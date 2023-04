Ryanair celebra i 2 milioni di passeggeri a Forlì e lancia l’operativo per l’estate 2023

Ryanair ha celebrato il raggiungimento di 2 milioni di passeggeri da/per l’aeroporto internazionale di Forlì con il lancio del proprio operativo per l’estate 2023, che include 2 nuove rotte per Katowice e Palermo. “Questo operativo vedrà Ryanair tornare a Forlì per la prima estate dal 2009, attivando 2 rotte esclusive e supportando oltre 75 posti di lavoro.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 da Forlì prevede 2 rotte in totale (Katowice e Palermo); oltre 12 voli a settimana; 106k passeggeri da/per Forlì p.a.

Ryanair opererà oltre 12 voli settimanali per l’estate offrendo ai cittadini e ai visitatori di Forlì la più ampia scelta ai prezzi più bassi in Europa per la prenotazione delle vacanze estive 2023, aumentando al contempo sia il turismo in entrata sia l’occupazione locale. Questa crescita senza precedenti è sostenuta dall’impegno di Ryanair sull’aeroporto di Forlì, supportando oltre 75 posti di lavoro”, afferma Ryanair.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea più grande d’Europa, Ryanair è lieta di celebrare i 2 milioni di passeggeri che hanno viaggiato attraverso l’aeroporto internazionale di Forlì dall’inizio delle operazioni nel 2001, annunciando il nostro operativo estivo 2023 con 2 nuove entusiasmanti rotte: Katowice e Palermo. Questo nuovo operativo è sostenuto dall’impegno di Ryanair per l’aeroporto internazionale di Forlì, operando 2 rotte esclusive e supportando oltre 75 posti di lavoro.

Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive costituiscono la base da cui Ryanair può operare a lungo termine, con crescita del traffico e aumento della connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell’Aeroporto Internazionale di Forlì per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione Emilia-Romagna.

Per consentire ai nostri clienti e visitatori da/per Forlì di prenotare la loro vacanza estiva alle tariffe più basse, stiamo lanciando una promozione speciale con posti disponibili a partire da €29,99 a tratta per viaggiare tra aprile e ottobre ‘23 su www.Ryanair.com”.

Il Business Aviation, Marketing & Communication Director di Forlì Airport, Andrea Stefano Gilardi, ha dichiarato: “E’ per noi un privilegio poter sostenere la crescita di Ryanair e continuare ad investire su un progetto di mobilità democratico che offra sempre più possibilità di collegamenti a chi risiede in Emilia-Romagna e a che la intenda visitare per motivi di business o leisure.

Il principale obiettivo condiviso con il vettore per questa stagione estiva 2023 è il consolidamento delle due rotte in programma, condizione necessaria per poter pianificare, già a partire dal 2024, ogni possibile incremento domestico ed internazionale.

L’obiettivo raggiunto di 2 Milioni di passeggeri trasportati da/per Forlì dall’inizio delle operazioni di Ryanair è non solo motivo di orgoglio bensì costituisce per la Società di Gestione Aeroportuale quell’ulteriore spinta allo sviluppo del Luigi Ridolfi tesa al ritorno ai volumi di traffico che gli sono propri ed al conseguente aumento dell’indotto per tutto il territorio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)