JetBlue: in vendita da oggi i voli da New York e Boston per Amsterdam

JetBlue ha annunciato l’intenzione di continuare ad espandersi in Europa con un servizio non-stop dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e dal Boston Logan International Airport (BOS) verso Amsterdam Airport Schiphol (AMS), disponibile per la vendita a partire da oggi (leggi anche qui). Il servizio da New York inizierà il 29 agosto, quello da Boston il 20 settembre. Questo segna il terzo debutto sul mercato transatlantico di JetBlue, dopo il successo del lancio del servizio per Londra da parte della compagnia aerea nell’agosto 2021 e il suo atteso servizio per Parigi in arrivo a giugno.

“I legacy carriers radicati hanno dominato questa rotta per decenni. Il nostro transatlantic service dimostra come l’ingresso di JetBlue in un nuovo mercato riduca le tariffe e avvantaggi i clienti”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Non vediamo l’ora di continuare ad espandere l’impronta transatlantica di JetBlue e presentare ai clienti che viaggiano da e per Amsterdam il nostro servizio pluripremiato e i nostri acclamati prodotti Mint e core a tariffe convenienti”.

Orari tra New York (JFK) e Amsterdam (AMS)

Servizio giornaliero a partire dal 29 agosto (direzione est) e dal 30 agosto (direzione ovest)

JFK-AMS Flight 2288: 22:00 – 11:35 (+1)

AMS- FK Flight 2289: 13:35 – 16:00.

Orari tra Boston (BOS) e Amsterdam (AMS)

Servizio giornaliero a partire dal 20 settembre (direzione est) e dal 21 settembre (direzione ovest)

BOS-AMS Flight 31: 20:00 – 9:35 (+1)

AMS-BOS Flight 32: 11:35 – 14:00

“I voli opereranno quotidianamente sull’aereo Airbus A321 Long Range (LR) di JetBlue, con 24 redesigned Mint Suite® seats, 114 core seats e l’elegante e spazioso interno della Airspace cabin. La piattaforma A321, che offre il range di un wide-body ma con l’economia di un single-aisle aircraft, consentirà a JetBlue di rivoluzionare efficacemente il mercato con il pluripremiato servizio della compagnia aerea e tariffe basse sui voli tra gli Stati Uniti e Amsterdam.

I posti sulla nuova rotta per Amsterdam sono in vendita a partire da oggi con tariffe basse per i viaggiatori originari degli Stati Uniti a partire da $479 andata e ritorno per la core experience della compagnia aerea e a partire da $1.899 per l’esperienza premium Mint di JetBlue. I viaggiatori originari dei Paesi Bassi possono usufruire di speciali tariffe introduttive di andata e ritorno a partire da €399 ($445) per core e €1.299 ($1.429) per Mint, disponibili su jetblue.com.

L’ingresso di JetBlue ad Amsterdam introdurrà una nuova era di viaggi a basso costo incentrati sul cliente per i viaggiatori d’affari e di piacere. La compagnia aerea è attualmente la sesta compagnia aerea più grande degli Stati Uniti”, afferma JetBlue.

“La dedizione di JetBlue alle comunità che serve è esemplificata dai suoi impegni climatici leader del settore, tra cui l’obiettivo di raggiungere net zero entro il 2040, dieci anni prima degli obiettivi più ampi del settore, nonché l’adozione di uno science-based target recentemente approvato per ridurre efficacemente le emissioni degli aeromobili della metà entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019. Con sei accordi SAF (Sustainable Aviation Fuel) negli Stati Uniti, la compagnia aerea continua a lavorare per un futuro di volo più sostenibile ed esplorare ulteriori opportunità SAF nelle sue destinazioni europee.

I clienti sia in Core che in Mint rimangono connessi per tutto il volo con Wi-Fi ad alta velocità illimitato e gratuito su ogni aereo. Inoltre, i clienti hanno accesso a una selezione curata di canali TV in diretta, incentrati su notizie e sport, e a un’ampia libreria di seatback entertainment, che consente ai clienti di vivere un’esperienza su più schermi a bordo, proprio come a casa”, conclude JetBlue.

JetBlue riporta i risultati del primo trimestre 2023

JetBlue Airways Corporation ha comunicato oggi i risultati per il primo trimestre 2023.

“Grazie al duro lavoro collettivo del nostro team, i nostri risultati finanziari del primo trimestre sono stati migliori delle aspettative e prevediamo un forte miglioramento sequenziale del margine ante imposte nel secondo trimestre. Rimaniamo sulla buona strada nell’esecuzione del nostro piano globale per migliorare la nostra redditività a lungo termine e ripristinare il nostro potere di guadagno storico”, ha affermato Robin Hayes, JetBlue’s Chief Executive Officer. “Per il secondo trimestre prevediamo una forte crescita dei ricavi continui poiché la domanda rimane robusta e vediamo un continuo slancio dalle nostre iniziative commerciali. Prevediamo un trimestre solidamente redditizio e rimaniamo fiduciosi nelle nostre prospettive per l’intero anno”.

Net loss for per il primo trimestre del 2023 secondo i GAAP principles di $(192) milioni o $(0,58) per azione. Escludendo gli elementi una tantum, adjusted net loss per il primo trimestre di $(111) milioni o $(0,34) per azione. La capacità nel primo trimestre 2023 è aumentata del 9,0% anno su anno.

Generate le più alte first quarter revenue della storia: operating revenue di $2,3 miliardi per il primo trimestre 2023, in aumento del 34,1% su base annua.

$1,7 miliardi in liquidità illimitata, mezzi equivalenti, investimenti a breve termine e titoli negoziabili a lungo termine alla fine del trimestre (esclusa la $600 million undrawn revolving credit facility).

“Le tendenze della domanda rimangono robuste nel secondo trimestre, con una forte domanda di viaggi leisure e visiting-friends-and-parents (VFR) in particolare durante i periodi di punta. Siamo inoltre soddisfatti del continuo miglioramento delle entrate e delle performance finanziarie nella nostra più grande città di riferimento, New York”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s President and Chief Operating Officer. “Il nostro programma TrueBlue Loyalty continua a mostrare tendenze incoraggianti con una forte crescita della spesa per le carte co-brand. Inoltre, la Northeast Alliance (NEA), che è già un significativo generatore di entrate, sta determinando un significativo miglioramento dei margini man mano che il nostro servizio matura”.

“Continuiamo a rispettare i nostri impegni finanziari e ci concentriamo sulle aree che possiamo controllare. Grazie agli eccezionali sforzi dei nostri membri dell’equipaggio, abbiamo raggiunto o superato la nostra guidance trimestrale sui costi per il quinto trimestre consecutivo. Uscendo dal primo trimestre, sono entusiasta della traiettoria del business poiché i margini crescono fino a avvicinarsi ai livelli pre-pandemia nel corso dell’anno”, ha affermato Ursula Hurley, Chief Financial Officer, JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)