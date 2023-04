News Brevi – 21.04.2023

AERONAUTICA MILITARE: CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE AL VOLO PER GLI ALLIEVI DELLA DOHUET – Venerdì 21 aprile, dopo 4 giorni di intense attività di volo, si è concluso il corso di familiarizzazione al volo a motore per i 29 allievi del Corso Taurus, al secondo anno della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze. L’attività – preceduta da alcune lezioni teoriche – ha visto ciascun allievo svolgere un volo di circa 45 minuti al fianco di piloti istruttori del 60° Stormo di Guidonia a bordo di velivoli a motore Siai U.208/M. Tale attività rappresenta la seconda fase del progetto “Giovani Aquile”, un programma triennale inserito nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola che mira ad accrescere e consolidare nei giovani allievi dell’Istituto la passione per il volo e per la cultura aeronautica e far maturare in loro capacità di pianificazione e gestione di stress psico-fisici. La prima fase di “Giovani Aquile” prevede un corso di volo su aliante svolto presso il Gruppo Volo a Vela del 60° Stormo di Guidonia, mentre la terza fase del progetto consiste in una serie di voli motivazionali – presso uno o più Stormi dell’Aeronautica Militare – destinati agli allievi dell’ultimo anno dell’Istituto. Inoltre per gli allievi più meritevoli – sempre del terzo anno – sono previsti una serie di voli motivazionali a bordo dei velivoli MB339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale oppure, come avvenuto quest’anno, su velivolo AMX-T del 51° Stormo. A presenziare l’evento, il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, il quale oltre ad aver evidenziato il valore formativo che tale progetto riveste per gli allievi, ha ricordato come tale iniziativa sia solo uno dei numerosi eventi con cui l’Aeronautica Militare – nell’anno del suo centenario – intende aprirsi alla meravigliosa città di Firenze. Ad osservare i voli degli allievi, era presente anche il Colonello Massimiliano Macioce, Comandante della Douhet, il quale ha ribadito l’importanza formativa della giornata: “Tra gli obiettivi della nostra Scuola, trattandosi del liceo dell’Aeronautica Militare, c’è anche quello di offrire ai nostri allievi la possibilità di cimentarsi con esperienze come questa e permettergli di coltivare la passione per il volo. In tal senso, l’attività di familiarizzazione al volo a motore, così come le altre fasi del progetto Giovani Aquile, esprimono appieno la connotazione prettamente aeronautica del nostro Istituto” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA ACQUISTA 9,5 MILIONI DI LITRI DI SAF – Air Canada celebra la Giornata della Terra annunciando l’acquisto di 9,5 milioni di litri di SAF. La compagnia aerea continua a portare avanti iniziative nel suo piano d’azione per il clima rafforzando la sua partnership con il produttore di SAF Neste, per alimentare i voli con Neste MY Sustainable Aviation FuelTM dal San Francisco International Airport. I 9,5 milioni di litri di SAF genereranno riduzioni di gas serra pari a circa 23.500 tonnellate di CO2e calcolate sulla base di una valutazione dell’intero ciclo di vita. “In Air Canada abbiamo adottato un approccio sfaccettato per affrontare il cambiamento climatico e la sostenibilità. I fattori ambientali e sociali sono incorporati nelle nostre decisioni strategiche, così come gli acquisti riguardo la flotta e le operazioni quotidiane attraverso il nostro supporto di alternative a basse emissioni di carbonio. Il SAF è uno dei i nostri pilastri fondamentali nel perseguire i nostri obiettivi di emissioni nette zero. Acquistiamo il SAF di Neste dal febbraio 2022. L’acquisto annunciato oggi rappresenta un aumento di cinque volte del nostro approvvigionamento di SAF anno dopo anno ed è un passo importante verso il nostro obiettivo dell’1% SAF entro il 2025, supportando il nostro viaggio verso i nostri obiettivi di decarbonizzazione net zero 2050”, ha affermato Michael Rousseau, Presidente e CEO di Air Canada. “La decarbonizzazione dell’aviazione è più importante che mai e Neste si impegna ad aiutare l’industria aeronautica a muoversi verso un futuro più sostenibile. Siamo orgogliosi di supportare Air Canada nel raggiungere il suo ambizioso obiettivo di zero emissioni nette da tutte le sue operazioni globali entro il 2050, fornendo il SAF di Neste che aiuta le compagnie aeree a ridurre le proprie emissioni. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme mentre aumentiamo la nostra capacità di produzione annuale di SAF a 1,5 milioni di tonnellate all’anno entro la fine del 2023”, ha affermato Michael Sargeant, Vice President Americas from the Renewable Aviation business unit at Neste. Attraverso il programma Leave Less Travel di Air Canada, i clienti corporate e gli spedizionieri cargo possono acquistare SAF, compensazioni di carbonio o una combinazione di entrambi per compensare o ridurre le emissioni di gas serra relative a viaggi di lavoro o spedizioni di merci, mitigando la loro impronta di carbonio. Questo programma è una delle tante iniziative globali implementate come parte del Piano d’azione per il clima di Air Canada.