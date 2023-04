Airbus Helicopters e GDAT siglano ordine per 50 elicotteri H160

Durante la visita del presidente francese Macron in Cina, Airbus Helicopters ha firmato un contratto con GDAT, uno dei principali helicopter lessors and operators cinesi, per 50 elicotteri H160. Questo contratto è il più grande ordine singolo per l’H160 sul civil and parapublic market da quando l’elicottero è stato presentato nel 2015.

L’aereomobile sarà utilizzato in particolare per il settore energetico, compresi offshore transportation for oil and gas platforms, wind farms e harbour piloting, così come per emergency medical services e altre municipal public service missions. Le aziende hanno inoltre firmato un accordo di cooperazione strategica relativo ad argomenti quali support and services capabilities, tra gli altri, al fine di garantire il successo a lungo termine dell’H160 in Cina.

“Siamo onorati che GDAT abbia deciso di rafforzare la sua all-Airbus fleet di 26 elicotteri con l’aggiunta di 50 elicotteri H160. L’H160 è stato progettato inizialmente come multi-mission helicopter ed è, quindi, adatto ai molteplici segmenti previsti dai lessors”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“Questo contratto è un ottimo esempio dell’importanza della cooperazione economica e commerciale tra Francia e Cina. L’innovativo H160 è l’aggiunta perfetta alla nostra flotta e ci consentirà di continuare la nostra storia di successo sul mercato cinese iniziata con i nostri 21 elicotteri H225. Vediamo un grande potenziale per l’H160 in Cina, in particolare per il settore energetico”, ha affermato Peter Jiang, Chairman of GDAT.

“GDAT è il principale innovative general aviation service provider in Cina, specializzato nella vendita e nel leasing di elicotteri, nella manutenzione e nelle modifiche, nonché in emergency rescue flights e altri government services. Il gruppo ha sede a Shanghai e ha quattro filiali interamente controllate in tutta la Cina, nonché basi operative a Suzhou e Ningbo e una filiale estera a Londra.

Progettato come un multi-role helicopter in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, l’H160 integra le ultime innovazioni tecnologiche di Airbus. L’elicottero offre ai passeggeri un comfort superiore grazie alle sound-reducing Blue Edge blades e alla superba visibilità esterna, che avvantaggia sia i passeggeri che i piloti. Con il suo light maintenance plan allineato tra engine and aircraft, l’H160 ottimizza i costi operativi e offre un nuovo standard di disponibilità. L’H160 è già certificato per volare con fino al 50% di sustainable aviation fuel ed è equipaggiato con due dei più recenti motori Arrano di Safran Helicopter Engines, che offrono una riduzione del 15% del consumo di carburante”, afferma Airbus Helicopters.

“Airbus Helicopters è un partner chiave nel settore elicotteristico cinese da oltre 50 anni. Oggi ci sono più di 300 elicotteri Airbus che sorvolano la Cina, servendo più di 90 clienti”, conclude Airbus Helicopters.

(NdR: per saperne di più sull’H160, leggi il nostro report a questo link).

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Anthony Pecchi – Airbus Helicopters)