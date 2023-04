News Brevi – 07.04.2023

AERONAUTICA MILITARE: IL REPARTO SPERIMENTALE VOLO DONA UN SORRISO ALL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ – Nella mattinata di mercoledì 5 aprile, una delegazione del Reparto Sperimentale di Volo (RSV), uno dei Reparti dipendenti dalla Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) di Pratica di Mare, si è recata in visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la consegna di un assegno simbolico a testimonianza di una raccolta fondi da parte del personale del Reparto a favore dell’Ospedale romano. Nell’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare e con le festività pasquali alle porte, la delegazione, composta dal Comandante del Reparto, Colonnello Fabio De Michele, due piloti, un ingegnere e quattro specialisti, come consuetudine degli ultimi anni, ha donato un sorriso “aeronautico” ai piccoli pazienti ricoverati. I rappresentanti del Reparto sono stati accolti dalla Dottoressa Lucia Celesti, Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dalla Dottoressa Alessandra Querciati e da Suor Luisa, alla quale il Comandante del R.S.V. ha consegnato l’assegno simbolico recante la cifra ricavata dalle donazioni del personale del Reparto da destinare alla Provincia Romana “Figlie della Carità”, per il Progetto “Mamme in difficoltà”. Suor Luisa, dopo aver ringraziato il Comandante e tutto il R.S.V., ha comunicato che la somma devoluta verrà impiegata per sostenere le spese alloggiative delle famiglie dei piccoli pazienti provenienti da tutta Italia e dall’estero che necessitano di lunghe degenze. La rappresentanza del R.S.V. ha visitato anche i Reparti di Urologia e di Chirurgia Plastica e Maxillo-facciale incontrando i piccoli pazienti di varie fasce d’età. Per i bambini è stato un momento di distrazione dalla routine ospedaliera e un’occasione per saziare la loro grande curiosità. Tantissime infatti le domande rivolte ai piloti e ai tecnici del RSV, felici di raccontare la meraviglia del volo. La distribuzione di piccoli doni ha suscitato grande emozione tra i bambini, che hanno a loro volta regalato ai militari i loro impagabili sorrisi colmi di meraviglia. La visita si è conclusa alla ludoteca dell’Ospedale dove la rappresentanza del RSV ha devoluto giochi di società, puzzle, album e matite colorate per offrire ai piccoli pazienti un modo semplice per passare il tempo giocando e dando sfogo alla creatività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IATA: POSITIVA LA DECISIONE SU SCHIPHOL AIRPORT – IATA ha reagito positivamente alla decisione del tribunale olandese di accogliere le azioni presentate da IATA, KLM e altre compagnie aeree contro il Dutch government’s ‘experimental regulation’ per ridurre il limite di volo dell’aeroporto di Schiphol a 460.000 da novembre 2023. Willie Walsh, IATA Director General, ha dichiarato: “Accogliamo con favore la decisione. Questa decisione conferisce stabilità vitale per quest’anno alle compagnie aeree che utilizzano l’Aeroporto di Schiphol e mantiene il valore della scelta e della connettività per i passeggeri. Questa tregua vitale è una buona notizia per i passeggeri di Schiphol, le imprese olandesi, l’economia olandese e le compagnie aeree. Ma il lavoro non è finito. La minaccia di tagli ai voli a Schiphol rimane molto reale ed è ancora la politica dichiarata del governo. Lo stesso aeroporto di Schiphol ha annunciato tagli ai voli notturni senza consultazione. Le compagnie aeree comprendono l’importanza di risolvere problemi come il rumore. Il Balanced Approach è il processo corretto, a livello europeo e mondiale, sancito dalla legge per la gestione dell’impatto acustico. Ha aiutato gli aeroporti di tutto il mondo ad affrontare con successo questo problema”. “I governi possono ridurre il numero di movimenti di volo per ridurre il rumore, ma solo dopo aver effettuato un attento processo. Ciò non è avvenuto. Il limite di 440.000 non è un mezzo per raggiungere un fine, ma l’obiettivo. Il governo olandese ha anche cercato di accelerare l’attuazione di questa riduzione introducendo un regolamento sperimentale con un tetto provvisorio di 460.000 movimenti di volo dal 1° novembre 2023. IATA e le compagnie aeree che volano a Schiphol hanno cercato di fermare l’applicazione di questo regolamento sperimentale. KLM e altri vettori con base a Schiphol hanno avviato un’azione simile. I vettori che hanno aderito all’azione della IATA sono stati: Air Canada, United Airlines, FedEx, JetBlue, British Airways, Vueling, Lufthansa e Airlines for America”, afferma IATA.

