SAUDIA firma accordo con Boeing per ordinare 49 787 Dreamliner a sostegno del suo obiettivo strategico

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, e Boeing hanno annunciato l’ordine di 39 aeromobili 787 a basso consumo di carburante, con opzioni per altri 10 aerei (leggi anche qui).

“La compagnia di bandiera aumenterà la sua flotta a lungo raggio con la scelta di un massimo di 49 787 Dreamliner, sfruttando l’eccezionale efficienza, il raggio d’azione e la flessibilità del Dreamliner per far crescere in modo sostenibile le sue operazioni globali.

L’accordo è stato firmato alla presenza di Sua Eccellenza il Ministro dei Trasporti e dei Servizi Logistici, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Saudi Arabian Airlines Corporation, Ing. Saleh Al-Jasser e Sua Altezza Reale Reema bint Bandar Al Saud, Ambasciatore dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti. L’accordo è stato firmato da Sua Eccellenza il Direttore Generale della Saudi Arabian Airlines Corporation, Ing. Ibrahim Al-Omar e dal Senior Vice President, Commercial Sales and Marketing di Boeing, Brad McMullen.

L’accordo comprenderà i modelli 787-9 e 787-10. Il Dreamliner riduce il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce”, afferma SAUDIA.

Sua Eccellenza Ing. Saleh Al-Jasser ha dichiarato: “L’espansione della flotta di SAUDIA sostiene la continua crescita del settore dell’aviazione nel Regno. L’accordo contribuirà inoltre al raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per i trasporti e la logistica e della Strategia per l’aviazione saudita, nonché di altre strategie nazionali in materia di turismo, Hajj e Umrah. SAUDIA è impegnata a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo fornendo servizi avanzati e di alta qualità nel settore dell’aviazione e collegando il mondo al Regno, in linea con la Vision 2030”.

Sua Eccellenza l’Ing. Ibrahim Al-Omar ha commentato: “SAUDIA continua i suoi sforzi di espansione in tutti gli aspetti della compagnia aerea, sia che si tratti di introdurre nuove destinazioni o di aumentare la flotta di aerei. L’accordo con Boeing mantiene questo impegno e i nuovi aeromobili consentiranno a SAUDIA di realizzare il suo obiettivo strategico di portare il mondo nel Regno. L’accordo si aggiunge all’ordine esistente di 38 nuovi aerei che SAUDIA dovrebbe ricevere entro il 2026, che aumenteranno l’attuale flotta di 142″.



Stan Deal, presidente e amministratore delegato di Boeing Commercial Airplanes, ha dichiarato: “L’aggiunta dei 787 Dreamliner consentirà a SAUDIA di espandere il suo servizio a lungo raggio con un raggio, una capacità e un’efficienza eccezionali. Dopo oltre 75 anni di partnership, siamo onorati della fiducia di SAUDIA nei prodotti Boeing e continueremo a sostenere l’obiettivo dell’Arabia Saudita di espandere il trasporto aereo sostenibile”.

“SAUDIA opera attualmente più di 50 aerei Boeing sulla sua rete a lungo raggio, tra cui il 777-300ER (Extended Range) e i 787-9 e 787-10 Dreamliner. I 787 aggiuntivi completano perfettamente la flotta esistente di SAUDIA, consentendole di sfruttare efficacemente il valore di entrambe le famiglie 777 e 787 per contribuire a realizzare l’obiettivo strategico dell’Arabia Saudita di diventare un hub globale dell’aviazione.

L’aumento della flotta di SAUDIA creerà nuove opportunità di lavoro per piloti, personale di cabina e altre posizioni operative. Saudi Aerospace Engineering Industries (SAEI), una filiale del Gruppo SAUDIA, contribuirà a fornire vari tipi di manutenzione per il B787 grazie alle sue capacità e competenze. SAEI è certificata dall’Autorità generale dell’aviazione civile (GACA) per l’esecuzione della manutenzione preventiva, della manutenzione di linea e della manutenzione pesante, compreso l’A-check. Le sue capacità si estendono anche alla manutenzione dei motori B787. Il nuovo MRO Village in costruzione presso l’aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda fornirà le strutture e la capacità necessarie per aumentare le capacità di manutenzione del B787 e di altri tipi di aeromobili”, prosegue SAUDIA.

“L’espansione della flotta è uno degli obiettivi del programma di trasformazione strategica di SAUDIA “SHINE”, che si concentra sull’eccellenza dell’efficienza operativa attraverso lo sviluppo e la gestione della rete e della flotta e l’integrazione dei sistemi di manutenzione. Il programma si concentra anche sulla trasformazione digitale con diverse iniziative volte a migliorare l’esperienza di viaggio degli ospiti e l’innovazione nel fornire i migliori prodotti, servizi, connettività e infrastrutture digitali che consentono la crescita continua dei settori dell’aviazione e della logistica”, conclude SAUDIA.

(Ufficio Stampa SAUDIA)