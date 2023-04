United Airlines ripristina il collegamento diretto tra Venezia e New York/Newark

United Airlines ha ripristinato il collegamento diretto stagionale tra Venezia, Aeroporto Marco Polo ed il suo hub di New York/Newark che opererà giornalmente per il periodo estivo, fino al 28 Ottobre 2023.

“Durante la stagione estiva 2023, la compagnia aerea prevede 10 voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti, collegando il maggior numero di aeroporti italiani con gli USA, rispetto a qualsiasi altro vettore.

Il servizio di United da Venezia a New York/Newark si unisce ai voli giornalieri diretti esistenti, offerti dalla compagnia aerea per tutto l’anno, tra Roma e Milano e il suo hub di New York/Newark e in aggiunta ai voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago e Washington Dulles e tra Milano e Chicago, nonché tra Napoli e l’hub di New York/Newark. United ha inoltre previsto l’inaugurazione del nuovo servizio diretto giornaliero tra Roma e San Francisco, previsto per il 26 maggio 2023. United raddoppierà inoltre le frequenze tra Roma e New York/Newark a partire dal 26 maggio 2023 e tra Napoli e New York/Newark a partire dal 24 giugno 2023″, afferma United.

“Siamo lieti di ripristinare il nostro servizio tra Venezia e New York/Newark”, ha commentato Walter Cianciusi, Country Sales Manager di United in Italia. “Con il ritorno del volo da Venezia i nostri clienti nell’area del triveneto ed oltre avranno la possibilità di raggiungere più di 60 destinazioni in coincidenza, attraverso l’hub di New York/Newark, verso tutto il continente americano. Siamo impazienti di accogliere nuovamente a bordo i nostri clienti”.

“La ripresa anticipata ad aprile del collegamento di United Airlines per New York/Newark, già riattivato nell’estate 2022, dimostra come il bacino d’utenza di Venezia sappia generare una domanda sempre più estesa verso gli Stati Uniti”, dichiara Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE. “La maggior capacità offerta dall’aeromobile Boeing 777-200ER, che per la prima volta opererà la rotta, conferma l’attenzione di United Airlines nell’intercettare le esigenze dei passeggeri e le opportunità di mercato”.

Venezia (VCE) – New York/Newark (EWR)

UA169 VCE – EWR: partenza 11:05, arrivo 14:20, giornaliero, dal 23 Aprile al 28 Ottobre 2023.

UA170 EWR – VCE: partenza 18:55, arrivo 09:05 +1, giornaliero, dal 22 Aprile al 27 Ottobre 2023.

“Il servizio stagionale diretto di United da Venezia a New York/Newark è operato con aeromobili Boeing 777-200ER dotati di 50 business suites con poltrone completamente reclinabili e tutte con accesso diretto al corridoio in business class United PolarisSM, 24 poltrone in premium economy United Premium PlusSM, 46 poltrone Economy PlusSM e 156 poltrone in Economy standard.

La classe business United Polaris è un’esperienza di viaggio di qualità che dà la priorità al relax e al comfort, con ottimi pasti a bordo, raffinati kit di cortesia Sunday Riley e sedili completamente reclinabili.

United Premium Plus offre un sedile più largo con più spazio per le gambe, i gomiti e con maggiore reclinabilità rispetto a un sedile standard di Economy Plus o di Economy, oltre a un kit di cortesia Sunday Riley, una coperta e un soffice cuscino firmati Saks Fifth Avenue.

United Economy Plus offre maggiore spazio per le gambe e un maggiore spazio personale. Situati vicino alla parte anteriore della cabina di Economy, i posti offrono il vantaggio di un’uscita più rapida dall’aereo all’arrivo. I posti in Economy Plus sono disponibili su tutti i voli transatlantici.

La classe Economy di United offre gratuitamente cibo, bibite, succhi di frutta, birra e vino, tè, caffè e intrattenimento a bordo. Sulla maggior parte degli aerei, i sedili sono dotati di un poggiatesta regolabile e di un sistema di intrattenimento personale on-demand”, prosegue United.

“United è presente in Italia dal 1997.

Situato a soli 22 Km da Manhattan, Newark Liberty International Airport offre i più veloci trasferimenti per molte parti della città, tra cui il servizio AirTrain verso New York Penn Station nel centro di Manhattan, con un tempo di percorrenza inferiore a 30 minuti”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Gruppo SAVE – Photo Credits: United Airlines)