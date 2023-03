Delta collega Milano e Venezia ad Atlanta e aggiunge un secondo volo giornaliero da Roma

Con l’orario estivo Delta collega nuovamente Milano e Venezia ad Atlanta e aggiunge un secondo volo giornaliero da Roma per il capoluogo della Georgia.

Delta ha rilanciato il volo da Milano ad Atlanta lo scorso 9 marzo, ed aggiunge una seconda frequenza giornaliera da Roma per la città a partire da oggi, lunedì 27 marzo. Dall’8 maggio, infine, anche Venezia sarà collegata ad Atlanta con un volo al giorno.

“Atlanta è una destinazione perfetta per vivere esperienze alternative e scoprire luoghi autentici che soddisferanno le aspettative dei visitatori in cerca di qualcosa di insolito e lontano dai percorsi più battuti.

Per gli amanti dell’aviazione c’è il museo del volo Delta Flight Museum, un must per tutti gli appassionati del volo. Conta due hangar con aeromobili dagli anni Venti ad oggi, per esempio lo storico DC 3, o il B747, DC 9 o B 757. Oltre agli aeromobili, al museo, concepito con molte informazioni interattive, si trova anche un simulatore di volo.

Ad Atlanta è possibile passeggiare o andare in bicicletta lungo diversi percorsi per contemplare la street art più autentica. I quartieri di Little Five Points, Cabbagetown, Edgewood Ave, Sweet Auburn, Castleberry Hill e Pittsburgh sono punti imperdibili di un’esperienza che punta al cuore della città. E l’Atlanta Beltline Eastside Trail offre un lungo tour attraverso parchi ricchi di opere d’arte.

I locali di musica dal vivo di Atlanta sono aperti tutte le sere della settimana e propongono la musica più varia. I ristoranti di Atlanta e dintorni offrono un’ampia varietà di cucine del mondo, tra cui quella messicana, indiana, etiope, sostanziosi piatti locali e un sacco di deliziosi barbecue”, afferma Delta Air Lines.

“Atlanta è anche conosciuta negli Stati Uniti come “The Emerald City”, dato il suo gran numero di parchi, che la rendono una delle città più verdi del paese. Da vedere sono il Piedmont Park, l’Atlanta Botanical Garden, o il parco progettato da Olmsted, architetto del Central Park di New York. I visitatori possono vivere un momento di Zen, il contatto con gli alberi e fuggire per un po’ dal cemento.

Muoversi ad Atlanta e nei dintorni è facile se non si dispone di un’auto privata. La città ha un sistema di trasporto pubblico, chiamato MARTA, e qui si possono pianificare gli spostamenti”, prosegue Delta Air Lines.

In aggiunta ai collegamenti per Atlanta, Delta opera con l’orario estivo voli da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo per l’aeroporto di New York JFK, e da Roma Fiumicino per Boston e Detroit, oltre ad offrire voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub europei.

I passeggeri che desiderano prenotare un volo non-stop Delta per gli Stati Uniti possono consultare il sito delta.com o rivolgersi all’agenzia di viaggi di fiducia.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)