Emirates utilizza uno strumento unico per calcolare i tempi corretti per imsak e iftar durante il volo, in base agli orari di alba e tramonto del luogo dove passa il volo utilizzando la longitudine, la latitudine e l’altitudine del velivolo. Per i clienti che si imbarcano durante gli orari dell’iftar, saranno disponibili box presso i gate di diverse destinazioni. Durante il Ramadan, nelle lounge Emirates di DXB saranno offerti dolci tradizionali arabi, datteri e caffè. Per tutto il mese di marzo e aprile, l’Emirates ice inflight entertainment includerà speciali contenuti. Emirates offre corsi di sensibilizzazione sul Ramadan per il suo equipaggio di cabina e per i team di terra a Dubai e in tutta la sua rete. Sono state fornite risorse di formazione speciali per garantire che i team operativi siano a conoscenza dell’Holy Month, comprendano il significato e le sfumature culturali di questo periodo, riconoscendo le pratiche specifiche in cui si impegnano i musulmani, pronti quindi a fornire i massimi livelli di servizio ai clienti nei punti di contatto del percorso di viaggio.

L’ICAO COUNCIL EIVEDE LE PRIORITA’ REGIONALI PER L’AIR TRANSPORT – Il 14 marzo 2023, i sette Regional Directors dell’ICAO hanno fornito un briefing annuale all’ICAO Council sulle priorità per l’attuazione dell’ICAO Business Plan e dei Global Aviation Safety, Security and Air Navigation Plans a livello regionale, evidenziando le sfide, le opportunità e i rischi. Dopo un’introduzione dell’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar, i leader degli ICAO’s Regional Offices a Bangkok, Il Cairo, Dakar, Lima, Città del Messico, Nairobi e Parigi – Tao Ma, Mohamed Abubaker Farea, Prosper Zo’o-Minto’o, Fabio Rahnemay Rabbani, Julio Siu, Barry Kashambo e Nicolas Rallo, rispettivamente – sono stati impegnati in un dialogo con Council members sulle prospettive delle rispettive aree di accreditamento. I Regional Directors hanno evidenziato i recenti sviluppi e illustrato come i piani operativi dei loro uffici implementano l’ICAO 2023-2025 Business Plan e l’ICAO’s Transformational Objective per promuovere la connettività e contribuire a garantire una ripresa sicura, protetta, sostenibile, resiliente e inclusiva del global air transport network. Hanno inoltre sottolineato le sfide che interessano gli Stati e le regioni e la necessità di rafforzare la definizione delle priorità delle aviation activities nell’ambito delle strategie di sviluppo nazionali e regionali e la continua ulteriore liberalizzazione del trasporto aereo. È stato anche messo in evidenza uno State-centric, risk-based, result-oriented and collaborative approach, anche attraverso un coordinamento e una cooperazione rafforzati con le organizzazioni e i meccanismi regionali, come mezzo per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività dell’ICAO e il suo impatto positivo e i suoi benefici per gli Stati. Guardando al futuro, i Regional Directors hanno sostenuto il rafforzamento del supporto da parte dell’ICAO agli Stati, attraverso gli ICAO’s Strategic Objectives, anche su questioni relative allo stato del diritto aereo internazionale, compresa la ratifica degli strumenti giuridici internazionali da parte di tutti gli Stati. I Regional Directors hanno prestato particolare attenzione alle safety and security oversight capabilities degli Stati, all’attuazione dei piani globali e regionali dell’ICAO attraverso piani nazionali pertinenti ed efficaci e al conseguimento di progressi tempestivi per la decarbonizzazione dell’aviazione, anche attraverso l’accelerazione della produzione e disponibilità di Sustainable Aviation Fuels (SAF) e delle relative politiche e investimenti necessari.

ANA HOLDINGS E IHG ANA HOTELS GROUP JAPAN FIRMANO ACCORDO COMMERCIALE GLOBALE – ANA HOLDINGS, INC. e IHG Hotels & Resorts hanno firmato un accordo globale. Le due società hanno avviato un’alleanza strategica nel settore alberghiero nel 2006, sviluppando il primo dual-branded hotel del Giappone unendo il know-how di ANA Group con il global brand IHG Hotels & Resorts. Come parte dell’alleanza è disponibile un’ampia gamma di servizi per i soci ANA Mileage Club che soggiornano negli hotel IHG, tra cui offerte speciali su alloggi e ristoranti e drink di benvenuto in base allo status. Poiché la domanda sta mostrando segni di ripresa, ANA Group e IHG rafforzeranno la collaborazione in vari campi, con particolare attenzione alle vendite e al marketing attraverso un nuovo accordo globale che utilizza l’airline network di ANA Group e l’hotel network di IHG. Il lancio di nuovi programmi contribuirà a far conoscere l’airline network di ANA Group e le strutture di IHG Hotels & Resorts in Giappone e all’estero, non solo tra i membri dei programmi fedeltà, ma anche tra i non membri. Entrambe le società implementeranno campagne congiunte durante tutto l’anno, comprese le pubblicità di IHG Hotels & Resorts sui voli ANA e nei principali aeroporti domestici, e offriranno vantaggi e promozioni per i membri ANA Mileage Club sul sito Web e sull’app mobile di IHG. Inoltre lanceranno la “IHG ANA Hotels X ANA WOW! Experience Campaign”, in cui clienti e ospiti possono vincere ANA miles o buoni per la sistemazione in hotel. Oltre a stimolare la domanda di viaggi domestici e internazionali attraverso la collaborazione tra le due società, ANA Group e IHG andranno oltre i confini del settore aereo e alberghiero per promuovere iniziative per lo sviluppo regionale sostenibile e lo sviluppo di talenti di nuova generazione nel settore dell’ospitalità. La “IHG ANA Hotels X ANA WOW! Experience Campaign” si terrà dall’inizio di aprile al 30 giugno 2023.