Wizz air partecipa al vertice tra Unione Europea e India

In un’importante occasione per il settore aereo, i leader dell’Unione Europea e dell’India si sono incontrati al vertice UE – India sull’aviazione per stabilire un accordo globale per liberalizzare i diritti di traffico e rafforzare l’allineamento normativo, compresa l’accelerazione delle politiche di decarbonizzazione tra le due regioni.

“Wizz Air ha partecipato alla discussione per promuovere i negoziati e dimostrare i vantaggi reciproci che si possono ottenere da accordi di open sky, sottolineando che, in base alla sua esperienza, tali accordi portano a una maggiore scelta e a prezzi migliori per i consumatori”, afferma Wizz Air.

Nel suo discorso di apertura, il Commissario dell’Unione Europea per i Trasporti, Adina Valean, ha sottolineato l’importanza del settore dell’aviazione nel promuovere la crescita economica e nel rafforzare i legami interpersonali tra le due regioni. “Dobbiamo lavorare insieme per garantire che le nostre compagnie aeree possano operare in modo efficiente, sostenibile e sicuro e che i viaggiatori abbiano accesso a un’ampia gamma di opzioni a prezzi accessibili”, ha dichiarato Valean.

In rappresentanza della parte indiana, il ministro dell’Aviazione civile, Jyotiraditya Scindia, ha sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione per affrontare sfide comuni come la congestione del traffico aereo, la sicurezza e la sostenibilità ambientale. “L’India e l’Unione Europea hanno una relazione di lunga data e dobbiamo costruire su queste basi per promuovere una maggiore connettività, il commercio e gli investimenti”, ha dichiarato Scindia.

Al vertice hanno partecipato anche diversi CEO di compagnie aeree, tra cui il CEO di Wizz Air, József Váradi. Váradi ha espresso il suo sostegno all’apertura dei cieli e al superamento dell’attuale quadro orizzontale. Ha sottolineato le opportunità e le efficienze che l’apertura dei cieli creerebbe per i consumatori, osservando che la connettività diretta tra le regioni è rimasta piatta dal 2009 ed è quindi necessario che i vettori low cost entrino nel mercato e catturino la domanda futura. “Wizz Air accoglie con favore la prospettiva di una maggiore concorrenza e di un più ampio accesso a nuovi mercati”, ha dichiarato Váradi. “L’apertura dei cieli tra l’Europa e l’India offrirà a Wizz Air l’opportunità di espandere le nostre operazioni low-cost, offrire tariffe più convenienti ai nostri clienti e creare nuovi posti di lavoro in entrambe le regioni”.

“Le due parti hanno concordato di proseguire il dialogo e di esplorare i modi per promuovere una maggiore cooperazione nel settore dell’aviazione. Il vertice è stato considerato un passo importante per rafforzare il partenariato tra l’Unione europea e l’India e promuovere una maggiore connettività, crescita e prosperità per tutti”, concluide Wizz Air.