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL 9° WORKSHOP SULLA LEADERSHIP – Venerdì 21 marzo, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze si è concluso, dopo una settimana di attività, il 9° workshop sulla leadership riservato a 11 Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa provenienti da diversi Enti dell’Aeronautica Militare. Il Workshop, inserito nel Piano di Offerta Formativa dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche è stato progettato dal Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale dell’Istituto ed è stato erogato da personale formatore alla leadership Ufficiale e Sottufficiale dell’A.M. La modalità di esecuzione delle attività ha visto l’alternanza di lezioni frontali, attività esperienziali e autocasi con metodologie prese da modelli di coaching. Il Workshop rappresenta insieme al Seminario, un’occasione di incontro, di confronto e di condivisione sui vari argomenti che caratterizzano la vita dei reparti della Forza Armata ed è anche un importante momento di informazione e formazione alla leadership in cui viene valorizzato il ruolo di Presidente quale punto di riferimento e di collegamento tra il Comandante e i collaboratori ad ogni livello (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VISITA ALLE AZIENDE ARGOTEC E THALES ALENIA SPACE – Un’aliquota dei frequentatori dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, nell’ambito delle attività extra-curriculari svolte in seno all’Unità Addestrativa ASTRA (Academy Space Team for Research and Aerospace Studies), nei giorni 18 e 19 aprile hanno svolto un ciclo di visite presso le aziende Argotec e Thales Alenia Space ubicate entrambe a Torino, al fine di incrementare le conoscenze in ambito spaziale. La prima giornata è stata dedicata ad Argotec, una space company fondata nel 2008, che opera in un contesto internazionale e si occupa principalmente di Earth Observation, Navigation system, Telecommunications e Science and Exploration. In particolare l’azienda è focalizzata nella produzione di satelliti di piccole dimensioni, validati sia per l’orbita LEO (Low Earth Orbit, ovvero orbita terrestre bassa) che per lo spazio profondo. I frequentatori hanno avuto modo di studiare da vicino la piattaforma ArgoMoon che ha partecipato alla missione Artemis 1, per la validazione della nanotecnologia nello spazio profondo, e la piattaforma LICIACube, che ha preso parte alla prima missione di difesa planetaria della NASA, fungendo da unico testimone dello storico impatto tra una sonda e un asteroide (impatto avvenuto a 14 milioni di chilometri dalla Terra e primo oggetto italiano a raggiungere un target così remoto nello spazio). La seconda giornata è stata dedicata allo stabilimento torinese della Thales Alenia Space, specializzata in Human planetary exploration program, LEO Exploration program e Space Transportation and Re-Entry Vehicles. L’azienda, frutto di una joint venture tra l’azienda Thales (67%) e Leonardo (33%), è il principale partner industriale sia della futura stazione cislunare Gateway che della stazione orbitale commerciale Axiom. È tra i leader mondiali nella produzione di infrastrutture orbitali, con il contributo di circa il 50% dei moduli pressurizzati della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e la costruzione dei nodi 2 e 3 della stazione. Prima di lasciare lo stabilimento, i frequentatori hanno visitato il centro Altec, dove hanno avuto la possibilità di vedere la Ground Control Station (GCS), che è costantemente in contatto con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, e collegata ai centri di Comando e Controllo della NASA e dell’ESA. All’interno della facility è stato anche riprodotto lo scenario plausibile del territorio “marziano”, con una copia fedele del rover che verrà inviato, per simularne il comportamento e la risposta ai comandi che gli verranno forniti dalla Terra (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA SPONSORIZZA I PREMI PLATINO – Come ogni anno, i Premi Platino mirano a riconoscere i talenti dell’industria audiovisiva iberoamericana, che comprende nazionalità europee, sudamericane, nordamericane e caraibiche. Un riconoscimento al talento che ha avuto il supporto di Iberia. “Questa sponsorizzazione fa parte del progetto Iberia Talento a Bordo, un’iniziativa che mira a sostenere il talento spagnolo dentro e fuori i confini. Lo fa, da un lato, attraverso accordi di collaborazione con i quali la compagnia aerea facilita loro il volo; dall’altro dando loro visibilità sui propri canali, come il sistema di intrattenimento in volo, la rivista Ronda, i profili di Iberia sui social network e la piattaforma www.talentoabordo.com, dove propone contenuti su talenti emergenti o consolidati il cui lavoro o risultati meritano di essere conosciuti”, afferma Iberia.