KLM: VEDIAMO UN’ALTERNATIVA MIGLIORE PER RIDURRE IL RUMORE – KLM, riguardo alla decisione della corte olandese su Schiphol, informa: “Siamo stati purtroppo costretti ad effettuare questo procedimento per fare chiarezza. La capacità per il prossimo inverno sarà determinata all’inizio di maggio. Con le nostre misure vediamo un’alternativa migliore per ottenere meno rumore e CO2 soddisfacendo al tempo stesso la necessità dei viaggiatori di volare. Lo dimostreremo nella fase successiva di questo caso, la EU’s Balanced Approach procedure. Questo esaminerà se i livelli di rumore possono essere ridotti intorno a Schiphol utilizzando metodi diversi da quelli previsti dal ministero. L’approccio equilibrato è il modo migliore per ridurre il numero di persone colpite dal rumore degli aerei. A tal fine, vorremmo continuare a collaborare con il governo, Schiphol e qualsiasi altra parte interessata. Vogliamo ribadire quanto crediamo sia importante continuare ad impegnarsi per una maggiore sostenibilità. Ciò significa meno rumore e meno emissioni di CO2. Questa è una parte importante della strategia di KLM”.

DELTA SODDISFATTA DELLA DECISIONE CHE PROTEGGE IL FUTURO DI SCHIPHOL AIRPORT – “Delta ritiene che sia possibile bilanciare le priorità di sostenibilità con il desiderio dei passeggeri di viaggiare e connettersi con persone in tutto il mondo – qualcosa che abbiamo dimostrato attraverso un impegno vigoroso per il rinnovo della flotta e altre pratiche per aiutare a decarbonizzare le nostre operazioni e ridurre il rumore”, ha affermato il Delta Executive Vice President – External Affairs Peter Carter. “La decisione è quella giusta, salvaguardando un futuro per Schiphol”. “A marzo, KLM Group, Delta Air Lines, Corendon, easyJet e TUI hanno unito le forze per intraprendere un procedimento contro il governo olandese per mantenere i Paesi Bassi collegati al resto del mondo tramite AMS. Le compagnie aeree hanno contestato la decisione unilaterale del governo di ridurre in modo significativo i movimenti dei voli a Schiphol, fiduciosi di poter ridurre i livelli di rumore e le emissioni di CO2 mantenendo una rete di destinazioni per i milioni di passeggeri e le tonnellate di merci che trasportano ogni anno da e per Schiphol. Come parte delle proposte, il governo olandese aveva pianificato di ridurre la capacità di Schiphol da 500.000 a 460.000 movimenti di volo annuali. La riduzione della capacità avrebbe avuto un impatto economico negativo riducendo in modo significativo le opzioni di viaggio e la connettività per i consumatori, nonché le operazioni cargo. L’aeroporto di Amsterdam Schiphol è uno dei principali aeroporti del mondo. Con voli verso oltre 280 destinazioni in tutto il mondo, Schiphol collega i Paesi Bassi con tutte le principali regioni economiche del mondo ed è un potente motore che guida l’economia. Il totale degli investimenti interni nei Paesi Bassi ammonta a oltre 4.500 miliardi di euro, rendendo i Paesi Bassi uno dei principali destinatari al mondo di investimenti diretti esteri. Delta Air Lines è impegnata in solidi sustainable travel goals, investendo nel rinnovo della flotta e nei programmi di approvvigionamento SAF”, dichiara Delta.

