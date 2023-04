IATA: le priorità dell’Air Cargo sono sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza

L’International Air Transport Association (IATA) ha evidenziato tre priorità per consentire all’air cargo industry di mantenere lo slancio in un contesto operativo difficile. Le priorità, delineate al 16° World Cargo Symposium (WCS), che si è aperto oggi a Istanbul, sono: Sustainability, Digitalization, Safety.

“L’air cargo è un settore diverso da quello che è entrato nella pandemia. I ricavi sono maggiori rispetto a prima della pandemia. I rendimenti sono più alti. Il mondo ha imparato quanto siano critiche le supply chain. Il contributo dell’air cargo ai profitti delle compagnie aeree è più evidente che mai. Tuttavia, siamo ancora legati al ciclo economico e agli eventi globali. Quindi, la guerra in Ucraina, l’incertezza su fattori economici critici come i tassi di interesse, i tassi di cambio e la crescita dei posti di lavoro sono preoccupazioni reali per l’industria oggi. Mentre navighiamo nella situazione attuale, le priorità dell’air cargo non sono cambiate, dobbiamo continuare a concentrarci su sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA.

Sustainability

“La sostenibilità è una priorità fondamentale. Lo scorso ottobre, alla 41a Assemblea ICAO, i governi hanno concordato il Long-Term Aspirational Goal (LTAG) of net zero carbon emissions by 2050, in linea con l’impegno del settore adottato nel 2021.

Il Sustainable Aviation Fuel (SAF) è fondamentale per raggiungere questo obiettivo, il 65% dell’abbattimento del carbonio proverrà dal SAF, tuttavia, i livelli di produzione rimangono impegnativi. IATA ha chiesto incentivi governativi per la produzione”, afferma IATA.

“Si sta producendo SAF. E ogni singola goccia viene utilizzata. Il problema è che le quantità sono piccole. La soluzione sono gli incentivi politici dei governi. Attraverso l’incentivazione della produzione, potremmo vedere disponibili 30 miliardi di litri di SAF entro il 2030. Questo sarà ancora lontano da dove dobbiamo essere. Ma sarebbe un chiaro punto di svolta verso la nostra net zero ambition di ampie quantità SAF a prezzi accessibili”, ha affermato Sullivan.

“IATA ha delineato altre tre aree in cui lavorare per sostenere la transizione energetica del settore:

– Supportare calcoli e compensazioni efficaci del carbonio attraverso lo sviluppo di una metodologia di calcolo delle emissioni accurata e standardizzata e il lancio di CO2 Connect for Cargo entro la fine dell’anno, uno strumento preciso per il calcolo delle emissioni derivanti dalle operazioni.

– Estendere lo IATA Environmental Assessment (IEnvA) ad aeroporti, strutture di movimentazione merci, shippers e operatori di rampa, per consentire al settore di guidare il successo commerciale, creare fiducia nelle nostre azioni di sostenibilità e avere un impatto positivo sul settore.

– Sviluppare environmental, social and governance (ESG) related metrics per superare le numerose metodologie in circolazione con la ESG Metrics Guidance for Airlines.

Digitalization

L’air cargo deve migliorare continuamente la propria efficienza. L’area con maggiori potenzialità è la digitalizzazione. IATA ha delineato tre obiettivi:

– 100% airline capability of ONE Record entro gennaio 2026. Questa iniziativa sostituirà i numerosi standard di dati utilizzati per i documenti di trasporto con un unico record per ogni spedizione. La Cargo Services Conference ha concordato di voler raggiungere il 100% della capacità aerea entro il 1° gennaio 2026 e il Cargo Advisory Council sostiene questa visione.

– Garantire la presenza di standard digitali per supportare la supply chain globale. Sono state finalizzate le linee guida sui dispositivi di tracciamento – le IATA Interactive Cargo guidelines – utilizzate per monitorare la qualità e l’accuratezza delle condizioni delle merci sensibili al tempo e alla temperatura che vengono spedite in tutto il mondo.

– Garantire la conformità e il supporto per le dogane, l’agevolazione del commercio e altri processi governativi che sono sempre più digitalizzati. La digitalizzazione svolge un ruolo importante nell’evoluzione delle strategie per l’agevolazione degli scambi, la riduzione delle barriere operative alle frontiere e la gestione sicura dei flussi di merci”, prosegue IATA.