QATAR AIRWAYS CELEBRA L’EID AL FITR – Qatar Airways celebra la fine del mese sacro del Ramadan e l’inizio di “Eid Al-Fitr”. “I passeggeri che viaggiano durante il periodo festivo sperimenteranno speciali tocchi celebrativi rappresentativi della festività durante il loro viaggio, presso le lounge della compagnia aerea all’Hamad International Airport e a bordo. A bordo Qatar Airways accompagnerà i suoi passeggeri in un viaggio per diffondere lo spirito delle celebrazioni dell’Eid Al-Fitr su rotte selezionate. Nelle cabine Premium, i viaggiatori saranno invitati a esplorare un esclusivo menu à la carte con alcuni dei piatti più significativi durante la festa, creati dalla famosa chef locale Aisha Al Tamimi. Per coloro che desiderano concludere con una nota dolce, i passeggeri sono quindi invitati a concedersi un assortimento di prelibatezze mediorientali per dessert. I passeggeri che viaggiano in cabina Economy vivranno anch’essi le celebrazioni dell’Eid Al-Fitr a bordo, poiché verrà loro offerto un menu speciale con piatti del Qatar. Estendendo la generosità di Eid e la condivisione dei regali a bordo, Qatar Airways offrirà ai passeggeri Premium confezioni regalo piene di “baklava”. I festeggiamenti per l’Eid di Qatar Airways si estenderanno ai passeggeri dell’Hamad International Airport e di Bangkok, Beirut, Londra, Parigi e Singapore, dove le lounge della compagnia aerea saranno pronte ad accogliere i viaggiatori e offrire loro esperienze indimenticabili”, afferma Qatar Airways.

LEONARDO LANCIA “FUTURE LOADING” – Con “Future Loading” Leonardo lancia un International Talent Programme per il recruitment di giovani talenti di provenienza internazionale, per rafforzare le competenze professionali evolutive e contribuire allo sviluppo di una strategia di innovazione ad ampio raggio. Grazie al programma, l’Azienda punta all’assunzione e alla formazione – attraverso un Master in Advanced Management, riconosciuto a livello internazionale e progettato con un partner d’eccellenza come Luiss Business School – di futuri manager in grado di gestire organizzazioni complesse, guidandone proattivamente l’evoluzione tecnologica e di business. “Il programma sviluppato insieme a Luiss Business School – sottolinea Antonio Liotti, Chief People & Organization Officer di Leonardo – rappresenta una novità assoluta per le modalità con cui è progettato, ossia la contestuale assunzione e formazione di talenti per far fronte alla crescente necessità di competenze distintive di alto profilo sia tecnologico, sia manageriale, per la nostra Azienda. Un percorso – aggiunge Liotti – che rappresenta un tassello importante all’interno di una strategia di recruiting ampia e diversificata che, solo nel 2022, ha portato all’inserimento di circa 5.000 persone in azienda, con un focus sui giovani al di sotto dei 30 anni che costituiscono il 44% dei nuovi assunti”. Il programma di formazione, della durata di circa un anno e svolto interamente in lingua inglese, prevede un percorso articolato in diversi step, presso differenti sedi del Gruppo, a partire dall’Headquarters di Leonardo a Roma, funzionale alla conoscenza della complessa realtà aziendale e realizzato anche attraverso un’esperienza all’estero e l’ausilio di metodologie didattiche innovative. I giovani selezionati apprenderanno le tecniche più avanzate di project management e system engineering, per guidare team ad alte prestazioni in ambienti multiculturali, ad elevata intensità tecnologica, in un contesto internazionale, e acquisire così le skill necessarie per trasformare le decisioni strategiche in azioni mirate, sviluppando spiccate capacità di leadership. Obiettivo principale è l’acquisizione di competenze volte all’assunzione, in futuro, di ruoli strategici in Leonardo attraverso una costante crescita professionale. Le macroaree su cui sono focalizzati i corsi comprendono le tematiche più attuali nell’ambito del management di aziende complesse, dall’Innovation, Marketing & Creativity al Leadership & Social Skills, dall’Engineering & Operations Management al Strategic Decision Making, fino all’Accounting, Finance & Governance.

