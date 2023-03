News Brevi – 27.03.2023

DELTA CARGO INAUGURA IL PIU’ GRANDE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO A NEW YORK-JFK – Le merci deperibili che volano da e per l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York saranno ora trattate in modo ancora più accurato con l’inaugurazione del nuovo centro di raffreddamento Delta Cargo. La nuova struttura all’avanguardia è la più grande del suo genere al JFK e offre una migliore esperienza ai clienti con merci che richiedono una gestione specializzata per le merci sensibili alla temperatura spedite in tutto il mondo. “Questo è solo uno dei significativi investimenti che Delta sta facendo per innovare ed espandere l’offerta di servizi ai nostri clienti cargo”, ha dichiarato Rob Walpole, Vice President – Delta Cargo. “Ampliando la presenza sulla catena del freddo e avvalendoci del nostro ampio network di partner e di rotte da JFK, possiamo offrire una serie di soluzioni senza pari ai clienti che desiderano spostare le spedizioni di prodotti deperibili e sensibili alla temperatura attraverso il corridoio del Nord-Est”. Un investimento importante per Delta Cargo, il centro di raffreddamento è stato integrato strategicamente nell’infrastruttura di JFK per snellire i tempi di transito. I clienti beneficeranno anche dell’accesso e della connettività globale senza pari dell’hub. Delta è il più grande vettore globale a JFK e opera fino a 34 voli verso 26 città in Europa, Africa e Medio Oriente – compresi i 10 principali mercati farmaceutici – oltre a servire i principali mercati dell’America Latina e dei Caraibi. “Questo centro di raffreddamento è l’ultimo dei significativi investimenti di Delta nella trasformazione di questo aeroporto e un altro esempio della loro collaborazione nella creazione di un gateway globale di livello mondiale a JFK, che non solo offre un’esperienza di trasporto passeggeri ai massimi livelli, ma anche una gestione delle merci all’avanguardia che rafforzerà la nostra catena di approvvigionamento e darà impulso all’economia della regione”, ha dichiarato Teresa Rizzuto, JFK General Manager.

AIR TAHITI NUI ESTENDE IL SUO NUOVO SERVIZIO DA SEATTLE A PARIGI A TUTTO L’ANNO – Air Tahiti Nui opererà tutto l’anno la sua nuova rotta da Papeete a Parigi-CDG via Seattle-Tacoma. Dopo aver inaugurato la rotta per Seattle il 4 ottobre 2022 e dopo aver annunciato l’estensione del servizio bisettimanale fino a Parigi per l’estate 2023, Air Tahiti Nui annuncia ora l’estensione del suo nuovo servizio da Seattle per Parigi per la prossima stagione Invernale IATA. A partire dal 12 giugno 2023, questo nuovo servizio per/da Parigi si aggiungerà alle cinque rotazioni programmate via Los Angeles, permettendo ad Air Tahiti Nui di offrire un totale di sette voli a settimana tra Parigi e Papeete da giugno a settembre 2023. “L’apertura del nuovo collegamento diretto Tahiti-Seattle è già un grande successo per Air Tahiti Nui”, ha dichiarato Mathieu BECHONNET, General Manager di Air Tahiti Nui. “L’estensione di questo servizio da/per Parigi per l’estate è per noi un modo per offrire ancora più opzioni ai nostri clienti della Francia continentale per raggiungere gli Stati Uniti o Tahiti. La nostra decisione di renderlo un servizio annuale è oggi possibile grazie alla risposta positiva che stiamo ricevendo dal mercato. Siamo davvero entusiasti delle opportunità di business che questo nuovo hub rappresenta per noi e del dinamismo che porta alle nostre operazioni”.

