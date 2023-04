Boeing espande gli ecoDemonstrator Flight Testing con gli “Explorer” airplanes

Boeing sta espandendo il suo ecoDemonstrator flight-test program per accelerare ulteriormente l’innovazione per la sostenibilità e la sicurezza. La società ha annunciato oggi il suo 2023 plan per valutare 19 tecnologie sul Boeing 777 ecoDemonstrator, aggiungendo anche “Explorer” airplanes che concentreranno i test su tecnologie specifiche.

“Il primo ecoDemonstrator Explorer, un 787-10 Dreamliner, condurrà test di volo a giugno da Seattle a Tokyo, Singapore e Bangkok per dimostrare come il coordinamento della navigazione attraverso le giurisdizioni del global airspace possa migliorare l’efficienza operativa, che può ridurre il consumo di carburante e le emissioni di un aereo fino al 10%. Utilizzando le capacità di bordo odierne, Boeing e gli air navigation service providers (ANSPs) negli Stati Uniti, Giappone, Singapore e Thailandia sequenzieranno collettivamente le rotte dell’aereo per ottenere la traiettoria di volo ottimale in più regioni, tenendo conto di condizioni meteorologiche, traffico aereo e chiusure dello spazio aereo. L’aereo volerà con il più alto blend di sustainable aviation fuel (SAF) disponibile in ogni località”, afferma Boeing.

“Per supportare l’obiettivo del nostro settore di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, Boeing sta espandendo il nostro programma ecoDemonstrator con i velivoli Explorer, per testare ancora più tecnologie incentrate sulla sostenibilità”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Continuiamo a investire nell’innovazione che riduce il consumo di carburante, le emissioni e il rumore sui nostri prodotti e a collaborare con i governi e l’industria per fare progressi sulla sostenibilità durante ogni fase del volo”.

“L’industria avrà bisogno di un continuo rinnovamento della flotta, guadagni di efficienza, renewable energy carriers come il sustainable aviation fuel e tecnologia avanzata per soddisfare l’impegno dell’industria dell’aviazione civile di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050”, ha dichiarato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer, Boeing. “Il nostro initial Explorer testing in collaborazione con le parti interessate dell’aviazione in quattro paesi è un ottimo esempio di come possiamo lavorare insieme per ottimizzare l’efficienza operativa e ridurre le emissioni”.

“Nel 2023 Boeing utilizzerà anche il suo attuale aereo di punta ecoDemonstrator, un 777-200ER (Extended Range), per testare 19 tecnologie tra cui:

– Sustainable wall panels nel cargo hold realizzati con il 40% di fibra di carbonio riciclata e il 60% di resina ricavata da una materia prima biologica.

– Un fiber optic fuel quantity sensor compatibile con 100% SAF.

– Una Electronic Flight Bag application con Smart Airport Maps, un componente di Jeppesen FliteDeck Pro, che riduce i costi operativi e supporta safe taxi operations con la rappresentazione di dati aeroportuali contestuali.

– Per tutti i test di volo, l’aereo volerà con la più alta miscela disponibile di SAF a livello locale.

Sin dai suoi primi voli nel 2012, il Boeing ecoDemonstrator program ha accelerato l’innovazione portando le nuove tecnologie fuori dal laboratorio e testandole in un ambiente operativo. Compreso il 2023 plan, il programma avrà testato circa 250 tecnologie per aiutare a decarbonizzare l’aviazione, migliorare l’efficienza operativa, incrementare la sicurezza e l’esperienza dei passeggeri. Circa un terzo delle tecnologie testate è passato ai prodotti e ai servizi Boeing“, proseue Boeing.

“Maggiori informazioni sull’ecoDemonstrator 2023 e sui precedenti aerei ecoDemonstrator sono disponibili su boeing.com/ecoDemonstrator. Gli impegni, le partnership e gli sforzi di Boeing per la sostenibilità sono disponibili su https://www.boeing.com/principles/sustainability“, conclue Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)