LEONARDO PER IL FUTURO DEI PORTI CON AdSP – Leonardo, in virtù di una collaborazione avviata con l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, ha partecipato al convegno “Digitalizzazione e cybersecurity” che ha affrontato temi legati alle necessità di una gestione sicura ed efficiente dei porti. La giornata è stata l’occasione per un confronto con istituzioni europee e nazionali su quelle che sono le esigenze attuali e future di un porto, in termini di digitalizzazione, d sicurezza ed efficienza. Ai lavori hanno partecipato esponenti della Commissione europea, del Governo e di RAM (Rete Autostrade Mediterranee), società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché soggetto attuatore per la gestione e implementazione della Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN). Leonardo, che ha preso parte all’evento con alcuni rappresentati delle attività di Cyber & Security, ha avviato una collaborazione con AdSP del Mare di Sicilia Orientale per lo sviluppo di un programma congiunto finalizzato al miglioramento della postura di sicurezza informatica dell’Autorità siciliana che gestisce e organizza le attività dei porti di Catania e Augusta. L’obiettivo è quello di definire e implementare un sistema di gestione della sicurezza cyber per le infrastrutture del sistema portuale.

COLLABORAZIONE TRA LOCKHEED MARTIN E RHEINMETALL DEFENSE – Rheinmetall Defense e Lockheed Martin hanno stipulato un Memorandum of Understanding (MOU) per collaborare a soluzioni su misura che forniranno alla Germania un rocket artillery system che massimizza i componenti esistenti, prodotti in Germania. Nell’ambito di questa collaborazione, le aziende esploreranno potenziali opportunità congiunte in aree quali ricerca e sviluppo, produzione e altre attività. “Lockheed Martin non vede l’ora di collaborare e ottimizzare le nostre risorse combinate per soddisfare un’esigenza immediata di deterrenza”, ha affermato Paula Hartley, Lockheed Martin Vice President of Tactical Missiles.

ICAO SOTTOLINEA I PROGRESSI PER AFFRONTARE LE MINACCE ALL’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE – In un briefing chiuso ieri al Counter-Terrorism Committee of the United Nations Security Council (UNSC), il segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar ha sottolineato gli importanti progressi compiuti per affrontare le minacce terroristiche all’aviazione civile internazionale. Ha sottolineato il miglioramento del coordinamento stabilito tra l’ICAO, l’UN Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), l’UN Office of Counter-Terrorism (UNOCT) e la continua importanza dei loro sforzi congiunti. “Il terrorismo è ancora una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, l’aviazione civile è ancora vista come un obiettivo e la pandemia COVID-19 ha chiaramente evidenziato sia l’importanza critica che le persistenti vulnerabilità del sistema aereo globale”, ha affermato nella sua introduzione. Gli high priority aviation security risks sono identificati nell’ICAO’s Aviation Security Global Risk Context Statement, il cui ultimo aggiornamento prende atto della minaccia ricorrente di improvised explosives devices, crescenti preoccupazioni relative a minacce interne, uso improprio di Unmanned Aircraft Systems (UAS), rischi per aerei civili sopra o vicino a zone di conflitto e vulnerabilità del sistema agli attacchi informatici. Gli UAS in particolare stanno diventando più avanzati e più accessibili. Per quanto riguarda l’attuazione della United Nations Security Council Resolution 2309 (2016), il Segretario Generale ICAO ha confermato che molto è stato fatto. Il Segretario Generale ha espresso il suo “profondo apprezzamento al Counter Terrorism Committee per il suo continuo interesse e sostegno alla protezione dell’aviazione civile”, apprezzando la fiducia che ora viene riposta nell’esperienza dell’ICAO a sostegno degli sforzi globali del CTC.