Aeronautica Militare: il 1 maggio 2023 ultimo addestramento prima del via alla stagione acrobatica 2023 della PAN

L’Aeronautica Militare informa: “Il Centenario dell’Aeronautica Militare è una grande occasione per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle Istituzioni. Sono, e saranno ancora tanti, gli eventi che l’Aeronautica Militare sta organizzando per stare “con la gente, tra la gente, per la gente”, e tra questi non poteva mancare la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Uno dei simboli dell’unità nazionale, l’orgoglio tricolore famoso in tutto il mondo, quest’anno ha ricevuto il prestigioso Guinness World Record con la seguente motivazione: The most jet aircraft in a military aerobatic display team is 10, achieved by the Italian Air Force (Italy), in Rimini, Italy, on 18 June 2022 (https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/710600-most-jet-aircraft-in-a-military-aerobatic-display-team).

Il riconoscimento è stato consegnato all’Aeronautica Militare in occasione delle celebrazioni del Centenario avvenute in Piazza del Popolo a Roma durante l’Air Force Experience lo scorso marzo”.

“L’attività delle Frecce Tricolori di quest’anno è solo all’inizio infatti, con l’evento “AM ringrazia l’Italia”, la PAN effettuerà un sorvolo su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi cento anni di storia. Nell’imminente avvio della stagione acrobatica 2023, da maggio a novembre, l’Aeronautica Militare ha previsto la presenza delle Frecce Tricolori ad almeno un evento/manifestazione aerea per ogni Regione italiana.

Il 1° maggio infatti ci sarà, come di consueto, l’ultimo addestramento della PAN prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione acrobatica 2023, forse la più iconica di sempre, quella delle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare“, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Per l’occasione, e per omaggiare la Forza Armata in questi cento anni di storia, i 10 MB339PAN vestiranno una nuova veste grafica. Nuove livree ispirate allo stemma araldico dell’Aeronautica Militare ed in particolare ai distintivi delle quattro squadriglie che, nel corso della 1ª Guerra Mondiale, si misero in luce per abilità, coraggio ed eroismo. Saranno sei nuove livree, quattro rappresentano le Squadriglie e due invece il logo ideato in occasione del Centenario.

Per seguire i prossimi eventi consultare il calendario della PAN a questo link“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)