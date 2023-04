News Brevi – 27.04.2023

TEXTRON RIPORTA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2023 – Textron Inc. ha riportato oggi un utile netto nel primo trimestre 2023 di 0,92 dollari per azione, rispetto a 0,88 dollari per azione nel primo trimestre 2022. Adjusted net income di $1,05 per azione per il primo trimestre 2023, rispetto a $0,97 per azione nel primo trimestre 2022. “Nel trimestre abbiamo assistito a una crescita dei ricavi di Aviation, Industrial and Systems”, ha affermato Scott C. Donnelly, presidente e CEO di Textron. I ricavi di Textron Aviation sono stati di $1,1 miliardi, in aumento di $109 milioni rispetto al primo trimestre dello scorso anno, riflettendo prezzi più elevati e un volume più elevato, che includeva un maggiore volume in difesa e aftermarket. Textron Aviation ha consegnato 35 jet nel trimestre, in calo rispetto ai 39 dello scorso anno, e 34 turboprop commerciali, rispetto ai 31 del primo trimestre dello scorso anno. L’utile di segmento è stato di $125 milioni nel primo trimestre, in aumento di $15 milioni rispetto a un anno fa. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del primo trimestre era di $6,5 miliardi. I ricavi di Bell nel trimestre sono stati di 621 milioni di dollari, in calo di 213 milioni di dollari rispetto al primo trimestre del 2022, a causa di minori entrate militari. Bell ha consegnato 22 elicotteri commerciali nel trimestre, in calo rispetto ai 25 dello scorso anno. L’utile di segmento di $60 milioni è diminuito di $31 milioni rispetto al primo trimestre dello scorso anno, in gran parte a causa di volumi e mix inferiori. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del primo trimestre era di $4,6 miliardi. I ricavi del segmento Textron eAviation sono stati di $4 milioni, la perdita del segmento è stata di $9 milioni nel primo trimestre 2023, principalmente in relazione ai costi di ricerca e sviluppo. Il Board of Directors di Textron Inc. ha dichiarato un dividendo trimestrale di $0,02 per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° luglio 2023 ai detentori registrati alla chiusura delle attività il 9 giugno 2023.

EVE AIR MOBILITY OSPITA UN SUMMIT SULL’URBAN AIR MOBILITY – Eve Air Mobility (“Eve”) ha ospitato un vertice globale presso la sua U.S. facility a Melbourne, Florida, per collaborare e discutere dell’infrastruttura necessaria per supportare la Urban Air Mobility (UAM). L’evento di due giorni ha riunito più di 20 operatori, fornitori, società di infrastrutture e funzionari pubblici di 16 diverse organizzazioni con l’obiettivo di identificare i prossimi passi per supportare il futuro delle electric vertical takeoff and landing (eVTOL) vehicle operations. Durante l’evento, l’azienda ha tenuto sessioni informative e workshop su una varietà di argomenti tra cui l’esperienza dei passeggeri, l’energia, la pianificazione della rete, i servizi, sound and digital infrastructure. I partecipanti hanno anche preso parte a diverse esercitazioni pratiche, tra cui lo sviluppo di un prototipo di vertiport per includere un terminal passeggeri, servizi per i veicoli e punti di ricarica. “Mentre progrediamo con lo sviluppo della nostra eVTOL, Services and Operations Solutions, and Urban Air Traffic Management (Urban ATM) offering, volevamo creare un forum per le principali parti interessate con l’intento di affrontare in modo collaborativo le sfide del mercato UAM emergente”, ha dichiarato Andre Stein, co-CEO di Eve Air Mobility. “C’è molto di più nell’equazione oltre allo sviluppo di un aereo. L’evento di questa settimana ha evidenziato alcune aree chiave su cui continueremo a lavorare insieme mentre andiamo avanti”. Fin dall’inizio Eve ha lavorato con operatori e vari partner del settore per sollecitare feedback regolari, mentre procede verso il lancio del suo eVTOL e della relativa suite completa di servizi.

RAYTHEON TECHNOLOGIES AIUTA AMERICAN AIRLINES A POTENZIARE IL DATA-DRIVEN DECISION MAKING – La divisione Collins Aerospace di Raytheon Technologies sta collaborando con American Airlines per portare la più elevata aircraft data management technology, migliorando la sicurezza, l’affidabilità e l’analisi della compagnia aerea. American sta installando il Collins InteliSight™ Aircraft Interface Device (AID) su più di 500 velivoli, inclusa l’intera flotta di Boeing 737NG e la maggior parte dei suoi Airbus A320, con l’intenzione di installare il dispositivo sulla sua flotta di Boeing 777. Collins Aerospace InteliSight AID acquisisce, registra, archivia, crittografa e invia in modo sicuro i dati degli aerei alla solida e sicura piattaforma di terra di Collins, GlobalConnect. Fornire uno scaricamento automatico dei dati dopo ogni volo garantisce che le informazioni siano immediatamente disponibili alla compagnia aerea per l’analisi della sicurezza e l’implementazione dei miglioramenti. L’AmericanTechnical Operations team risparmierà tempo prezioso non dovendo più recuperare manualmente le informazioni sugli aerei.

