Finnair acquista 750 tonnellate di SAF Neste MY

Finnair punta a incrementare l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) nell’ottica di ridurre le emissioni di carbonio prodotte dai propri voli, acquistando 750 tonnellate di SAF dal partner Neste, da utilizzare sui voli in partenza dall’aeroporto di Helsinki. Anche i clienti Finnair saranno coinvolti nella riduzione delle emissioni di CO2 dei voli: una parte del prezzo di ogni biglietto aereo, infatti, sarà destinata a coprire i costi sostenuti per l’utilizzo di carburante aereo sostenibile.

“Finnair mira a raggiungere la Carbon neutrality entro il 2045 e i Sustainable Aviation Fuel sono uno degli strumenti essenziali per ridurre le emissioni nei prossimi anni, infatti, l’utilizzo di SAF Neste MY consentirà di ridurre le emissioni di gas serra fino all’80% nell’arco del ciclo di vita del carburante rispetto all’utilizzo di jet fuel fossile.

Il lotto di carburante Neste MY è il più grande acquistato da Finnair fino ad oggi e sarà consegnato da Neste all’aeroporto di Helsinki all’inizio del 2023. Le 750 tonnellate di SAF corrispondono a circa 400 voli tra Helsinki e Stoccolma che utilizzano SAF al 100% non miscelato”, afferma Finnair.

“Finnair celebra quest’anno il suo 100° anniversario e la riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo è essenziale per un futuro sostenibile. Nei prossimi anni, i carburanti aerei sostenibili saranno uno degli strumenti più importanti per ridurre le emissioni legate al settore. Inoltre, coinvolgiamo anche i nostri clienti in questo progetto, poiché una piccola parte di ogni biglietto venduto va a finanziare il costo del SAF”, afferma Eveliina Huurre, SVP Sustainability di Finnair. “Inoltre, i clienti possono ridurre le emissioni del volo utilizzando il nostro servizio di compensazione delle emissioni di carbonio, che combina gli acquisti di SAF con i progetti di compensazione certificati”.

“Finnair è stata una delle prime compagnie aeree a utilizzare il nostro SAF Neste MY e lavoriamo insieme da molti anni”, afferma Jonathan Wood, Vice Presidente Commercial and Technical Development, Renewable Aviation di Neste. “I carburanti aerei sostenibili sono lo strumento più efficace attualmente disponibile per ridurre le emissioni dei viaggi aerei. È bello vedere Finnair intraprendere quest’iniziativa ed essere la prima compagnia aerea ad acquistare volontariamente il nostro SAF, in modo da continuare con il suo impegno nella sostenibilità e creare consapevolezza tra i suoi clienti su come questi possano giocare un ruolo chiave nella creazione di un futuro più sostenibile nell’aviazione”.

“Il maggiore utilizzo di carburanti aerei sostenibili comporterà un aumento dei costi per la compagnia aerea, in quanto i prezzi del SAF sono nettamente più alti di quelli del carburante fossile. Finnair intende affrontare questo cambiamento destinando una piccola parte di ogni biglietto aereo venduto, circa 20 centesimi a biglietto, al costo del SAF. Questa quota potrebbe aumentare in futuro, quando gli obblighi operativi imposti alle compagnie aeree intensificheranno l’uso dei carburanti aerei sostenibili.

Finnair, inoltre, incoraggia i clienti a ridurre le emissioni di carbonio dei propri voli attraverso alcune iniziative. Dalla primavera del 2022, infatti, Finnair offre ai clienti l’opportunità di ridurre le emissioni del viaggio combinando carburanti per l’aviazione sostenibili e progetti certificati di riduzione delle emissioni. Il servizio è attivo sul sito web del partner Finnair Chooose.

ll SAF offre un’alternativa ecologica al tradizionale jet fuel a base fossile. Il SAF Neste MY è prodotto da materie prime di origine sostenibile, 100% rinnovabili, come rifiuti e residui, tra cui olio da cucina usato e rifiuti di grasso animale. Finnair si impegna a rispettare gli obiettivi dell’alleanza oneworld nell’utilizzo del 10% di SAF entro il 2030 e parteciperà agli acquisti congiunti di oneworld nel periodo 2025-2032. L’uso del SAF aumenterà anche in seguito all’obbligo da parte dell’Unione Eropea di utilizzare carburanti aerei sostenibili”, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)