SITA rinnova la sponsorizzazione del principale ACI-ICAO executive development program for airport managers

Airports Council International (ACI) World e International Civil Aviation Organization (ICAO) annunciano oggi il rinnovato e duraturo supporto di SITA al principale training and leadership program for airport executives, l’Airport Management Professional Accreditation Program (AMPAP).

“Dal suo lancio nel 2007, AMPAP è diventato il curriculum riconosciuto e rispettato a livello mondiale per lo sviluppo della carriera e dell’eccellenza per i dirigenti aeroportuali, beneficiando fino ad oggi di oltre 1.200 partecipanti. Il programma copre tutte le aree funzionali dell’attività aeroportuale e gli ultimi standard del settore, aiutando i professionisti ad affrontare le sfide attuali ed emergenti che devono affrontare, a beneficio del pubblico in viaggio e delle comunità che servono l’aviazione”, afferma ACI World.

Drew Griffiths, Head of SITA AT AIRPORTS, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di continuare ad essere il principale sponsor del programma AMPAP. Con SITA presente in oltre 1.000 aeroporti in tutto il mondo, siamo un membro chiave di questa comunità globale. Attraverso il programma AMPAP supporteremo ACI e ICAO nell’ampliare la portata del programma attraverso l’uso di nuove tecnologie digitali, alimentando al contempo una nuova generazione di leader aeroportuali. Ciò è anche fondamentale per rafforzare la capacità di SITA di servire meglio il settore”.

Luis Felipe de Oliveira, Director General of ACI World, ha dichiarato: “Investire nella formazione e nel miglioramento delle competenze dei gestori aeroportuali è fondamentale per la sostenibilità a breve e lungo termine dell’aviazione, in particolare mentre continuiamo a costruire e mantenere la sua forza lavoro. Il settore aeroportuale è in continua evoluzione e così anche le nostre conoscenze. La nostra rinnovata partnership di lunga data con SITA riflette la continua rilevanza del programma e l’importante ruolo della tecnologia nel migliorare le operazioni aeroportuali e semplificare il viaggio dei passeggeri. Siamo grati a SITA per questa partnership che ci consente di unire le nostre competenze e migliorare l’esperienza AMPAP per i professionisti della gestione aeroportuale mondiale”.

Jorge Varga, ICAO’s Technical Cooperation Bureau (TCB) Director and AMPAP Team Leader, ha dichiarato: “Molti degli obiettivi comuni del settore per la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali e il miglioramento dell’agevolazione dei passeggeri avranno importanti implicazioni per la prossima generazione di leader aeroportuali. Questo processo di modernizzazione molto critico spiega perché l’aggiornamento e il miglioramento delle competenze e delle conoscenze dei gestori aeroportuali nei prossimi decenni sarà così essenziale, sia per l’adattabilità che per la sostenibilità del trasporto aereo a lungo termine. La partnership di SITA e il supporto di AMPAP ha assicurato un impegno verso la qualità e l’eccellenza del programma. Non vedo l’ora di continuare a costruire questa importante collaborazione, volta a migliorare la gestione aeroportuale a livello globale”.

“Gli AMPAP graduates ottengono l’International Airport Professional (IAP) Designation o AMPAP Associate diploma award, riconoscendo l’eccellenza di un individuo nella gestione aeroportuale e la competenza nell’applicare ACI best practices e ICAO standards and recommended practices (SARPs).

ACI World e ICAO hanno precedentemente annunciato la nomina di Angela Gittens, ex Direttore Generale di ACI World, come ambasciatrice del programma. Il ruolo mira a promuovere la visibilità di AMPAP e il suo obiettivo di supportare i professionisti aeroportuali di tutto il mondo e in tutto l’ecosistema dell’aviazione”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)