SPAZIO: FOCUS SULL’INNOVAZIONE SPAZIALE IL 9/5 ALL’EVENTO “LARIOSPACE” – Cresce la filiera italiana per la produzione e il lancio in orbita di picosat e cubesat. Questi piccoli satelliti ad elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Sono infatti capaci di svolgere complesse missioni scientifiche e applicative, sia singolarmente che in costellazioni formate da decine o centinaia di esemplari. L’Italia si sta posizionando tra i primi player internazionali in questo settore: un recente bando dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per future missioni con questi piccoli satelliti ha visto la presentazione di ben 49 proposte ad elevato contenuto di innovazione. Lo sviluppo della tecnologia e del business con questi minisatelliti sarà tra i temi principali di “LarioSpace”, il nuovo evento sulla tecnologia e l’innovazione nel settore delle attività spaziali in Italia, che si svolgerà martedì 9 maggio presso il centro espositivo Lariofiere di Erba (Como). “Questo evento, consentirà ai partecipanti di scoprire le sfide della New Space Economy e di conoscerne le principali innovazioni tecnologiche e le prospettive per il futuro”, spiega Jonathan Polotto, CEO di Involve Space, startup spaziale che organizza la manifestazione insieme a Lariofiere. “Sarà anche un’occasione per incontrare figure chiave dell’ecosistema spaziale italiano, tra cui imprenditori, startupper, divulgatori scientifici e influencer legati a questo settore”. Due sessioni di “LarioSpace” saranno appunto dedicate al nuovo settore dei minisatelliti e vedranno gli interventi di importanti aziende. Tra queste, è prevista la presenza della torinese Argotec, che ha sviluppato i cubesat “Argomoon” e “LICIACube”, il primo lanciato nell’ambito della missione lunare “Artemis” della NASA, mentre il secondo per contribuire alla missione “DART” sempre della NASA che ha sperimentato la tecnica di impatto cinetico contro un asteroide a scopo di difesa planetaria. Un’altra azienda presente sarà la bresciana Apogeo Space, che sta lavorando al progetto “PiCo-IoT” relativo al lancio di una costellazione di un centinaio di picosatelliti in grado di fornire connettività Internet of Things (IoT) a tutti e ovunque. La manifestazione ha ricevuto i patrocini da ASI e Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Ulteriori informazioni su www.lariospace.it.

SAS E SUNDSVALL MUNICIPALITY FIRMANO ACCORDO PER BIGLIETTI CON BIOFUEL – Il comune di Sundsvall diventa il primo comune in Svezia a stipulare un accordo con SAS per prenotare solo biglietti che includono biofuel per tutti i viaggi di lavoro in aereo. All’inizio di aprile SAS ha lanciato due tipi di biglietto completamente nuovi che includono il biofuel. I biglietti sono disponibili per tutti i voli SAS domestici, scandinavi ed europei. I viaggiatori e le organizzazioni che acquistano i biglietti Go Smart o Plus Pro potranno acquistare i biglietti con circa il 50% di biofuel incluso per ridurre le emissioni di CO2 dei voli SAS. Il comune di Sundsvall è ora il primo comune in Svezia a firmare un accordo con SAS per questi biglietti su tutti i voli effettuati dai propri dipendenti. L’accordo offre al comune di Sundsvall e ad altri comuni del Västernorrland, nonché alla regione, l’opportunità di ridurre le proprie emissioni di CO2. “Siamo felici che il comune di Sundsvall scelga di essere il primo e mostrare ad altri comuni e imprese che possono ridurre in modo molto semplice le proprie emissioni derivanti dai viaggi aerei e allo stesso tempo essere coinvolti nel guidare la transizione verso un volo più sostenibile”, afferma Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability, SAS.

RYANAIR AGGIUNGE 3 AEROMOBILI 737-8200 “GAMECHANGER” A LONDON LUTON – Ryanair ha annunciato che aggiungerà 3 aeromobili “Gamechanger” alla sua flotta basata sull’aeroporto di London Luton (LLA). Questi 3 nuovi velivoli 737-8200 “Gamechanger” sono più rispettosi dell’ambiente, ridurranno il rumore del 40% e le emissioni di CO2 del 16%, offrendo al contempo la capacità di trasportare il 4% in più di passeggeri per volo. La decisione della compagnia aerea di assegnare questi nuovi aeromobili “Gamechanger” all’aeroporto di London Luton fa parte della strategia congiunta con LLA per favorire la crescita in modo sostenibile. Ryanair opererà oltre 140 voli settimanali su 27 rotte da/per l’aeroporto di London Luton per l’estate 23, incluse 9 nuove rotte di Ryanair per Bezier, Bologna, Malta e Siviglia.

