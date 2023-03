Programma SESAR3: finanziati 12 progetti di ricerca per Leonardo

Leonardo conferma il proprio ruolo nel programma SESAR (Single European Sky Advanced Research) con l’assegnazione di nuovi progetti per realizzare la trasformazione digitale del traffico aereo europeo.

“Nell’ambito del nuovo programma di ricerca e innovazione SESAR3 per la digitalizzazione dei cieli europei, Leonardo si è aggiudicata 10 progetti sui 48 selezionati, per un investimento totale di 350 milioni di euro da parte dell’industria aeronautica e dell’Unione europea, attraverso il programma di finanziamento Horizon Europe.

I progetti assegnati a Leonardo rappresentano le linee di indirizzo strategiche definite dal programma quadro pluriennale di SESARJU: l’Advanced Air Mobility, l’intelligenza artificiale per l’aviazione, l’interoperabilità civile/militare, l’Aviation green deal, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità. Leonardo si è aggiudicata anche altri due progetti nell’ambito del finanziamento CEF (Connecting Europe Facility), dedicato allo sviluppo di una serie di dimostratori per il SESARJU Digital European Sky, nei domini dell’automazione e virtualizzazione.

I risultati ottenuti da Leonardo nell’ambito del programma SESAR3 costituiscono un importante riconoscimento che arriva dopo i risultati positivi già ottenuti dall’azienda con i precedenti finanziamenti a partire dal 2007, con 13 progetti già attivi in SESAR Wave 2“, afferma Leonardo.

“In particolare, Leonardo coordinerà il Progetto FCDI (Future Connectivity and Digital Infrastructure), il cui obiettivo è specificare e sviluppare le tecnologie future nel dominio delle comunicazioni, per il supporto e la gestione dei servizi operativi nel futuro sistema di gestione del traffico aereo. I requisiti e le prestazioni per i sistemi di comunicazione sono sempre più complessi e sfidanti, quindi devono essere considerati come un’unica infrastruttura integrata, che includa soluzioni avioniche e terrestri convergenti verso un’infrastruttura comune e un approccio operativo unificato”, prosegue Leonardo.

“Gli altri progetti assegnati a Leonardo fanno riferimento ai seguenti temi:

U-Space and Urban Air Mobility – ENSURE ed EUREKA

Artificial Intelligence for Aviation – JARVIS

Connected and automated ATM – MIAR

Civil-military interoperability & coordination – MITRANO

Air-ground integration and autonomy- ECHO 2 and Network TBO

Aviation Green deal – GALAAD

Infine, AMPLE 3 è un progetto di pianificazione e monitoraggio, in supporto a S3 Joint Undertaking sulle attività di applicazione delle tecnologie in fase d’industrializzazione ed implementazione”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)