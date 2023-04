Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2023

Delta Air Lines ha riportato oggi i risultati finanziari per il trimestre chiuso a marzo 2023 e ha fornito le sue previsioni per il trimestre che si chiuderà a giugno 2023.

“Grazie all’eccezionale lavoro e alla dedizione del team di Delta, il 2023 è iniziato alla grande. Abbiamo fornito ben meritati aumenti salariali per il nostro personale e pagato più profit sharing rispetto al resto del settore messo insieme. Delta è in un momento di slancio, con le migliori persone del settore che hanno generato quasi $5 miliardi di utile operativo negli ultimi dodici mesi”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “Per il trimestre di giugno, prevediamo di raggiungere entrate record e un adjusted operating margin dal 14% al 16%, con earnings per share da $2,00 a $2,25”.

“Con una solida redditività nel trimestre di marzo e una solida prospettiva per il trimestre di giugno, siamo fiduciosi nella nostra full-year guidance per una crescita dei ricavi dal 15% al 20% year over year, utili da $5 a $6 per azione e free cash flow di oltre $2 miliardi“, ha proseguito Bastian.

Nel primo trimestre Delta ha ottenuto ricavi e utili in linea con la guidance. L’operating cash flow record del trimestre di marzo ha consentito una riduzione accelerata del debito.

GAAP Financial Results del trimestre chiuso a marzo 2023

Operating revenue pari a $12,8 miliardi. Operating loss di $277 milioni, con operating margin del (2,2)%. Pre-tax loss di $506 milioni, con pre-tax margin del (4)%. EPS pari a ($0,57). Operating cash flow di $2,2 miliardi.

Adjusted Financial Results del trimestre chiuso a marzo 2023

Operating revenue di $11,8 miliardi, il 45% in più rispetto al trimestre chiuso a marzo 2022 e il 14% in più rispetto al trimestre chiuso a marzo 2019, incluso un impatto di 1 punto dovuto a una capacità di volo inferiore a quella inizialmente prevista.

Operating income di $546 milioni, con operating margin del 4,6%. Pre-tax income di $217 milioni, con pre-tax margin dell’1,8%. Earnings per share pari a $0,25.

Operating cash flow: $2,9 miliardi. Free cash flow: $1,9 miliardi. $9,5 miliardi di dollari di liquidità e adjusted net debt di $21 miliardi di dollari alla fine del trimestre.

“Abbiamo realizzato entrate record nel trimestre di marzo, con entrate unitarie totali superiori del 16% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Questi risultati riflettono la forza del contesto di domanda sottostante e il continuo slancio in premium products and loyalty revenue”, afferma Glen Hauenstein, Delta’s president. “Con prenotazioni anticipate record per l’estate, prevediamo che i ricavi del trimestre di giugno saranno superiori del 15-17%, a fronte di una crescita della capacità del 17% anno dopo anno”.