ANA COMUNICA I RISULTATI FINANZIARI DELL’ANNO FISCALE CHIUSO AL 31 MARZO 2023 – – ANA HOLDINGS INC. comunica i risultati finanziari per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2023. Durante l’anno fiscale 2022 (1 aprile 2022 – 31 marzo 2023), guidato da una forte ripresa della domanda di viaggi domestici e internazionali e da iniziative di gestione dei costi sostenute, i ricavi operativi sono aumentati a 1.707,4 miliardi yen, segnando un aumento significativo rispetto all’anno fiscale precedente. Di conseguenza, ANA HD ha registrato un operating income di 120,0 miliardi di yen, un ordinary income di 111,8 miliardi di yen e un net income attribuibile ai proprietari della casa madre di 89,4 miliardi di yen. “ANA Group è lieto di annunciare la nostra solida performance finanziaria, che segna il primo anno intero di attività redditizio dall’inizio della pandemia tre anni fa”, ha dichiarato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “Questi risultati sono una testimonianza della dedizione dei nostri dipendenti, della lealtà dei nostri clienti e del supporto dei nostri stakeholder, che puntano verso un futuro promettente”. Riguardo la guidance per il FY23, ANA afferma: “Guidato dalla domanda di viaggi di piacere, si prevede che il mercato domestico si riprenderà ulteriormente e, per le rotte internazionali, si prevede che continuerà la ripresa dei viaggi in entrata verso il Giappone e la domanda commerciale. Continueremo a monitorare da vicino i rischi geopolitici, come la situazione in Ucraina, poiché tali problemi potrebbero influire sulle operazioni. Si prevede che le entrate aumenteranno in modo significativo con una crescita dell’international passenger service di 183,5 miliardi di yen e del domestic passenger service di 100,4 miliardi di yen. Tuttavia, l’international cargo dovrebbe diminuire di 90,0 miliardi di yen. ANA HD prevede spese operative di 60,0 miliardi di yen. Ci impegneremo a raggiungere la redditività e ad espandere i ricavi attraverso gli sforzi della nostra rinnovata struttura dei costi e del nostro modello di business”.

NUOVE NOMINE PER IBERIA AIRPORTS A MADRID E BARCELLONA – Iberia ha annunciato oggi cambiamenti organizzativi nel business degli aeroporti. José Luis de Luna, direttore di Iberia Airports, ha nominato Antonio Rodríguez Aranda nuovo direttore IBAS dell’aeroporto di Madrid e Alfons Obradors, nuovo senior manager di El Prat. José Luis de Luna ha commentato questo cambiamento organizzativo: “Siamo in una fase chiave, poiché ci stiamo avvicinando al tratto finale della risoluzione delle licenze di handling. Un momento decisivo in cui abbiamo rafforzato la nostra struttura scommettendo su esperienza, profonda conoscenza del business ed eccellenza nelle performance”. In questo modo, Iberia Airport Services rafforza la sua organizzazione nelle sue due basi più grandi, dove serve i suoi due principali clienti: Vueling a Barcellona e Iberia a Madrid. Questa nuova organizzazione sarà anche responsabile della gestione delle attività aeroportuali di Iberia dopo l’assegnazione delle nuove licenze, per fornire servizi di handling in rampa a società terze per i prossimi sette anni. Nella sua nuova responsabilità, Antonio Rodríguez Aranda dovrà guidare le operazioni di Iberia Airport Services nell’hub del suo cliente più complesso, Iberia, che è anche l’aeroporto con il maggior numero di clienti per IBAS, con più di 50 compagnie aeree a cui fornisce servizi, e un volume di oltre 30 milioni di passeggeri all’anno. Alfons Obradors Marcén sarà “ad interim” il nuovo Senior Manager di Iberia Airport Services all’aeroporto di Barcellona. Il suo obiettivo sarà quello di offrire il miglior servizio a Vueling, il principale cliente di Iberia Airport Services, continuando con la trasformazione dell’attività di handling per Vueling e garantendo la redditività delle operazioni a Barcellona.

