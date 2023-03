SkyTeam nominata ‘Alliance of the Year’ agli Air Transport Awards 2023

SkyTeam è stata nominata ‘Alliance of the Year’ agli Air Transport Awards di quest’anno. Celebrati a Montreal domenica 19 marzo, i riconoscimenti annuali sono gli unici premi internazionali che riconoscono tutte le principali categorie dell’air transport industry.

“È la terza volta che SkyTeam viene classificata come number one alliance e il riconoscimento arriva nello stesso mese in cui SkyTeam ha dato ufficialmente il benvenuto al nuovo membro Virgin Atlantic (leggi anche qui).

Negli ultimi 12 mesi, SkyTeam si è affermata come forza trainante per viaggi aerei più ecologici, avendo lanciato il Sustainable Flight Challenge nel maggio 2022. Oltre ad aiutare i clienti a viaggiare in modo più sostenibile, la continua attenzione dell’alleanza alla tecnologia continua a rendere i viaggi sempre più senza soluzione di continuità, mentre i clienti hanno a disposizione due nuove global airport lounges a Santiago del Cile e San Paolo. SkyTeam è anche la prima alleanza ad essersi impegnata all’unanimità nell’iniziativa 25by2025 della IATA per contribuire ad aumentare la diversità di genere nel settore dell’aviazione”, afferma SkyTeam.

Annunciando SkyTeam come Alliance of the Year, il Dr Kostas Iatrou, Director General of the Air Transport Organization, ha dichiarato: “SkyTeam sta adottando un approccio olistico ai viaggi globali, in cui il suo impegno per una seamless customer experience è accompagnato dall’impegno a prendersi cura del pianeta. I giudici sono rimasti colpiti anche dal lavoro di SkyTeam per aumentare la diversità di genere nel settore dell’aviazione attraverso il suo RISE Leadership program e la partecipazione di tutta l’alleanza all’iniziativa 25by2025 della IATA”.

Patrick Roux, SkyTeam CEO and Managing Director, ha dichiarato: “Attraverso il nostro global network, le persone SkyTeam lavorano duramente giorno dopo giorno per offrire una customer experience più fluida, dagli SkyPriority airport services alle nuove lounge a San Paolo e Santiago del Cile. Oltre a concentrarci sulla trasformazione dell’esperienza di viaggio attraverso la tecnologia, stiamo lavorando per rendere i viaggi dei clienti con SkyTeam più sostenibili attraverso il Sustainable Flight Challenge, che sta guidando nuove innovazioni e modalità di lavoro per creare un futuro più verde per il nostro settore”.

“Lanciata nel maggio 2022, The Sustainable Flight Challenge è una prima iniziativa del settore che riunisce le compagnie aeree globali in una missione condivisa per sviluppare nuove idee e innovazioni per rendere i viaggi aerei più ecologici. La seconda sfida prende il via a maggio 2023 (leggi anche qui) ed è stata estesa alle ‘friends & family’ airlines vicine a SkyTeam. I voli partecipanti saranno valutati in base a criteri prestabiliti da un gruppo indipendente e diversificato di esperti del settore”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)