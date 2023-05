SAS apre una nuova rotta per Bangkok

SAS continua a rafforzare la sua offerta e aprirà una nuova rotta per Bangkok, Thailandia. Seguendo questa espansione, i viaggiatori potranno volare direttamente a Bangkok tre volte alla settimana con comodi voli notturni in entrambe le direzioni utilizzando l’Airbus A350.

La prima partenza è prevista da Copenhagen il 30 ottobre 2023.

“La Thailandia e i Paesi scandinavi hanno una lunga storia di amicizia e collaborazione e tornare con una rotta diretta dopo nove anni è un vero piacere. La rotta verso Bangkok offrirà un punto di ingresso perfetto per la Thailandia più ampia e sarà un’ottima opzione sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Bangkok è un vivace punto d’incontro per gli affari internazionali e il paese è in cima a diverse classifiche come destinazione turistica popolare nel mondo con le sue bellissime spiagge, le giungle lussureggianti e la straordinaria cucina thailandese. Indipendentemente dal motivo del viaggio, siamo entusiasti di offrire ancora una volta un collegamento diretto tra la Scandinavia e la Terra dei sorrisi”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Nell’ambito del Winter 2023/2024 program, SAS continuerà anche i suoi servizi tre volte alla settimana verso Tokyo Haneda (HND) e Shanghai (PVG).

Lunedì, mercoledì e venerdì

Volo SK973 – Partenza CPH 23:30 – Arrivo BKK 17:05 (+1)

Martedì, giovedì e sabato

Volo SK974 – Partenza BKK 23:45 – Arrivo CPH 06:35 (+1)

Copenhagen-Bangkok sarà una rotta stagionale invernale. L’apertura del percorso è soggetta ad approvazione governativa.

SAS opererà la rotta per Bangkok con un Airbus A350, che offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica. Questo aereo ha un consumo di carburante molto inferiore e fino al 30% in meno di emissioni di CO2 rispetto ai precedenti aerei comparabili. L’Airbus A350 ha 300 posti e offre tre classi di viaggio: SAS Business, SAS Plus e SAS Go“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)