IBERIA PARTECIPA A PROGETTI CLIMATICI E AMBIENTALI IN AMERICA LATINA – L’America Latina gioca un ruolo fondamentale nella strategia di sostenibilità di Iberia, dal momento che la compagnia aerea, nell’ambito del suo piano di compensazione delle emissioni, partecipa a due importanti progetti climatici e ambientali nella regione, uno situato sulla costa caraibica del Guatemala e l’altro a Ucayali, Perù. Il primo di questi, a Izabal (Guatemala), ha come obiettivi principali lo sviluppo di una rete di zone di ecoturismo e riserve ecologiche, mantenendo le foreste naturali esistenti minacciate dalla deforestazione, sostenendo al contempo l’uso produttivo del territorio, con una maggiore prevenzione delle pratiche negative e fornendo aiuto alla popolazione locale per il loro sviluppo. Da parte sua, l’iniziativa Nii Kaniti, a Ucayali (Perù), mira a migliorare le condizioni di vita di migliaia di famiglie e, in particolare, di donne, generando un reddito aggiuntivo attraverso la gestione delle foreste dell’area, in cui vivono sette comunità indigene, che sono circondate da un’area di quasi 120.000 ettari di foresta tropicale. Questo, attraverso la conservazione e la protezione di quest’area dal disboscamento con il sostegno allo sviluppo delle imprese locali, l’implementazione di un corretto uso del suolo e la creazione di capacità per la gestione delle risorse. I due progetti che Iberia ha scelto di sostenere sono certificati dal VCS e dal CCBA e hanno un impatto positivo su diversi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La partecipazione di Iberia a questi progetti si concretizza attraverso i programmi di compensazione delle emissioni che ha lanciato lo scorso anno, sia per clienti corporate che privati, che consente loro di calcolare volontariamente l’impronta di carbonio generata dai viaggi che effettuano e dare il contributo corrispondente per compensare tali emissioni. Iberia Group ha sviluppato questa piattaforma di compensazione delle emissioni in collaborazione con CHOOOSE, partecipante al programma IAG Hangar 51 per l’accelerazione delle start-up.

AIR CANADA EFFETTUA IL ‘DREAMS TAKE FLIGHT’ DA HALIFAX A ORLANDO – “Il primo Air Canada and Dreams Take Flight dall’Atlantic Canada dal 2019 è decollato dall’aeroporto internazionale di Halifax con 144 bambini alla volta di Orlando, per vivere il ‘viaggio di una vita’. Grazie ai numerosi dipendenti volontari di Air Canada, al supporto della Air Canada Foundation e al lavoro dell’organizzazione Dreams Take Flight, ogni anno sono operati otto voli, offrendo a oltre 1.000 bambini ogni anno una giornata indimenticabile in un parco a tema in Florida o in California. Il volo da Halifax è partito nelle prime ore del mattino e ha trasportato 144 bambini a Orlando, accompagnati da un equipaggio di volontari di Air Canada, attuali e in pensione, concentrati sulla creazione dell’esperienza più magica possibile”, afferma Air Canada. “La collaborazione con Dreams Take Flight è stato un modo meraviglioso per Air Canada, i nostri dipendenti e Air Canada Foundation di riunirsi e realizzare i sogni dei bambini che affrontano le avversità”, ha dichiarato Valerie Durand, portavoce di Air Canada Foundation. Altri sei voli da tutto il Canada partiranno da Toronto, Edmonton, Vancouver, Calgary, Montreal e Ottawa per tutto il 2023.

ACCORDO TRA SABRE CORPORATION E AIR INDIA – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia che alimenta il settore dei viaggi a livello globale, e Air India, una delle principali compagnie aeree indiane e membro di Star Alliance, hanno annunciato oggi un nuovo accordo pluriennale che consente alle agenzie di viaggio e alle aziende di tutto il mondo di accedere alle tariffe e ai posti a sedere di Air India attraverso il vasto mercato globale dei viaggi di Sabre. Dopo aver recentemente piazzato il più grande ordine di aeromobili nella storia dell’aviazione per 470 velivoli, Air India sta portando avanti ambiziosi piani di espansione. Oltre ai servizi di distribuzione, Air India sta utilizzando l’esperienza di consulenza di Sabre per aiutare a determinare le rotte ottimali per la sua flotta esistente e per quella nuova. “Il mercato indiano dei viaggi è tornato e sta tornando forte”, ha dichiarato Nipun Aggarwal, Chief Commercial & Transformation Officer di Air India. “Siamo quindi lieti di aver ristabilito e rafforzato il nostro rapporto con Sabre in questo momento di trasformazione per Air India e per il mercato dei viaggi indiano in generale. Questa partnership di distribuzione globale a lungo termine sosterrà i nostri ambiziosi piani di crescita e preparerà il terreno per la nostra transizione verso un modello più dinamico, incentrato sul merchandising, progettato per sbloccare il valore dei prodotti e dei servizi di Air India”.

LOCKHEED MARTIN DICHIARA IL 2023 SECOND QUARTER DIVIDEND – Lockheed Martin informa: “Il Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un dividendo per il secondo trimestre 2023 di $3,00 per azione. Il dividendo è pagabile il 23 giugno 2023 ai detentori registrati alla chiusura delle attività il 1° giugno 2023”.