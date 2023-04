Il Tecnam P-Mentor vince il Flieger Magazine Award 2023

Giovedì sera, 20 aprile, presso AERO Friedrichshafen, la più importante General Aviation exhibition in Europa, Tecnam ha ricevuto il Fliegermagazin Award per il best aircraft del 2023.

“Il prestigioso premio, giunto alla sua dodicesima edizione, ha riunito più di 159 membri chiave della global General Aviation community e ha premiato i vincitori riguardo best General Aviation products and suppliers in nove categorie.

Il ‘Best Aircraft’ award è stato ritirato da Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, che ha ringraziato tutti i lettori che hanno votato per il P-Mentor per questo ambito premio”, afferma Tecnam.

“Siamo entusiasti che i nostri lettori abbiano scelto un training aircraft moderno, economico ed ecologico come best aircraft per il Fliegermagazin Award 2023. Siamo d’accordo con i nostri lettori che Tecnam ha costruito un trainer efficiente e versatile che è interessante sia per i club che per le scuole più piccole, come così per le large airline-type schools”, afferma Thomas Borcher, Editor-in-chief of Fliegermagazin.

Nel suo discorso di accettazione, Walter Da Costa ha commentato: “Abbiamo lanciato il P-Mentor qui a Friedrichshafen poco più di un anno fa ed è stato un grande successo. Da allora abbiamo ricevuto centinaia di ordini da tutto il mondo, diventando un paradigma per il modern flight training”.

“Il P-Mentor è un two-seat, single engine, piston, fully IFR aircraft, conforme ai più recenti requisiti CS-23 EASA e FAA, che consente PBN/RNAV/AFCS capabilities. Fornisce alle moderne scuole di volo un’unica piattaforma per addestrare gli studenti dal loro primo volo, fino alla commercial pilot license e all’instrument rating. Ha variable pitch propeller e una simulated retractable landing gear option.

Il P-Mentor è progettato per offrire la migliore interfaccia uomo-macchina, con conseguente addestramento VFR/IFR più efficace. Il generoso fuel tank consente alle scuole di volo di volare tutto il giorno, senza rifornimento di carburante, il che migliora il valore operativo. Il basso costo di manutenzione, il basso consumo di carburante e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, fanno di questo aereo un’opportunità di guadagno unica per le scuole di volo”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)