EMBRAER PRESENTA I SUOI PRODOTTI A LAAD DEFENCE & SECURITY 2023 – Embraer promuoverà il suo portafoglio completo di prodotti e soluzioni innovative per i mercati della difesa e della sicurezza a LAAD Defence & Security 2023, la più importante fiera del settore in America Latina. La tredicesima edizione dell’evento si svolgerà al Riocentro, a Rio de Janeiro, dall’11 al 14 aprile. La società celebrerà il recente conseguimento del Final Type Certificate per il programma C-390 Millennium, che riflette la sua Full Operational Capability (FOC). Il FOC certificate conferma che il progetto soddisfa tutti i requisiti definiti dall’aeronautica militare brasiliana (FAB) e che il velivolo svolge tutte le missioni per le quali è stato progettato. “Siamo lieti di tornare a LAAD dopo una pausa di quattro anni a causa della pandemia e di celebrare questo risultato per il C-390 insieme ai nostri clienti, partner commerciali e fornitori”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Bosco da Costa Junior, President & CEO of Embraer Defense & Security. “Il C-390 ha già iniziato una carriera internazionale di successo con ordini dal Portogallo e dall’Ungheria e, più recentemente, la selezione da parte dei Paesi Bassi. Siamo certi che l’ottenimento del FOC certificate sarà un altro breaking point per il successo della campagna vendite”. I prodotti e le soluzioni di Embraer Defence & Security, presenti in più di 60 paesi, includono il C-390 Millennium multi-mission transport aircraft, l’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft e soluzioni complete per air, land, sea, space, and cyber segments. Embraer promuoverà anche il suo radars and ground systems portfolio a LAAD, presentando il suo ultimo sviluppo in surveillance and early warning aircraft, il radar M200 VIGILANTE, oltre ai radar M20 e SABRE M60. All’evento saranno presenti anche Atech, Visiona Tecnologia Espacial e Tempest Security Intelligence, che fanno parte dell’Embraer Defense & Security Group solutions portfolio.

AIR CANADA E AMADEUS AMPLIANO LA LORO PARTNERSHIP – Mentre la tecnologia New Distribution Capability (NDC) continua a creare nuove opportunità di vendita al dettaglio per le compagnie aeree di tutto il mondo, Air Canada e Amadeus hanno ampliato la loro partnership di lunga data. Air Canada consentirà l’accesso alla sua gamma completa di contenuti provenienti da NDC attraverso Amadeus Travel Platform sfruttando Altéa NDC, la soluzione IT di Amadeus che consente alle compagnie aeree di fornire esperienze di vendita al dettaglio di viaggio migliorate distribuendo offerte personalizzate e su misura. Inoltre, i contenuti di origine tradizionale della compagnia aerea (EDIFACT) saranno disponibili in tutto il mondo per i venditori di viaggi e le aziende che utilizzano Amadeus Travel Platform. “Amadeus e Air Canada hanno una lunga storia di partnership per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo orgogliosi di compiere questo significativo passo successivo offrendo i nostri contenuti NDC per la prima volta attraverso un GDS. Ora le agenzie e gli acquirenti di viaggi avranno accesso alla nostra gamma più completa di contenuti e saranno ben attrezzati per l’introduzione di nuovi prodotti e funzionalità”, ha affermato Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing & eCommerce, Air Canada. “Siamo lieti di consolidare la nostra partnership strategica con Air Canada, fornendo la tecnologia per gestire la distribuzione dei suoi contenuti NDC con la piena integrazione attraverso Amadeus Travel Platform”, ha dichiarato Rajiv Rajian, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, Americas, Amadeus.

