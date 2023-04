Lufthansa LEOS prende in consegna il secondo all-electric aircraft tractor Phoenix E

Il Lufthansa ground handling specialist LEOS ha aggiunto il secondo Phoenix E all-electric aircraft tractor del produttore tedesco Goldhofer alla sua flotta di tow tractors. I due battery-electric vehicles sono operativi all’aeroporto di Francoforte e possono spostare aeromobili con un peso al decollo fino a 350 tonnellate su brevi e lunghe distanze tra aree di parcheggio, hangar di manutenzione e posizioni di partenza. Un’ulteriore particolarità del secondo electric tug è che è dipinto con colori retrò e il suo giallo in stile anni ’80 attira l’attenzione da lontano.

“Con una battery capacity di 165 kilowatt hours e una potenza di 240 kilowatt, gli electric tugs possono spostare gli aerei fino a 25 chilometri all’ora con zero emissioni e nessun rumore. I due trattori elettrici sono “workhorses”: trasportano gli aerei attraverso il piazzale di Francoforte per oltre dieci ore al giorno in media. Il fabbisogno energetico giornaliero per i lavori di traino a volte è il doppio della capacità della batteria. Il sistema di batterie agli ioni di litio consente una ricarica rapida durante brevi interruzioni di lavoro, che avviene tramite un’infrastruttura di ricarica dedicata. I trattori e-tow si “riempiono” naturalmente di elettricità verde”, afferma Lufthansa.

“Lufthansa Group si è prefissato obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. La roadmap di riduzione fino al 2030 è stata convalidata dalla independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo di compagnie aeree in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 su base scientifica in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima del 2015. Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si sta concentrando in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’uso di SAF, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo e offre ai suoi private travelers and corporate customers di rendere più sostenibile un volo o il trasporto di merci. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)