Finnair lancia i vini del centenario da degustare a bordo

Finnair continua i festeggiamenti per i suoi cento anni di attività, questa volta attraverso il lancio di vini rossi e bianchi che sono entrati a far parte della selezione di bevande a bordo dal mese di aprile. I passeggeri che volano su rotte a corto e a lungo raggio, sia della classe Economy che Business, avranno la possibilità di scegliere fra due tipologie di vino da sorseggiare comodamente in cabina già a partire da questa primavera.

“Il centenario di Finnair è il nostro focus per il 2023 e celebriamo questa importante tappa nella storia della compagnia aerea sia sui nostri canali che attraverso i nostri prodotti”, afferma Lauri Ahonen, Concept & Category Manager. “Si tratta di piccoli accorgimenti che rendono unica l’esperienza a bordo degli aerei Finnair per i nostri clienti”.

Le due miscele dei vini sono state create insieme al consulente enologo Ken Chase, un esperto internazionale che ha collaborato in passato anche con altre compagnie aeree, oltre a ospitare conferenze sui vini in tutto il mondo come co-fondatore dell’associazione di beneficenza Toast to Humanity.

“Nel selezionare i vini per questa iniziativa, abbiamo cercato di soddisfare tre fattori chiave prima di giungere al blend finale. Il primo elemento è la seduzione, che presuppone che il vino abbia un aroma accattivante in grado di intrigare immediatamente chi lo beve, grazie al profumo fresco tipico della diverse varietà. Il secondo è la struttura, che richiede un vino con un palato medio-ricco, caratterizzato da sapori persistenti al palato, lasciando un retrogusto piacevole. Il terzo elemento è l’equilibrio finale, che noi chiamiamo elemento “gustativo”, una sensazione di soddisfazione totalizzante che pervade il palato ad ogni sorso”, commenta Ken Chase, enologo e consulente nel settore delle compagnie aeree. “Ogni vino deve possedere tutti e tre questi elementi prima di essere preso in considerazione per completare il blend finale”.

Inoltre, per rendere omaggio al centenario e celebrarlo nel migliore dei modi, le etichette delle bottiglie sono ispirate ai manifesti originali di Finnair disegnati negli anni Cinquanta e Sessanta da Erik Bruun, uno degli artisti più amati del paese che, nel corso della sua lunga carriera, ha disegnato manifesti, francobolli, il retro dell’ultima banconota finlandese Markka, oltre a illustrazioni per molti dei marchi più amati in Finlandia. Le sue opere sono tipicamente caratterizzate dalla ricca natura finlandese, dalla flora e dalla fauna. Bruun ha ricevuto numerosi premi ed è dottore onorario dell’Università di Arte e Design di Helsinki.

Destination North – Vino bianco

Il vino bianco è il Castilla la Mancha White 2022, un blend di uve Airén (85%) e Verdejo (15%). Questo uvaggio è ottimo da sorseggiare in cabina ed è gradevole per la maggior parte dei palati. L’etichetta si rifà al poster di Bruun raffigurante un aereo a forma di pesce “Lohilentokone”, realizzato per una mostra fine degli anni ’50 e, a partire dal 1959, utilizzato da Finnair. Il disegno è stato ispirato dai molti pescatori che trasportavano le loro attrezzature a bordo di Finnair incontrati dall’artista nel corso dei suo viaggi.

100.000 Island – Vino rosso

Il Castilla la Mancha Red 2022 è un blend di tre uve, Tempranillo (85%), Syrah (10%) e un pizzico di Cabernet Sauvignon (5%). Il risultato è una miscela armoniosa che si sposa particolarmente bene con l’aria asciutta della cabina. L’etichetta richiama il poster di Bruun realizzato negli anni ’60 e utilizzato all’epoca nella pubblicità di Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)