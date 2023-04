Pratt & Whitney continua ad espandere e trasformare la Global GTF MRO Footprint

Con una domanda stimata di oltre 30.000 single-aisle aircraft prevista nei prossimi 20 anni, Pratt & Whitney sta espandendo la propria presenza globale e migliorando le capacità del network di GTF maintenance, repair, and overhaul (MRO) facilities. “Negli ultimi quattro anni, il GTF MRO network è più che raddoppiato e conta ora 12 sedi attive in tutto il mondo, con altre sette che dovrebbero essere online entro il 2025″, afferma Pratt & Whitney.

“Pratt & Whitney ha oggi più di 10.000 ordini di motori GTF e impegni da più di 90 clienti”, ha affermato Kevin Kirkpatrick, vice president, Aftermarket Global Operations at Pratt & Whitney. “Le esigenze dei nostri clienti sono in prima linea quando investiamo in capacità, capacità e tecnologie, per garantire l’efficienza operativa, revisionare rapidamente i motori e rimetterli in servizio”.

“Già nel 2023, sia Delta TechOps che Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. (MHIAEL) hanno celebrato l’espansione delle strutture, esemplificando gli investimenti effettuati per supportare la crescente flotta di motori GTF. Negli ultimi 12 mesi, Pratt & Whitney ha accolto nel network Iberia Maintenance, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance e SR Technics. Ha inoltre annunciato le prime acquisizioni di PW1100G-JM presso MHIAEL in Giappone e Ameco in Cina, la prima introduzione di PW1900G presso EME Aero e ha celebrato l’espansione di Delta TechOps.

Pratt & Whitney rimane concentrata sull’attrazione di talenti chiave per supportare il GTF MRO network. Dal primo trimestre del 2022, Pratt & Whitney ha assunto oltre 1.400 dipendenti in tutto il mondo, con l’intenzione di assumerne altri 700 quest’anno per sostenere la crescita della sua global MRO footprint”, prosegue Pratt & Whitney.

“Il GTF MRO network fa parte delle soluzioni EngineWise® di Pratt & Whitney, che forniscono agli operatori di motori una varietà di servizi post-vendita che si traducono in un valore sostenibile a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)