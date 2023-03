Eurowings: nuove rotte nel 2023 summer flight schedule

Eurowings sta ulteriormente espandendo il suo 2023 summer flight schedule, aggiungendo nuove rotte dalle sue basi in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Con i collegamenti aggiuntivi, la più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze sta rispondendo alla forte domanda di viaggi. Allo stesso tempo, Eurowings sta aumentando la sua offerta “Family and Home Visits”, fornendo ai viaggiatori collegamenti più diretti con i loro paesi d’origine.

“Qualche settimana fa Eurowings aveva già annunciato una significativa espansione del programma alle basi di Berlino e Graz per il 2023 summer flight schedule. In totale, i viaggiatori possono scegliere tra più di 140 destinazioni in 37 paesi con Eurowings. Tutte le nuove rotte possono essere prenotate da subito su www.eurowings.com e in modo rapido e comodo tramite l’app Eurowings.

Eurowings ha lanciato il più ampio programma di nuove rotte nella sua base più grande, Dusseldorf. Dal 29 maggio Eurowings volerà quattro volte a settimana (lunedì, giovedì, venerdì, domenica) dalla capitale del North Rhine Westphalian alla capitale norvegese Oslo. La città italiana di Verona sarà servita il martedì, il giovedì e il sabato a partire dal 13 maggio. Dal 22 giugno, Eurowings volerà a Samsun, la più grande città nella regione del Mar Nero in Turchia, il giovedì, e ad Adana, nel sud del paese, la domenica dal 25 giugno. Dal 27 maggio, Eurowings decollerà per Malta ogni martedì e sabato. La città costiera tunisina di Monastir sarà servita da Eurowings dal 5 aprile il mercoledì da Dusseldorf. Dal 29 maggio, i passeggeri Eurowings potranno raggiungere la capitale armena Yerevan ogni lunedì”, afferma Eurowings.

“Dal 4 luglio, Eurowings collegherà Amburgo con Tunisi ogni martedì. Dal 5 luglio, Eurowings opererà voli diretti per Nador, in Marocco, ogni mercoledì. Anche l’isola di Malta farà parte del programma Eurowings dalla città anseatica dal 14 maggio e sarà servita ogni domenica.

In futuro Eurowings decollerà da Stoccarda, capitale del Baden-Württemberg, verso due nuove destinazioni: a partire dal 3 giugno, ci saranno voli per la città portuale greca di Volos ogni Sabato. Sempre il 31 maggio, Eurowings aggiungerà la città marocchina di Monastir al suo programma, il mercoledì.

Oltre alle nuove rotte dalla Germania, Eurowings sta ampliando anche la sua offerta paneuropea da Praga. Dal 4 giugno, la compagnia aerea offrirà voli ogni domenica per l’isola di Zante, sulla costa occidentale della Grecia. Inoltre, Eurowings collegherà la capitale ceca con Ginevra, in Svizzera, fino a cinque volte a settimana dal 26 marzo.

Nuove rotte anche dall’Austria: dalla sua base di Salisburgo, Eurowings volerà verso la città greca di Salonicco ogni sabato dal 13 maggio”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)