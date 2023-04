Ryanair celebra 40 milioni di passeggeri in 15 anni di operazioni a Bologna

Ryanair ha festeggiato il trasporto di 40 milioni di passeggeri da/per Bologna, dopo 15 anni di attività all’aeroporto di Bologna, con il lancio del suo più grande operativo estivo di sempre che prevede 67 rotte, incluse 2 nuove per Tolosa e Zara e l’aumento delle frequenze su 25 rotte tra cui Alicante, Brindisi, Bruxelles, Creta, Lamezia, Palma di Maiorca e molte altre.

“L’operativo di Ryanair su Bologna per la Summer ‘23 includerà 67 rotte totali, incluse 2 nuove rotte su Tolosa e Zara; 11 aeromobili basati (investimento di $1,1 miliardi); oltre 745 voli a settimana; crescita del 9% vs S22; 5,5 milioni di passeggeri da/per Bologna p.a.

Ryanair opererà oltre 745 voli settimanali per l’estate 2023 (crescita del 9% vs S22) offrendo ai cittadini/visitatori di Bologna la più ampia scelta alle tariffe più basse in Europa per le vacanze estive ’23, incrementando sia il turismo in entrata che i posti di lavoro. Questa crescita senza eguali è sostenuta dall’impegno di Ryanair per l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, con 11 aeromobili basati (investimento di 1,1 miliardi di dollari) e il supporto a oltre 4.400 posti di lavoro”, afferma Ryanair.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea più grande d’Europa, Ryanair è lieta di celebrare il trasporto di 40 milioni di passeggeri attraverso Bologna dopo 15 anni di attività all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna con il lancio del nostro operativo estivo che offre 67 rotte incluse 2 nuove per Tolosa e Zara, garantendo ai clienti/visitatori di Bologna la più ampia scelta di sempre per l’estate ’23. Questo nuovo operativo è sostenuto dall’impegno di Ryanair a Bologna, basando 11 aeromobili (1,1 miliardi di dollari di investimento) e supportando oltre 4.400 posti di lavoro, inclusi 330 diretti.

Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive costituiscono la base da cui Ryanair può operare a lungo termine facendo crescere il traffico e incrementando la connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare l’Italia settentrionale.

Per consentire ai nostri clienti e visitatori da/per Bologna di prenotare la loro vacanza estiva alle tariffe più basse, stiamo lanciando una promozione speciale con posti disponibili a partire da €29,99 a tratta per viaggiare tra aprile e ottobre ‘23 su www.Ryanair.com”.

“Vedere premiare il 40milionesimo passeggero Ryanair a Bologna è vedere con soddisfazione come una collaborazione pluriennale abbia potuto generare tanto valore aggiunto. In quella cifra, ci sono tante cose: una città che oggi è più vivace, aperta, conosciuta, ambita come meta di visitatori. E quindi, più scambi, più cultura, più attività economiche, più posti di lavoro. Più opportunità di raggiungere i propri cari, in modo facile ed economicamente sostenibile. E più mete per consentire ai nostri concittadini di visitare il mondo. Oggi celebriamo una partnership che ha prodotto molto valore. E che continuerà a produrne”, ha commentato Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione di Aeroporto di Bologna.