DE HAVILLAND CANADA CREA PARTNERSHIP STRATEGICA CON FOKKER SERVICES – De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) annuncia di aver stipulato un nuovo accordo con Fokker Services Group (“Fokker Services”), estendendo l’attuale De Havilland Component Solutions arrangement per un ulteriore periodo di cinque anni, fino a dicembre 2027. Fokker Services continuerà a offrire la propria esperienza e i propri servizi durante questo periodo. “Fokker Services ha costantemente dimostrato di essere un prezioso partner strategico e, nell’ulteriore sviluppo di questa partnership, De Havilland Canada Limited ha annunciato che Fokker Services fornirà third party logistical (3PL) services per supportare l’attività post-vendita di De Havilland Canada. In base ai termini dell’accordo, Fokker Services fornisce un magazzino di 2.550 metri quadrati (27.000 piedi quadrati) ad Amsterdam e operazioni 3PL per supportare l’hub and spoke parts distribution model di De Havilland Canada. I servizi di magazzino forniti da Fokker Services includono la ricezione in entrata, lo stoccaggio, il prelievo, l’imballaggio e la spedizione, nonché il controllo qualità. Queste partnership garantiscono la fornitura di servizi avanzati ai nostri operatori. La combinazione di Distribution Centre and Component Solutions in un’unica posizione ci consentirà di offrire una customer service experience più efficiente”, afferma De Havilland Canada. “Questo accordo con Fokker Services dimostra ulteriormente l’impegno di De Havilland Canada a portare le distribution network solutions vicino ai nostri clienti per ottenere tempi di consegna migliori e costi di trasporto ridotti”, ha dichiarato Leighton Storsley, Vice President, Aftermarket and Business Development. “Fokker Services ha supportato il De Havilland Canada Dash 8 Component Solutions program e i suoi clienti in tutto il mondo per molti anni, quindi siamo lieti non solo di continuare questo accordo di supporto, ma anche di diventare il partner preferito di De Havilland Canada per il loro magazzino di distribuzione di ricambi in EMEA”, ha dichiarato Menzo van der Beek, CEO, Fokker Services. “Grazie alla nostra presenza globale, alle competenze ingegneristiche dei nostri dipendenti e a una vasta gamma di capacità interne, siamo in una posizione unica per affrontare qualsiasi component repair challenge, accorciando i tempi di consegna e garantendo i rigorosi standard di qualità di De Havilland Canada”. “Siamo incoraggiati a vedere il continuo supporto di De Havilland Canada alle loro operazioni europee. Non vediamo l’ora di offrire un servizio continuo e solido alla nostra flotta negli anni a venire”, ha affermato Morten Skoglund, COO/SVP/Accountable Manager, Widerøes Flyveselskap AS. De Havilland Canada ha istituito quattro centri di distribuzione per supportare la flotta globale di oltre 1.100 velivoli Dash 8. Oltre al deposito di Amsterdam, i centri di distribuzione si trovano a Calgary, Singapore e Sydney.

AIR CANADA ANNUNCIA IL 2023 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS – Air Canada ha depositato l’avviso del 2023 Annual Meeting of Shareholders e la circolare del mandato di gestione. Il 2023 Annual Meeting of Shareholders è previsto per il 12 maggio 2023. Nel 2022, Air Canada ha compiuto progressi significativi nel riprendersi dall’impatto della pandemia COVID-19. Ha registrato una perdita operativa di $187 milioni per l’anno rispetto a una perdita operativa di $3,05 miliardi nel 2021, con un miglioramento di quasi $3 miliardi. I ricavi operativi di $16,56 miliardi nel 2022 sono migliorati di oltre $10 miliardi rispetto al 2021. L’Adjusted EBITDA nel 2022 è stato di $1,46 miliardi, rispetto a un Adjusted EBITDA negativo di $1,46 miliardi nel 2021.

