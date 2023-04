Centenario Aeronautica Militare: grande affluenza di pubblico alle iniziative per i 100 anni dell’AM

Grande successo di pubblico per l’Air Force Experience in Piazza del Popolo, a Roma, dove sono state registrate circa 415.000 persone e grande partecipazione agli Open Day, organizzati in tutte le basi ed aeroporti dell’Aeronautica Militare, che il 28 marzo hanno accolto più di 360.000 persone, curiosi ed entusiasti di poter vedere da vicino e toccare con mano le realtà operative e non solo della Forza Armata.

“In particolare, l’Air Force Experience, lo spazio espositivo allestito in Piazza del Popolo, da venerdì 24 a mercoledì 29 marzo ha trasformato in un vero e proprio villaggio aeronautico uno dei luoghi più suggestivi di Roma”. Le parole del Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, durante la cerimonia solenne del 28 marzo nella Terrazza del Pincio, esprimono il senso della scelta di festeggiare anche con questo tipo di iniziative i primi 100 anni della Forza Armata: “Ci affacciamo direttamente su Piazza del Popolo, una delle più celebri e famose piazze di Roma, a voler rimarcare lo stretto legame che ci unisce a tutta la popolazione italiana, europea e mondiale. Ciò a rafforzare la nostra vocazione, quella di essere “con la gente, tra la gente, per la gente”. Noi siamo al servizio dei cittadini e del popolo italiano tutto”.

Cittadini di tutte le età e provenienti da tutta Italia, ma anche turisti stranieri, hanno potuto vedere a Piazza del Popolo “un piccolo esempio di ciò che siamo capaci di fare”, come affermato dal Gen. S.A. Luca Goretti in occasione dell’inaugurazione dell’Air Force Experience, continuando: “Il villaggio è un modo per ringraziare la citta di Roma, dare la possibilità agli appassionati, ai turisti ed ai curiosi di capire quale sia la simbiosi tra le istituzioni e questo è il miglior biglietto da visita che vogliamo offrire anche ai giovani che magari un giorno vorranno entrare in Aeronautica Militare”.

“Sono state tantissime le persone, di tutte le età, che hanno atteso pazientemente in fila per salire sui velivoli in esposizione: l’avanzatissimo caccia di quinta generazione F-35, l’Eurofighter che sorveglia i cieli italiani e dei Paesi alleati, l’MB-339A con la livrea delle Frecce Tricolori, il caccia Tornado e l’HH-139, elicottero versatile impiegato per la ricerca e soccorso. Non solo: i tempi di attesa non hanno scoraggiato i numerosi visitatori, che hanno colto anche l’opportunità di provare i simulatori ludici della Pattuglia Acrobatica Nazionale e del caccia Eurofighter; di immergersi all’interno dei tre dome futuristici per un percorso interattivo, dagli affascinanti primordi eroici e rocamboleschi dell’Arma Azzurra fino ad un futuro avveniristico fatto di intelligenza artificiale, robotica, operazioni multi-dominio, voli suborbitali, imprese spaziali, immersioni nel cyberspazio”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Hanno riscosso molto interesse anche i vari stand informativi, messi a disposizione per fornire tutte le informazioni su come entrare a far parte dell’Aeronautica Militare ed indossare la divisa dell’Arma Azzurra, ma anche per conoscerne meglio la storia e l’impegno al servizio del Paese, attraverso ad esempio la Rivista Aeronautica.

Le emozioni sono state intense anche grazie ai numerosi incontri con personaggi noti e testimonial della Forza Armata, tra cui i piloti delle Frecce Tricolori e gli atleti del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, nonché alle proiezioni, esibizioni musicali e sportive: un 100° compleanno festeggiato a 360 gradi per coinvolgere tutti e dar modo ai cittadini di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Toccante è stata anche l’esibizione della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare sulla Scalinata di Trinità dei Monti, il sabato pomeriggio, di fronte a Piazza di Spagna”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Non solo Roma: da nord a sud infatti, con gli eventi Open Day, i cittadini di quasi tutte le regioni italiane il 28 Marzo hanno potuto varcare i cancelli e le porte delle basi e degli aeroporti dell’Aeronautica Militare. Il personale della Forza Armata è stato orgoglioso di presentarsi e presentare il proprio ambiente di lavoro, l’organizzazione, gli assetti, le strutture in dotazione e raccontare, da vari punti di vista, l’impegno quotidiano per la difesa del Paese. Stormi ma anche Istituti di Formazione, Distaccamenti e non solo. I visitatori hanno potuto assistere all’Alzabandiera Solenne, a decolli e sorvoli di velivoli, a dimostrazioni pratiche ma anche attività di elisoccorso, spettacoli musicali ed eventi sportivi. E poi ancora, aree espositive di interesse storico, stand dedicati all’informazione e alla diffusione della cultura aeronautica e mostre statiche di velivoli, apparati ed attrezzature. Il riscontro ricevuto con l’entusiasmo di centinaia di migliaia di persone in visita, interessate e grate, ha rappresentato per gli uomini e le donne in azzurro l’abbraccio dell’Italia, una sorta di “Abbraccio Tricolore” ricambiato, per il 100° compleanno dell’Aeronautica Militare“, continua l’Aeronautica Militare.

“Anche AIRC è stata presente a Roma, dal 24 al 29 marzo, in Piazza del Popolo all’interno del villaggio “Air Force Experience”, per informare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca e sul valore della prevenzione. Inoltre, martedì 28 marzo, nel giorno dell’anniversario, diversi Comitati Regionali AIRC sono stati protagonisti in numerosi Open Day all’interno delle principali basi dell’Aeronautica Militare su tutto il territorio nazionale. Tutte le iniziative, gli eventi e le principali manifestazioni della Forza Armata, nonché parte del ricavato dalle vendite del Calendario 2023 e le donazioni volontarie del personale e di privati, sosterranno l’iniziativa solidale “Un dono dal cielo per AIRC“, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC. Un’opportunità molto importante per “fare volare la ricerca” e testimoniare, ancora una volta, con azioni concrete e tangibili, quanto l’Aeronautica Militare sia vicina alla collettività”, conclude l’Aeronautica Militare.

Centenario dell’Aeronautica Militare: concerto della Fanfara al Teatro Regio di Parma

Si è esibita la sera di giovedì 30 marzo, presso il Teatro Regio di Parma, accompagnata dalle voci della corale “Giuseppe Verdi”, la Fanfara della 1^ Regione Aerea di Milano dove, in occasione del concerto, sono stati raccolti i fondi per la campagna “Un Dono dal Cielo” a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro.

L’evento, organizzato in occasione delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare, si è aperto con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, e ha coperto un programma vasto e variegato, da Giuseppe Verdi ad Ennio Morricone, da Richard Wagner a Vincenzo Bellini, per poi chiudersi con la classica Marcia d’Ordinanza della Forza Armata.

La serata è stata organizzata col supporto logistico fornito dal Comando Rete POL di Parma e la sezione locale dell’Associazione Arma Aeronautica le quali hanno seguito la raccolta fondi per la campagna “Un Dono dal Cielo”.

Il Comando Rete POL è un ente del Comando Logistico – Servizio dei Supporti dipendente gerarchicamente dal Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino. L’Ente è deputato alla ricezione, allo stoccaggio e alla distribuzione del carburante Jet A1, per il rifornimento delle basi aeree dell’Aeronautica Militare, di alcuni reparti volo dell’Esercito Italiano, della base aerea di Aviano e di alcuni aeroporti civili del nord Italia.