RYANAIR CHIEDE ALLA COMMISSIONE UE DI PROTEGGERE IL MERCATO UNICO UE DEI VIAGGI AEREI – Ryanair oggi (lunedì 27 marzo) ha criticato le continue cancellazioni dei voli in sorvolo sulla Francia a causa dei ripetuti scioperi dei controllori di volo francesi. “Durante lo scorso fine settimana, oltre il 25% dei 9.000 voli programmati di Ryanair ha subito ritardi a causa dell’interruzione dei servizi da parte dei controllori di volo francesi e 230 voli (coinvolgendo 41.000 passeggeri) sono stati cancellati per rispettare le restrizioni di capacità”, afferma Ryanair. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Ursula von der Leyen e la Commissione Ue affermano ripetutamente che il mercato unico è una priorità per l’Europa. Nei negoziati sulla Brexit, il mercato unico è stato la priorità della Commissione europea. Tuttavia, ogni volta che i controllori di volo francesi indicono uno sciopero, il mercato unico per i viaggi aerei in Europa viene interrotto, e la Commissione europea non interviene. I passeggeri incolpevoli dell’UE che viaggiano dalla Germania alla Spagna, o dall’Irlanda all’Italia, hanno il diritto di fare affidamento sul mercato unico europeo per i viaggi aerei ed il loro sorvolo non dovrebbe essere ripetutamente cancellato perché la Commissione europea non interviene a difesa del mercato unico”.

L’ICAO COUNCIL ADOTTA NUOVI INTERNATIONAL AVIATION ENVIRONMENTAL PROTECTION STANDARDS – L’ICAO Council ha aggiornato una serie di aviation environmental standards. Un nuovo emendamento all’Annex 16 della convenzione di Chicago contribuisce a chiarire in modo importante i requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica relativi all’ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Lo stesso emendamento definisce una nuova soglia di compensazione CORSIA per le compagnie aeree minori, conferma il calcolo della compensazione che deve essere applicato dai nuovi operatori che non si qualificano come “nuovi entranti” e formalizza gli adeguamenti di allineamento relativi agli standard ISO correlati e recentemente aggiornati e i risultati della 41a Assemblea ICAO lo scorso ottobre. Ulteriori progressi sono stati compiuti dal Council sulle nuove modifiche dell’Annex 16 per affrontare il rumore degli aeromobili e le emissioni dei motori degli aeromobili, per quanto riguarda principalmente i loro requisiti di conformità e applicabilità. “I progressi compiuti questa settimana in questo settore ribadiscono l’impegno degli Stati nei confronti del loro obiettivo strategico sulla protezione ambientale, anche affrontando la crisi climatica e la prontezza del settore dell’aviazione ad affrontare le sfide relative alla qualità dell’aria locale e al rumore degli aerei”, ha affermato l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano. L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha osservato a sua volta che “l’effettiva cooperazione tra governi e NGO Experts nell’ICAO’s Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP), oltre all’enorme sostegno che ha ricevuto dalla Air Navigation Commission, è stata fondamentale per il adozione riuscita di questa importante serie di emendamenti”. Le nuove modifiche dell’Annex 16 sono state adottate dal Council con una data di entrata in vigore del 31 luglio 2023 e una data di applicabilità del 1° gennaio 2024.

SABRE COLLABORA CON PLAN3 PER OFFRIRE ALLE COMPAGNIE AEREE UNA GESTIONE COMPLETA DELLE INTERRUZIONI – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia per il settore dei viaggi a livello mondiale, ha annunciato oggi un nuovo accordo con la soluzione automatizzata di gestione delle interruzioni di volo Plan3, per consentire alle compagnie aeree di essere più proattive quando si verificano eventi imprevisti. La nuova alleanza consentirà a Plan3 di sfruttare l’ampio raggio d’azione di Sabre nel settore e la profonda conoscenza della tecnologia delle compagnie aeree per accelerare l’adozione del suo servizio, consentendo al contempo a Sabre di fornire rapidamente un approccio olistico alle interruzioni di volo per i suoi partner aerei.

