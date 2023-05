Etihad Airways presenta all’Arabian Travel Market i nuovi 787 Dreamliner seats

Etihad Airways presenta questa settimana una suite di nuovi prodotti e miglioramenti all’Arabian Travel Market di Dubai. La compagnia aerea ha rivelato i nuovi interni per i suoi Boeing 787 Dreamliner che entreranno a far parte della flotta nel terzo trimestre di quest’anno, aggiungendosi ai 39 Dreamliner già operati da Etihad.

“Gli interni della nuova cabina del 787 Dreamliner di Etihad presentano ulteriori miglioramenti alle nostre cabine pluripremiate e rinomate nel settore. La nostra nuova Business Class porta l’esperienza degli ospiti a nuovi livelli con la seconda evoluzione del Business Studio, che è stata lanciata sull’Airbus A350-1000 lo scorso anno”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways.

“La Business Cabin presenta gli interni unici ed eleganti di Etihad, con una versione personalizzata dell’Elements seat prodotto da Collins. Etihad è la prima compagnia aerea al mondo a introdurre l’Elements seat sul Boeing 787.

I nuovi sedili offriranno agli ospiti un ambiente confortevole e spazioso, con una maggiore privacy fornita da una suite door. L’altezza della suite è stata ulteriormente aumentata rispetto al modello che ha debuttato sull’A350, offrendo una privacy ancora maggiore per gli ospiti.

Ciascuno dei 32 posti Business ha accesso diretto al corridoio, con la cabina progettata in una configurazione 1-2-1 che offre comfort, praticità e privacy, sia che si viaggi individualmente o con compagni. I sedili si reclinano per formare un fully lie-flat-bed lungo 78”. Sono dotati di uno schermo TV 4K da 17,3 pollici, Bluetooth headphone pairing, multiple charging ports e ricarica wireless, oltre a un ampio storage space.

In Economy, il nuovo 787 avrà 271 posti, più leggeri rispetto alla flotta attuale e quindi con maggiore efficienza nei consumi. I sedili vantano un comfort eccezionale e una maggiore sensazione di spazio creata dal design intelligente e dalle regolazioni, incluso un bracciolo dal profilo più sottile. Gli ospiti possono anche godere di una vasta gamma di intrattenimento sul monitor touch-screen 4K da 13,3 pollici, che include anche una comoda porta di ricarica USB.

Entrambe le cabine offrono un ambiente elegante e i più alti standard di comfort, sia che gli ospiti scelgano di riposare, lavorare o godersi il pluripremiato intrattenimento a bordo”, afferma Etihad Airways.

“Il nuovo 787 Dreamliner offre la più recente inflight entertainment technology di Safran. Le nuove funzionalità includono i monitor Rave Ultra 4K, Bluetooth headphone pairing e l’opzione per accoppiare personal phones and tablets allo schermo per utilizzarli come telecomando.

Il 787 Dreamliner è dotato di una nuova connectivity solution di Viasat che utilizza la tecnologia Ka-band, offrendo Wi-Fi ad alta velocità con funzionalità di streaming a bordo e Live TV, inclusi notiziari e canali sportivi.

L’E-BOX di Etihad offre ore di intrattenimento che si rivolgono a una vasta gamma di ospiti e preferenze. Centinaia di film di successo sono accompagnati da un’ampia gamma di contenuti arabi, asiatici ed europei. Inoltre, programmi TV popolari, musica, podcast e giochi assicureranno agli ospiti l’intrattenimento durante il loro viaggio.

In una serie di miglioramenti del prodotto arrivati a bordo quest’anno, Etihad ha introdotto nuovi Wi-Fly packages sulla sua wide-body fleet, con Chat and Surf packages che offrono dati illimitati. I membri Etihad Guest, inclusi quelli che si iscrivono immediatamente prima del volo, vengono premiati con free ‘Chat’ packages durante il volo.

I free Chat packages forniscono l’accesso alle app di messaggistica più diffuse come What’s App, WeChat, Messenger e altro ancora. I generosi Surf packages offrono dati illimitati per l’intera durata del volo”, prosegue Etihad Airways.

“La partnership unica di Etihad con Armani/Casa è ora pienamente estesa alle cabine Business Class della compagnia aerea, offrendo agli ospiti un’esperienza Business senza pari. La gamma comprende stoviglie su misura e arredi morbidi progettati in collaborazione con il celebre marchio di design internazionale Armani/Casa.

Il nuovo servizio di ristorazione in Economy di Etihad non è solo elegante, ma fa anche parte di un sistema di riciclaggio a circuito chiuso, creando così un’economia circolare che rimuove completamente la plastica monouso. Il dining equipment è stato progettato per offrire un’esperienza di qualità agli ospiti di Etihad, pur essendo funzionale per l’equipaggio di Etihad e riducendo l’impatto delle operazioni sull’ambiente”, conclude Etihad Airways.

Neves continua: “Rimaniamo pienamente impegnati a fornire esperienze leader del settore per i nostri ospiti e siamo orgogliosi di mostrarlo qui all’Arabian Travel Market. Quest’anno è all’insegna della crescita per Etihad: oltre a migliorare l’esperienza dei nostri ospiti e aggiungere aeromobili alla nostra flotta, abbiamo annunciato nuove rotte per la nostra rete, tra cui Calcutta il mese scorso, Lisbona, Malaga e Mykonos quest’estate e Copenhagen e Dusseldorf nel quarto trimestre”.

Etihad Airways prenderà in consegna tre nuovi Boeing 787 Dreamliner nel terzo trimestre 2023.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)