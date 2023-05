LATAM Cargo premiata da IATA per le sue soluzioni innovative in tema di sostenibilità

LATAM Cargo è stata premiata da IATA (International Air Transport Association) come vincitrice dell’Air Cargo Innovation Award (leggi anche qui) nella categoria corporate per i suoi progetti di riduzione della plastica nelle sue operazioni cargo in Cile e Brasile. Queste iniziative sono state progettate dai dipendenti della filiale e fanno parte dell’impegno di LATAM a diventare un Gruppo a zero rifiuti in discarica entro il 2027.

Le premiazioni della quarta edizione dell’evento sono avvenute durante la chiusura del World Cargo Symposium 2023 di IATA. I premi hanno cercato di mettere in luce nuovi progetti e idee che contribuiscono alla digitalizzazione, alla sostenibilità, alla sicurezza e alla protezione dell’industria logistica del trasporto aereo di merci. LATAM Cargo si è distinta dagli altri 25 concorrenti nella categoria corporate, presentando i progressi compiuti nella sostenibilità con l’implementazione di tre progetti innovativi di economia circolare per i suoi processi operativi nei mercati nazionali e internazionali di Cile e Brasile.

“Queste iniziative sono, nel caso del Cile, l’implementazione di un nastro riciclabile 3M che sostituisce la pellicola di plastica (film estensibile) utilizzata per consolidare il carico nella stiva, che consentirà di sostituire l’80% della plastica in questo processo, con una riduzione di 24 tonnellate all’anno. Inoltre, con questo progetto, LATAM diventa la prima compagnia aerea al mondo a lavorare con il nastro 3M e a implementare questo materiale innovativo per le operazioni di carico. Il secondo progetto implementato nel Paese riguarda le operazioni narrow body domestiche, mirando a sostituire la pellicola di plastica, impiegata solo per consolidare e trasportare in modo sicuro il carico dalla stiva ai piedi dell’aereo, con una coperta riutilizzabile che ha un ciclo di vita di quasi quattro anni. Questo cambiamento permetterà di ridurre del 100% l’utilizzo della plastica in questo processo, diminuendo così l’uso di 45 tonnellate di questo materiale all’anno. L’ultima iniziativa è invece quella messa in atto in Brasile, dove, perseguendo l’obiettivo di sostituire il film plastico, la filiale cargo è ricorsa all’uso di coperture per pallet impermeabili e riutilizzabili per lo stoccaggio delle merci nel magazzino di Guarulhos, nonché per il trasporto a terra delle merci da un magazzino all’altro. In questo modo, l’azienda prevede di ridurre 13 tonnellate di plastica all’anno”, afferma LATAM.

“Sono stati i dipendenti della filiale cargo a individuare e proporre queste soluzioni innovative volte a ridurre, eliminare o sostituire l’uso della plastica nelle operazioni cargo, cercando nuovi materiali più sostenibili e che non comportassero rischi operativi, sia per il carico che per gli operatori. Questi risultati sono stati possibili grazie al lavoro congiunto con i propri fornitori, che hanno sostenuto questa iniziativa per implementare i dovuti processi e ottenere così un materiale sostitutivo riutilizzabile e conforme a tutti i requisiti ambientali e tecnici necessari per realizzare un’economia circolare.

Va ricordato che nel maggio 2021 il Gruppo LATAM ha lanciato la sua rinnovata strategia di sostenibilità in cui ha stabilito obiettivi impegnativi: raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, eliminare la plastica monouso in tutte le sue operazioni entro il 2023 e diventare un gruppo a zero rifiuti in discarica entro il 2027, con l’obiettivo di contribuire alla protezione degli ecosistemi sudamericani per i prossimi 30 anni”, prosegue LATAM.

“Questo premio è un riconoscimento molto importante non solo per il gruppo, ma soprattutto per i nostri dipendenti che hanno proposto queste innovazioni. Due anni fa, ci siamo impegnati a migrare da un modello lineare a uno circolare, considerando i rifiuti una risorsa. Oggi questi progetti sono il riflesso di questo impegno e del fatto che i grandi cambiamenti possono nascere dal basso, senza bisogno di grandi investimenti o tecnologie. Questi progressi sono solo l’inizio. Continueremo a lavorare su altre iniziative che ci permettano di contribuire all’ambiente; speriamo che altri operatori del settore si uniscano a noi, perché non possiamo realizzare il cambiamento da soli”, ha commentato Diego García, Direttore delle operazioni di terra e della movimentazione di LATAM Cargo.

“L’innovazione è la chiave dello sviluppo, della sostenibilità e del successo dell’industria del trasporto aereo di merci, per questo abbiamo lanciato gli IATA Air Cargo Innovation Awards. Sono onorato di consegnare il premio Corporate a LATAM Cargo per i suoi sforzi di innovazione nella sostenibilità e per aver promosso un ambiente di avanzamento e inclusione a tutti i livelli della compagnia aerea”, ha dichiarato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo di IATA.

Ad oggi, il gruppo aereo cargo ha studiato e testato più di 18 iniziative incentrate sulla riduzione e la sostituzione della plastica nelle sue operazioni, di cui 7 sono in fase di sperimentazione in alcuni mercati della regione. Si prevede che in futuro l’azienda continuerà ad ampliare questi progetti a tutte le aree applicabili all’interno della sua rete.

(Ufficio Stampa LATAM – Photo Credits: LATAM)