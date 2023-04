Un’ampia varietà degli ultimi Business Aircraft esposta a EBACE2023

EBACE2023 informa: “Circa 50 dei business aircraft più recenti e avanzati sul mercato saranno esposti durante l’imminente 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023).

Co-ospitato da EBAA e NBAA, EBACE è il luogo d’incontro annuale per l’European business aviation community e il principale evento del continente che mette in mostra on-demand aircraft, advanced air mobility (AAM) vehicles e la moltitudine di servizi disponibili per gli operatori.

L’EBACE Aircraft Display al Geneva International Airport, adiacente alla EBACE host facility Palexpo, includerà le ultime offerte di rinomati produttori europei come Airbus, Dassault Falcon Jet e Pilatus, nonché global aircraft manufacturers tra cui Boeing Business Jets, Cirrus, Gulfstream e Textron Aviation“.

“Ci aspettiamo un’ampia gamma di new and pre-owned business aircraft di tutte le dimensioni e per tutte le missioni, con tutti i principali OEM che espongono le loro flotte”, ha affermato Joe Hart, NBAA director, aircraft displays. “Nessun altro evento in Europa consente ai professionisti della business aviation o agli utenti finali di vedere l’ampia varietà di tipi di aeromobili che i partecipanti troveranno all’EBACE”.

“L’esposizione di quest’anno includerà anche il debutto EBACE del VoltAero Cassio 330 hybrid-electric demonstrator, uno dei tanti AAM vehicles nuovi e imminenti pronti a rivoluzionare la capacità della business aviation di servire gli ambienti urbani in modo rapido, sicuro e sostenibile.

A causa della popolarità dell’aircraft display, Hart ha incoraggiato i potenziali acquirenti a contattare ora i rappresentanti OEM per fissare appuntamenti per vedere il loro aereo preferito durante lo show”, prosegue EBACE2023.

“Non vediamo l’ora di offrire ai partecipanti una grande esperienza all’EBACE Aircraft Display”, ha affermato Hart. “Molti di questi velivoli sono estremamente richiesti e le opportunità di visione sono limitate”.

“Un’altra novità di quest’anno è una raised viewing and photography platform dedicata, che offre una vista impressionante dell’intero display, per consentire ai partecipanti di divertirsi e pubblicare immagini sui social media. I partecipanti ora accederanno all’aircraft display attraverso la Hall 6 del Palexpo, un cambiamento rispetto agli anni passati.

Dal 23 al 25 maggio, EBACE2023 riunirà leader aziendali, funzionari governativi, produttori, personale dei dipartimenti di volo e tutti i tipi di persone coinvolte in quasi ogni aspetto della business aviation.

A questo link la full list of aircraft nell’EBACE Aircraft Display: https://ebace.aero/2023/exhibitor-directory-floor-plan/aircraft-display/“, conclude EBACE2023.



(Ufficio Stampa EBACE2023 – Photo Credits: EBACE2023)