EASYJET AMPLIA IL TWILIGHT BAG DROP SERVICE A EDIMBURGO – easyJet ha ampliato il suo popolare Twilight Bag Drop service a Edinburgh airport. “Il servizio gratuito offre ai clienti sui voli la mattina presto la possibilità di lasciare i bagagli la sera prima, risparmiando tempo per il loro viaggio attraverso l’aeroporto il giorno del viaggio, saltando la consegna dei bagagli e dirigendosi direttamente ai controlli di sicurezza. Il servizio sarà disponibile per tutti i clienti sui voli la mattina presto in partenza prima delle 12:00 da Edimburgo, che rappresentano circa il 40% di tutti i voli in partenza dall’aeroporto, e i bagagli potranno essere depositati tra le 16:00 e le 21:00 del giorno prima del volo. I clienti potranno semplicemente lasciare i bagagli la sera prima del volo durante gli orari più tranquilli e, per facilitare le cose, un membro della famiglia o un cliente della prenotazione può lasciare i bagagli per l’intero gruppo, se lo desiderano”, afferma easyjet. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo sempre alla ricerca di modi per rendere il viaggio ancora più semplice per i nostri clienti, quindi siamo davvero lieti di introdurre il nostro Twilight Bag Drop service a Edimburgo da oggi. Sappiamo che il servizio è già molto popolare tra i nostri clienti che volano da London Gatwick, Bristol e Manchester e, introducendolo in tempo per Pasqua, migliaia di famiglie che voleranno con noi dalla Scozia possono ora lasciare i bagagli con noi in aeroporto la sera prima, per un viaggio più rapido e agevole”. easyJet offre il Twilight bag drop services da questi UK airports: London Gatwick, Bristol, Manchester e ora Edinburgh.

ANA LANCIA LANCIA LA COLLABORAZIONE “POKEMON AIR ADVENTURES” CON POKEMON COMPANY – All Nippon Airways (ANA) e Pokémon Company collaborano attraverso “Pokémon Air Adventures” per lanciare lo specially painted “Pikachu Jet NH” il 4 giugno 2023. La collaborazione includerà un serie di prodotti e servizi speciali, inclusi oggetti originali e intrattenimento a bordo. “Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, “Pokémon Air Adventures” è un progetto destinato ad aumentare l’eccitazione del viaggio con il mondo dei Pokémon. Questa nuova impresa è una testimonianza dell’incrollabile impegno della compagnia affinché le persone rivivano la gioia del viaggio e il piacere della mobilità. ANA Group crede nel connettere le persone e le comunità attraverso i viaggi e siamo lieti di presentare “Pikachu Jet NH”, con la speranza di riaccendere la gioia e l’entusiasmo tra i nostri clienti”, afferma ANA. Per i dettagli, visitare il sito Web: https://www.ana.co.jp/en/jp/international/theme/pikachujet/. Il velivolo “Pikachu Jet NH” inizierà il servizio sulle rotte internazionali dal 4 giugno 2023. E’ un Boeing 787-9 (JA894A) e avrà un periodo operativo di circa 5 anni, dal 4 giugno 2023. I primi prodotti originali saranno il “Bath Poncho”, che sarà in vendita il 4 giugno 2023. Il prodotto sarà disponibile per i passeggeri sui voli internazionali e domestici ANA attraverso il servizio di vendita duty free in volo e “ANA STORE@SKY”. I passeggeri potranno godere sull’in-flight entertainment i contenuti relativi ai Pokémon come Pokémon Kids TV e POKÉTOON su tutti i voli domestici e internazionali di ANA, da giugno 2023 per i voli internazionali e da luglio 2023 per i voli domestici.

