Iberia incrementa la capacità per il periodo di Pasqua

Iberia ha rafforzato le sue rotte verso Atene, Budapest, Ginevra, Marrakech e Oslo, che si aggiungono alla crescita su destinazioni come Milano, Parigi, Roma e Venezia, già previste per l’inizio della stagione estiva.

Tra le rotte a lunga percorrenza, i clienti Iberia troveranno più voli verso la maggior parte delle destinazioni negli Stati Uniti come Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles e Washington.

“Iberia si sta preparando per la Pasqua in cui dispiegherà il 6% in più di capacità, misurata in posti, rispetto al 2019. Dal 2 al 10 aprile, Iberia Group offrirà quasi 420.000 posti, superando già le cifre dell’ultima Pasqua pre-pandemia. Inoltre, quest’anno la Pasqua coincide con l’inizio della stagione estiva per il settore aereo, iniziata questo fine settimana, quindi i clienti Iberia avranno a disposizione tutti gli aumenti di voli e destinazioni programmati dalla compagnia a partire da aprile”, afferma Iberia.

“Dopo la pandemia, vediamo che i viaggi hanno scalato posizioni nelle priorità dei nostri clienti e, prova di ciò, la domanda continua ad essere molto robusta per questa Pasqua. In Iberia continuiamo a fare progressi con i nostri piani per aumentare la capacità e questa Pasqua offriremo il 6% in più di posti”, ha commentato María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Rete e Alleanze di Iberia.

Iberia ha rafforzato le sue rotte con voli aggiuntivi per Atene, Budapest, Ginevra, Marrakech e Oslo, oltre alla crescita già prevista per l’inizio della stagione estiva in destinazioni come Milano, Parigi, Roma e Venezia.

Ad aprile, Iberia riprenderà anche la sua rotta verso Washington con quattro frequenze settimanali. Inoltre, la compagnia ha incrementato le frequenze su città come Boston, Chicago (entrambe con voli giornalieri), Dallas (cinque voli settimanali) e Los Angeles (quattro voli settimanali).

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)