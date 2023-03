easyJet: decolla il primo volo da Milano Malpensa a La Coruña

easyJet informa: “Alle ore 13:55 di ieri pomeriggio un aereo easyJet si è sollevato dalla pista di Milano Malpensa – principale hub in Europa Continentale – per partire per la prima volta verso La Coruña, l’inedita rotta annunciata dalla compagnia arancione che per tutta la stagione estiva accompagnerà in poco più di due ore migliaia di passeggeri verso le loro vacanze alla scoperta della Spagna nord-occidentale.

Il nuovo collegamento Milano Malpensa – La Coruña, che si aggiunge al vasto network italiano di easyJet che quest’estate conta circa 225 destinazioni tra internazionali e domestiche, sarà operato fino alla fine di ottobre con ben due voli alla settimana ogni martedì e sabato”.

“Con l’inaugurazione del volo in partenza dal capoluogo meneghino alla volta di La Coruña salgono così a 10 le destinazioni spagnole raggiungibili grazie a easyJet per quest’estate in arrivo, tra le quali figurano le vivaci Ibiza e Barcellona, ma anche le splendide isole di Palma di Maiorca, Fuerteventura e Lanzarote“, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)