QANTAS RIPRENDE I VOLI TRA MELBOURNE E TOKYO – Qantas riprende i voli diretti tra Melbourne e Tokyo per la prima volta da più di tre anni. Il nuovo servizio è il primo volo senza scalo tra Melbourne e l’aeroporto internazionale Haneda di Tokyo effettuato da qualsiasi compagnia aerea, risparmiando ai passeggeri quasi due ore di viaggio verso il centro di Tokyo rispetto all’aeroporto di Narita, dove il volo operava prima della pandemia. I voli per tutto l’anno opereranno quattro giorni alla settimana con aeromobile Airbus A330 e si aggiungeranno ai voli esistenti di Qantas da Sydney e Brisbane verso l’aeroporto di Haneda. Insieme, questi voli offrono ai clienti più di 420.000 posti all’anno tra l’Australia e il Giappone e la scelta di doppi voli giornalieri per Tokyo. Il CEO di Qantas Domestic and International, Andrew David, ha affermato: “Abbiamo visto la domanda dei nostri voli per Tokyo riprendersi molto forte e la nostra ricerca mostra che è una delle principali destinazioni turistiche che gli australiani intendono visitare nei prossimi 12 mesi. I viaggiatori business ora possono anche risparmiare tempo sui loro spostamenti volando su Haneda. Siamo lieti di poter ora offrire ai nostri clienti un accesso molto più semplice al centro di Tokyo e alla terza economia più grande del mondo da tre grandi città della costa orientale australiana”. Questa settimana Qantas ha annunciato un investimento multimilionario in nuovi menu, pasti più abbondanti e prodotti premium in tutte le cabine della sua rete regionale, domestica e internazionale, compresi i voli per Tokyo. Le nuove modifiche al menu verranno lanciate il 29 marzo e includeranno ingredienti stagionali, comprese le opzioni a base vegetale. Il lancio della rotta Melbourne-Tokyo (Haneda) sarà presto seguito dal nuovo servizio Melbourne-Jakarta del vettore che dovrebbe iniziare a metà aprile. Qantas Group opera fino a 35 voli andata e ritorno a settimana dall’Australia al Giappone. Ciò include i voli di Qantas da Brisbane, Melbourne e Sydney a Haneda e i voli di Jetstar da Cairns a Narita e Osaka e da Gold Coast a Narita.

QATAR AIRWAYS RIBADISCE IL SUO IMPEGNO IN INDIA CON UNA NUOVA PARTNERSHIP SPORTIVA – Qatar Airways annuncia la sua ultima partnership con cricket club, i Royal Challengers Bangalore (RCB), diventando il partner ufficiale della squadra della Premier League indiana (IPL). Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Intraprendiamo un nuovo viaggio con l’aggiunta dei Royal Challengers Bangalore al nostro ampio portafoglio sportivo. Il cricket è un gioco globale con un pubblico mondiale ed è un potente mezzo per unire persone di diversa estrazione. Qatar Airways considera l’India un mercato importante in cui operiamo voli non-stop da 13 città indiane. Le nostre operazioni dall’India servono anche collegamenti con 13 città del Nord America e 35 città in Europa attraverso il nostro hub, l’Hamad International Airport. Siamo entusiasti di collaborare con RCB nei prossimi tre anni in quella che confidiamo sarà un’alleanza di successo”. “Qatar Airways ha recentemente lanciato una nuova campagna pubblicitaria in collaborazione con l’attrice indiana di fama mondiale, Deepika Padukone, che racchiude l’esperienza premium a disposizione dei clienti di Qatar Airways, in transito nel miglior aeroporto del Medio Oriente: l’Hamad International Airport. Qatar Airways si impegna a supportare gli sport globali, aiutando i fan a viaggiare verso i loro eventi preferiti ovunque si trovino. La compagnia aerea è uno dei principali global football supporter, con partnership tra cui FIFA, Paris Saint-Germain, FC Bayern e Concacaf. Inoltre, Qatar Airways è Official Airline of Formula 1®, Ironman e Ironman 70.3 Triathlon Series, United Rugby Championship (URC), Global Kitesports Association e molte altre discipline tra cui equitazione, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

