Bombardier ottiene le approvazioni normative per l’installazione dello Smart Link Plus System su In-Service Challenger and Global Aircraft

Bombardier ha annunciato importanti progressi nel suo Smart Link Plus connected aircraft system con diverse approvazioni normative chiave. L’azienda ha recentemente ottenuto le necessarie approvazioni da Transport Canada (TC), European Union Aviation Safety Agency (EASA) e Federal Aviation Administration (FAA) per quasi tutta la sua flotta di aeromobili Challenger e Global. Con queste approvazioni, gli operatori di tutti gli in-service Challenger 300, Challenger 350, Challenger 3500, Challenger 605 e Challenger 650, nonchè Global 5000, Global 6000, Global Express e Global XRS aircraft, potranno installare l’innovativo Smart Link Plus aircraft health management system sui loro business jet.

Smart Link Plus è un advanced health monitoring system che raccoglie dati cruciali sugli aeromobili, consentendo a flight and maintenance crews di stabilire rapidamente le priorità e risolvere in modo proattivo essential in-flight alerts, aumentando l’efficienza operativa di un aeromobile. Gli operatori possono tracciare, risolvere i problemi e inviare efficacemente un tecnico in base alle informazioni ricevute dal sistema, consentendo loro di prendere decisioni di manutenzione dettagliate in modo rapido ed efficiente.

“Lo Smart Link Plus system sta cambiando radicalmente il modo in cui Bombardier supporta i propri clienti”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services & Strategy, Bombardier. “Con Smart Link Plus i clienti possono prendere decisioni concrete sulla manutenzione in tempo reale, migliorando notevolmente l’efficienza delle loro operazioni”.

“Lo Smart Link Plus connected aircraft system è stato introdotto per la prima volta sul Global 7500 di Bombardier e i clienti continuano a beneficiare delle sue avanzate capacità basate sui dati. Ora, la stragrande maggioranza degli attuali clienti di aeromobili Global 7500 si è iscritta al servizio Smart Link Plus e Bombardier ha gradualmente ampliato il programma per offrire opzioni di retrofit alla sua in-service fleet di aeromobili Challenger e Global. Lo Smart Link Plus system sarà inoltre installato di serie su tutti i nuovi aeromobili Global 8000.

Con Smart Link Plus, il personale di terra può anche utilizzare la visualizzazione dei parametri remoti del programma per monitorare in modo indipendente un aeromobile mentre è in volo, per aiutare a trovare la causa principale di potenziali problemi. Durante il volo, il servizio Smart Link Plus invia automaticamente ai ground crews takeoff, landing and in-flight fault notifications, insieme a dati contestuali, consentendo al flight crew di concentrarsi su altre attività. I dati di volo completi vengono trasmessi automaticamente e sono accessibili una volta che l’aereo è atterrato. L’accesso ai dati completi dei sistemi dell’aeromobile fornisce ulteriori informazioni necessarie per la risoluzione dei guasti più complessi.

I dati del velivolo vengono inoltre visualizzati in un’applicazione Bombardier intuitiva e di facile utilizzo (myMaintenance App), disponibile sempre e ovunque su qualsiasi dispositivo elettronico personale. Inoltre, il Customer Response Center (CRC) di Bombardier 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il team dedicato di esperti e specialisti possono supportare le attività di risoluzione dei problemi utilizzando l’app myMaintenance e mobilitare ulteriore supporto se necessario”, afferma Bombardier.

“Con la recente crescita e l’ampia espansione del worldwide Service Centre network di Bombardier, l’introduzione di numerosi nuovi prodotti e servizi e gli ultimi sviluppi nello Smart Link Plus system, Bombardier continua a consolidare il suo impegno per fornire ai clienti la migliore esperienza di servizio oggi nel settore.

Bombardier sta lavorando per finalizzare tutte le approvazioni regolamentari per gli operatori dei velivoli Challenger 604,Global 5500 e Global 6500. Le approvazioni sono previste dalla fine del 2023 all’inizio del 2024″, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)