Safety

“Accanto alla sostenibilità e all’efficienza c’è la sicurezza. L’agenda dell’air cargo continua ad essere dominata dalle batterie al litio. Molto è stato fatto. Ma, onestamente, non è ancora abbastanza”, ha detto Sullivan.

“IATA ha delineato tre safety priorities for air cargo:

– Le autorità dell’aviazione civile devono intraprendere un’azione energica contro gli shippers che non dichiarano batterie al litio nelle spedizioni di merci o posta.

– Accelerazione dello sviluppo di un test standard for fire-resistant aircraft containers con un incendio che coinvolge batterie al litio.

– Garantire il riconoscimento da parte dei governi dello standard unico per identificare tutti i lithium battery powered vehicles che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025″, conclude IATA.

“L’air cargo è un settore di fondamentale importanza. Aiuta a costruire un futuro migliore per le persone del mondo. E’ un’industria che salva vite umane, fornendo aiuti e soccorsi a chi ne ha bisogno. L’industria si è mobilitata per sostenere le persone colpite dai terremoti in Siria e Turchia. E’ essenziale lavorare insieme per garantire che l’air cargo rimanga un mezzo affidabile ed efficiente per fornire supporto a chi ne ha bisogno, rafforzando contemporaneamente le nostre supply chain globali e contribuendo allo sviluppo sostenibile delle nostre economie”, ha concluso Sullivan.

L’aviazione fornisce un aiuto critico nelle crisi

IATA ha ricordato alle parti interessate il ruolo fondamentale che l’aviazione svolge in caso di disastri naturali e crisi umanitarie.

“Quando le crisi colpiscono, l’aviazione è lì. La connettività è essenziale per ottenere aiuti e primi soccorritori dove sono necessari. La risposta al recente terremoto nel sud della Turchia e in Siria non ha fatto eccezione. Le compagnie aeree hanno contribuito a salvare vite subito dopo il terremoto. Le compagnie aeree continuano ad aiutare ad accelerare la ripresa con spedizioni di merci vitali”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General, mentre il settore aereo si incontrava a Istanbul per lo IATA World Cargo Symposium.

“Sebbene non esista una tabella completa del supporto fornito dall’aviazione, una revisione limitata di 29 vettori chiave che servono il mercato turco rivela un notevole sforzo di soccorso. Queste compagnie aeree hanno consegnato oltre 3.500 tonnellate di aiuti da oltre 90 paesi; hanno operato oltre 350 voli di soccorso e rimpatrio nelle aree colpite; hanno fornito il trasporto per oltre 130.000 soccorritori da tutto il mondo.

Airlink fornisce un buon esempio di come il settore dell’aviazione risponde alle crisi. È un’organizzazione senza scopo di lucro che coordina le risorse delle compagnie aeree donate e le esigenze delle ONG in tempi di disastro umanitario. In collaborazione con le sue ONG e le compagnie aeree partner, Airlink ha coordinato il trasporto di 1.000 tonnellate di aiuti umanitari nell’area colpita, con una additional pipeline di 300 tonnellate.

La resilienza delle città e delle infrastrutture sono componenti chiave degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (rispettivamente SGD 9 e 11). Ciò è messo alla prova in tempi di crisi, quando il ruolo del trasporto aereo è sia una componente infrastrutturale essenziale a sé stante sia un’ancora di salvezza vitale per le comunità”, afferma IATA.

“Ogni giorno le compagnie aeree danno un enorme contributo positivo all’umanità collegando persone, culture, imprese ed economie. Ciò favorisce la crescita economica e lo sviluppo sociale. Quando si verifica un disastro, questi legami diventano ancora più critici. Tutti nel settore possono essere orgogliosi dei rifornimenti essenziali, del talento e della speranza che l’aviazione porta nelle aree colpite dai disastri. Con questo in mente, incoraggiamo tutti i nostri stakeholder a unirsi a noi per garantire che l’aviazione possa svolgere questo ruolo diventando sempre più sicura, affidabile e sostenibile”, ha affermato Walsch.

“Le compagnie aeree hanno mostrato compassione e solidarietà eccezionali, fornendo rifornimenti e aiuti vitali alle comunità colpite in tutto il mondo. Durante le crisi, portiamo speranza, sollievo e aiuto, sforzandoci di ricostruire vite insieme. Sono orgoglioso di far parte di un settore che fa la differenza”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)