BRITISH AIRWAYS INTRODUCE NUOVI VINI INGLESI NELLA SUA CABINA CLUB WORLD – British Airways ha introdotto pluripremiati vini spumanti inglesi nella sua cabina Club World (classe business). “Il Master of Wine della compagnia aerea ha lavorato attentamente con diverse aziende vinicole per reperire, degustare e selezionare una gamma di vini spumanti inglesi che i clienti possano assaggiare comodamente seduti al proprio posto. L’introduzione di quattro vini spumanti inglesi in Club World sarà la prima volta per la compagnia aerea, era precedentemente disponibile solo nella cabina First della compagnia aerea con Hattingley Valley dall’Hampshire. Le quattro opzioni saranno disponibili a rotazione, cambiando ogni tre mesi. Ciò significa che i clienti potranno scegliere tra due opzioni di spumante quando viaggiano in Club World, tra cui l’attuale Champagne resident Heidsieck & Co. Monopole Silver Top Non-Vintage Champagne, e ora un’esclusiva opzione di spumanti inglesi. Il primo spumante inglese sarà il Digby Fine English Brut NV. Da luglio la compagnia aerea servirà il Balfour Rosé de Noirs. Nel corso dell’anno, Simpsons Chalklands Cuvee Brut NV, dal Kent, sarà disponibile da ottobre per tre mesi. Infine, Wiston Estate Brut NV dei South Downs, sarà disponibile per i clienti nella cabina Club World della compagnia aerea da gennaio 2024″, afferma British Airways. Sajida Ismail, British Airways’ Director of Onboard Experience, ha dichiarato: “Sappiamo che i vini spumanti inglesi hanno attirato consensi internazionali nel corso degli anni e stanno crescendo in popolarità, quindi siamo davvero entusiasti di offrire ai nostri clienti vini spumanti inglesi nella nostra cabina Club World”. La compagnia continua a mettere in luce una destinazione attraverso la sua selezione di vini premium, celebrando ogni trimestre una destinazione diversa nella sua rete. Ad aprile la compagnia aerea metterà in luce i vini delle regioni che circondano la città di Porto, Portogallo, nelle sue cabine Club World e First, tra cui Muros Antigos Loureiro Vinho Verde di Anselmo Mendes e Callabriga Douro di Casa Ferreirinha. Altrove, British Airways continua ad elevare il proprio portafoglio di bevande con il lancio di Whispering Angel Provence Rosé e The Pale, a cura degli stessi vigneti di Château d’Esclans. I clienti possono godere di queste varietà nelle lounge di Londra Heathrow e Londra Gatwick. British Airways ha recentemente introdotto nuovi menu stagionali nelle sue cabine e nelle prossime settimane lancerà i menu di Pasqua e Eid.

DSTA E LOCKHEED MARTIN COLLABORANO ALL’ANALISI DEI DATI E ALL’AUTOMAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO – La Singapore’s Defence Science and Technology Agency (DSTA) e Lockheed Martin hanno firmato un accordo di collaborazione che aprirà la strada a sforzi congiunti nell’esplorazione dell’analisi dei dati e dell’automazione del flusso di lavoro che consente la disponibilità alla missione. Andrew Linstead, Lockheed Martin’s Chief Executive for Asia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner di Singapore per identificare, esplorare e sviluppare capacità di trasformazione per l’uso da parte delle forze armate di Singapore”.

LOCKHEED MARTIN SVILUPPERA’ UN LONG RANGE MANOUVERABLE FIRES MISSILE PER L’U.S. ARMY – L’Aviation and Missile Center dell’esercito americano ha selezionato Lockheed Martin per sviluppare un advanced propulsion Long Range Maneuverable Fires (LRMF) missile. La fase 1 si concentra sulle attività di progettazione e riduzione del rischio, con fasi successive facoltative che portano ai test di volo.