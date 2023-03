Rolls-Royce annuncia cambiamenti nell’Executive leadership

Rolls-Royce annuncia oggi modifiche al Board and Executive Team, aggiungendo leader con comprovate esperienze di successo e un forte impegno nella creazione di un’azienda ad alte performance, competitiva, resiliente e in crescita.

“Ciò fa seguito al lancio da parte del Chief Executive Tufan Erginbilgic, il 23 febbraio 2023, di un transformation programme che richiede una cultura vincente e una determinazione condivisa per garantire una crescita sostenibile degli utili e una generazione di cassa. I cambiamenti annunciati includono l’aggiunta alla senior leadership di una vasta esperienza multinazionale in finance and performance management e la nomina di presidenti con una notevole esperienza in Civil Aerospace and Defence.

Helen McCabe entrerà a far parte del Board di Rolls-Royce entro la fine dell’anno come Chief Financial Officer, portando oltre 25 anni di esperienza in ruoli di senior finance e performance management all’interno di complesse organizzazioni ingegneristiche multinazionali. Helen è attualmente Senior Vice President, Finance for the Customer & Products division di BP. La data esatta in cui assumerà il suo nuovo ruolo esecutivo nel Board di Rolls-Royce sarà annunciata successivamente”, afferma Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, Chief Executive, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di dare il benvenuto a Helen nel mio gruppo dirigente. La sua esperienza nella promozione di una rigorosa disciplina finanziaria e nella gestione delle performance per ottenere miglioramenti straordinari saranno inestimabili mentre ci muoviamo per trasformare Rolls-Royce”.

Panos Kakoullis rimarrà Chief Financial Officer e member of the Board almeno fino al 31 agosto 2023 al fine di garantire la corretta rendicontazione della performance semestrale del Gruppo.

Anita Frew, Chair, ha dichiarato: “Vorrei anche estendere i ringraziamenti di tutto il Board a Panos per il suo duro lavoro. È stato un piacere lavorare al suo fianco negli ultimi 18 mesi poiché ci ha aiutato a mantenere gli impegni a breve termine presi con gli azionisti durante i tempi difficili della pandemia e a riportare l’azienda a un positive free cash flow. Non vediamo l’ora che Helen si unisca al resto del team dirigenziale mentre trasformiamo Rolls-Royce in un business di alta qualità, sostenibile e più forte per dipendenti, clienti e azionisti”.

“Rob Watson è stato nominato President – Civil Aerospace con effetto immediato. Ha trascorso gli ultimi cinque anni a sviluppare le capacità in electric aviation e durante questo periodo ha dimostrato la sua capacità di sviluppare nuove tecnologie e prodotti all’interno di un quadro di bilancio ristretto. Contribuirà a portare una nuova prospettiva ed energia a Civil Aerospace mentre l’azienda si concentra sulla fornitura di maggiore liquidità, redditività e rendimenti. Rob è entrato a far parte dell’Executive Team lo scorso anno come President – Rolls-Royce Electrical. È stato con Rolls-Royce per 13 anni e in precedenza ha ricoperto posizioni di leadership nel settore aerospaziale della difesa.

Come precedentemente annunciato, Chris Cholerton si sta spostando dalla sua posizione di President – Civil Aerospace per diventare Group President, dopo aver guidato con successo il business Civil Aerospace attraverso alcune delle più grandi sfide della sua storia. Nell’ambito di questo ruolo, Chris assumerà la responsabilità esecutiva delle Group’s nuclear operations. Ciò include Rolls-Royce Submarines e il ruolo di CEO ad interim di Rolls-Royce SMR, mentre viene condotta una ricerca per un successore di Tom Samson che, è stato concordato, se ne andrà con effetto immediato. In qualità di Group President, Chris fornirà anche la supervisione di alcune attività operative a livello di gruppo, tra cui health and safety”, prosegue Rolls-Royce.

“Adam Riddle è stato nominato President – Defence e Chairman & CEO – Rolls-Royce North America con effetto immediato. Adam ha trascorso quasi un decennio nella difesa e ha svolto un ruolo fondamentale nel recente successo della divisione nel concludere contratti chiave che genereranno rendimenti pluriennali. Di recente ha guidato le global services operations di successo, che rappresentano oltre la metà dei ricavi annuali per Defence. Nel suo precedente ruolo di Director of Strategy & Future Programmes, è stato determinante nel business assicurandosi contratti a lungo termine strategicamente importanti per come quello per il re-engine dell’U.S. Air Force B-52 aircraft e la fornitura del propulsion system per il V-280 Valor nell’ambito dell’U.S. Army Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) Program. Prima di Rolls-Royce, Adam ha lavorato nelle defence operations di Boeing”, conclude Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, Chief Executive, ha aggiunto: “Vorrei congratularmi sia con Rob che con Adam mentre assumono i loro nuovi ruoli. Entrambi sono leader di grande esperienza e porteranno rinnovata energia e determinazione per avere successo in Civil Aerospace and Defence. Le loro nomine sono anche la prova della pipeline di talenti senior che esiste all’interno di Rolls-Royce. Con i cambiamenti di leadership annunciati oggi, stiamo guadagnando lo slancio di cui abbiamo bisogno per trasformare Rolls-Royce. Insieme, il mio team di leadership ha una mentalità vincente, un forte allineamento strategico e un’ambizione condivisa di rendere Rolls-Royce un’azienda che offre risultati per tutte le parti interessate”.