CONDOR INIZIA I COLLEGAMENTI SPHINX INTERNATIONAL AIRPORT – Condor ha iniziato i collegamenti settimanali con Sphinx International Airport. “Il volo inaugurale è decollato in orario la sera del 30 marzo 2023. I voli sono operati il lunedì e il giovedì con un Airbus A320. I viaggi con Condor possono essere prenotati tramite tour operator e agenzie di viaggio e i biglietti aerei sono disponibili su www.condor.com. Con l’aggiunta della nuova destinazione, Condor ha ampliato il proprio portafoglio Egitto. A Giza, gli appassionati di cultura troveranno le famose piramidi con la Sfinge e il Nuovo Museo Egizio. Inoltre, il vivace centro del Cairo può essere raggiunto rapidamente e facilmente. Oltre a Sphinx International Airport, la leisure airline della Germania porta anche i vacanzieri a Hurghada, la famosa località balneare sul Mar Rosso”, afferma Condor.

JETBLUE LANCIA IL CONCORSO #ZEROISNOWBOARDING – JetBlue informa: “Per celebrare il fatto di essere la prima compagnia aerea a servire a bordo Pepsi Zero Sugar, JetBlue ha collaborato con Pepsi per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio irripetibile con il concorso #ZeroIsNowBoarding. L’esperienza di viaggio includerà i vantaggi esclusivi di JetBlue e un viaggio verso l’ultimate 0° latitude destination: Quito, Ecuador (o una destinazione a scelta dei vincitori). JetBlue e Pepsi Zero Sugar hanno lanciato il concorso con un video in co-branding, che può essere visualizzato su @JetBlue su Twitter e Instagram”. Jayne O’Brien, head of marketing, product and loyalty at JetBlue: “Nota per le tariffe basse e l’ottimo servizio, JetBlue è entusiasta di fornire pacchetti vacanza verso destinazioni incredibili, tra cui 0° latitude, che presenteranno il servizio esclusivo che i nostri clienti conoscono e amano”.

GULFSTREAM ESPANDE IL CUSTOMER SUPPORT A SAVANNAH – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la continua espansione della sua Gulfstream Customer Support Savannah-based maintenance, repair and overhaul (MRO) footprint presso Savannah/Hilton Head International Airport. L’ultima espansione creerà 250 nuovi posti di lavoro e si aggiunge ai due Savannah-based service centers, il più recente dei quali è stato aperto nel 2019. Questa seconda fase della Savannah service center expansion rappresenta un investimento di 98,5 milioni di dollari e ulteriori 200.000 piedi quadrati/18.580 metri quadrati, continuando la crescita strategica del Gulfstream Customer Support network in tutto il mondo. Come tutte le nuove strutture Gulfstream, il nuovo Savannah service center è stato progettato e costruito per operazioni sostenibili. “Siamo entusiasti di annunciare l’ultimo sviluppo nel supporto di Gulfstream alla crescente domanda per la nostra flotta in tutto il mondo”, ha affermato Mark Burns, presidente, Gulfstream. “I continui investimenti in prodotti all’avanguardia e moderne strutture di assistenza distinguono Gulfstream nel nostro settore e siamo grati ai nostri partner del Savannah/Hilton Head airport, della Savannah Economic Development Authority e del Georgia Department of Economic Development, tra gli altri, per il loro sostegno alla nostra crescita nella regione”. Una volta completata, la nuova Gulfstream Customer Support MRO facility aggiungerà più risorse in un’ampia gamma di servizi, tra cui routine inspections, avionics installations, interior refurbishments and aircraft on ground services. La struttura dovrebbe aprire all’inizio del 2024. Il nuovo Gulfstream Customer Support Savannah segue le recenti espansioni in corso o completate a Mesa, Arizona; Fort Worth, Texas; Farnborough, UK; Palm Beach, Florida; Appleton, Wisconsin; Van Nuys, California.

DELTA QUESTA SETTIMANA INCREMENTA I VOLI VERSO AUGUSTA REGIONAL AIRPORT – Questa settimana, l’Augusta Regional Airport (AGS) accoglierà gli appassionati di golf di tutto il mondo per prendere parte a una delle tradizioni più celebri del golf, il Masters Tournament. Per soddisfare la domanda, Delta ha anche aumentato le rotte verso AGS. Delta opererà 8 rotte giornaliere non-stop verso AGS da tre dei principali hub, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) e LaGuardia Airport (LGA), dal 3 al 10 aprile.