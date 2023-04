Airbus, Tarmac Aerosave e City of Chengdu istituiranno il primo aircraft lifecycle services centre in Cina

Airbus, Tarmac Aerosave e City of Chengdu hanno costituito una joint venture per il primo aircraft “lifecycle” services centre in Cina. La nuova struttura coprirà una serie di attività, da aircraft parking and storage, a maintenance, upgrades, conversions, dismantling and recycling services per vari tipi di aeromobili.

L’annuncio segue un primo Memorandum of Understanding (MoU) firmato nel gennaio 2022. L’entrata in servizio del nuovo centro è prevista intorno alla fine di quest’anno.

La struttura coprirà una superficie di 717.000 metri quadrati, con una storage capacity di 125 velivoli. Sarà incorporata in un ecosistema completo con un aviation industry park adiacente che ospita aziende di produzione e servizi aerospaziali nel Shuangliu District, Chengdu. Sarà un’altra pietra miliare della cooperazione tra Airbus e la Cina, in quanto contribuisce a rafforzare l’industria aeronautica cinese nei servizi post-vendita. Con questo aircraft lifecycle centre, la presenza di Airbus in Cina viene ampliata per coprire l’intera industrial chain, come parts manufacturing, aircraft assembly and delivery, fleet operation, end-of-life services, così come lo smantellamento e il ripristino di parti di alto valore.

“Questo nuovo centro a Chengdu si inserisce perfettamente nell’approccio di Airbus alla responsabilità ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’aeromobile. Aircraft storage, upgrades and dismantling avverranno tutti sotto lo stesso tetto. Siamo molto lieti di lavorare con i nostri partner esperti Tarmac Aerosave e la città di Chengdu per sviluppare il primo lifecycle services centre di questo tipo in Cina e la sua gamma di servizi”, afferma Cristina Aguilar, Airbus SVP Customer Services.

Tarmac Aerosave porta al progetto i suoi oltre 15 anni di comprovata esperienza in efficient aircraft dismantling. Situata nello stesso centro, Satair, sussidiaria di Airbus, acquisterà velivoli obsoleti, commercializzerà e distribuirà le parti usate per completare l’intera gamma di lifecycle services. Il 75% degli aeromobili in storage nel centro passerà a un secondo lifecycle. I velivoli rimanenti saranno smantellati con l’esclusivo Tarmac Aerosave process, recuperando circa il 90% del peso del velivolo, superando di gran lunga gli standard del settore.

(Ufficio Stampa Airbus)