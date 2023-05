Lufthansa Group: i risultati finanziari per il primo trimestre 2023 di Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines

SWISS riporta un risultato operativo di CHF 78,4 milioni per il primo trimestre

Swiss International Air Lines (SWISS) ha riportato un risultato eccezionalmente forte per il primo trimestre dell’anno, stagionalmente debole. Nei primi tre mesi del 2023 la compagnia aerea svizzera ha conseguito un risultato operativo di CHF 78,4 milioni (Q1 2022: CHF -47,4 milioni). I ricavi totali per il periodo sono stati pari a CHF 1,1 miliardi, in aumento di circa il 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Q1 2022: CHF 712 milioni).

“La nostra base di costi inferiore dopo la nostra ristrutturazione nel 2021 e l’elevata affidabilità dei nostri orari di volo sono stati ancora una volta fattori chiave in questa forte performance degli utili”, afferma Markus Binkert, Chief Financial Officer di SWISS. “Il nostro risultato del primo trimestre è una chiara conferma che SWISS è strutturalmente solida ed è stata in grado di trarre ulteriore vantaggio da un contesto di mercato favorevole. Il vivo desiderio di viaggiare delle persone continua a generare una forte domanda di voli, mentre le capacità complessive del nostro settore rimangono ridotte dopo gli anni del coronavirus”.

“Come nel 2022, la particolare costellazione di domanda e offerta ha comportato una riduzione della disponibilità di biglietti a tariffa ridotta. Questo a sua volta ha avuto un impatto positivo sui rendimenti. Anche la forza del mercato interno svizzero si è rivelata un particolare vantaggio per SWISS.

L’attività cargo di SWISS ha fornito un ulteriore importante contributo agli utili complessivi del periodo, sebbene non più ai livelli record degli ultimi anni. Ciò è in parte dovuto al fatto che la compagnia ha operato un numero sostanzialmente inferiore di voli all-cargo nel primo trimestre.

Con il risultato degli utili del primo trimestre, SWISS ha ora riguadagnato i livelli di liquidità che aveva mantenuto in tempi pre-crisi. La compagnia aveva già rimborsato prematuramente tutti i suoi prestiti bancari garantiti dal governo alla fine di maggio 2022 a favore di garantire il finanziamento del prestito sui capital markets tramite Lufthansa Group. Grazie alla forte performance del primo trimestre 2023, SWISS è stata in grado di rimborsare anche questi prestiti e ora può investire ancora una volta senza riserve”, afferma SWISS.

“Se vogliamo continuare ad affermare la nostra posizione come una delle compagnie aeree leader in Europa, dobbiamo essere in grado di investire nella nostra compagnia”, sottolinea il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “I nostri clienti hanno un bisogno sempre più forte di prestare la dovuta attenzione all’ambiente anche nelle loro attività di viaggio, e anche il desiderio di qualità premium continua a crescere. Pertanto, solidi risultati finanziari sono vitali per il nostro futuro, in quanto ci consentono di rendere la nostra attività più sostenibile e di sviluppare nuovi prodotti di qualità, rimanendo allo stesso tempo un datore di lavoro interessante”.

“SWISS (esclusa Edelweiss Air) ha trasportato oltre tre milioni di passeggeri nel primo trimestre 2023, con un aumento di oltre il 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono stati effettuati oltre 27.000 voli, circa il 47% in più rispetto a un anno fa. A livello di sistema, SWISS ha offerto il 40,2% di capacità in più per il periodo, misurata in ASK. Il volume totale di traffico del primo trimestre, misurato in RPK, è stato dell’80,4% superiore al livello dell’anno precedente. Il load factor nel primo trimestre è stato pari a un alto 81%, con un miglioramento di 18,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Una delle massime priorità per i prossimi mesi sarà quella di continuare a garantire la massima stabilità del programma. SWISS continuerà a intraprendere tutte le azioni possibili per fornire ai propri clienti la massima affidabilità possibile nelle sue operazioni di volo”, conclude SWISS.

Austrian Airlines ben posizionata per l’estate 2023

Per la prima volta dal 2020, Austrian Airlines è stata in grado di iniziare l’anno finanziario senza restrizioni dovute alla pandemia. Il vettore ha ottenuto un buon load factor e volumi di passeggeri relativamente elevati rispetto al primo trimestre 2022. Tuttavia, a causa dell’aumento delle spese, il primo trimestre solitamente debole si è chiuso con un calo in double-digit millions.

“Austrian Airlines ha raddoppiato i suoi ricavi a 400 milioni di euro (Q1 2022: 201 milioni di euro) rispetto al primo trimestre 2022. Questo è stato anche significativamente (+39%) superiore rispetto al primo trimestre 2020, quando la pandemia ha colpito (Q1 2020: 287 milioni di euro).

Nello stesso periodo, le spese totali sono aumentate del 53% a 486 milioni di euro (Q1 2022: 317 milioni di euro, Q1 2020: 440 milioni di euro), con spese per il carburante quasi raddoppiate rispetto al Q1 2022. L’Adjusted EBIT di -73 milioni di euro rappresenta un miglioramento del 33% rispetto allo scorso anno (Q1 2022: -109 milioni di euro).

Austrian Airlines ha anche raddoppiato il numero di passeggeri nel primo trimestre del 2023 a circa 2,3 milioni (Q1 2022: 1,1 milioni). Questo è stato anche superiore ai dati di trasporto del primo trimestre 2020 (1,9 milioni)”, afferma Austrian Airlines.

Il CEO Annette Mann: “Con i risultati del primo trimestre, rimaniamo sulla buona strada. Siamo particolarmente lieti di aver potuto accogliere molti nuovi dipendenti presso Austrian Airlines nei primi mesi dell’anno. Ci siamo preparati per un’estate intensa con personale esperto e neoassunto per deliziare i nostri ospiti con ospitalità e cordialità”.

“La crescita del personale è innescata dall’integrazione di quattro nuovi aeromobili Airbus A320neo, che saranno completamente integrati nella flotta entro l’estate. La flotta di Austrian Airlines conterà nuovamente 65 aeromobili quest’estate e servirà fino a 124 destinazioni durante il picco estivo. Oltre alle nuove aggiunte nel traffico continentale, Los Angeles e Tokyo faranno nuovamente parte del programma dei voli estivi.

Dopo aver chiuso l’anno 2022 tra le prime cinque compagnie aeree più puntuali in Europa, Austrian Airlines è stata in cima alla lista a febbraio e marzo di quest’anno. Con numerose nuove assunzioni, in particolare nelle aree operative, Austrian Airlines si prepara per un’estate intensa e stimolante”, conclude Austrian Airlines.

Il COO Francesco Sciortino: “La buona performance dello scorso anno ci consente di accelerare l’ammodernamento e la crescita della flotta, ma questo significa anche ingenti investimenti per noi. Faremo del nostro meglio quest’estate per essere all’altezza della fiducia dei nostri passeggeri e non vediamo l’ora di far volare i nuovi aerei a lungo raggio intorno al mondo molto presto”.

Brussels Airlines migliora il risultato del primo trimestre

Brussels Airlines chiude il primo trimestre a -44 milioni di euro, con un miglioramento del 29% rispetto all’anno precedente. “Il periodo tradizionalmente più basso dell’anno nel settore dell’aviazione è stato influenzato questa volta dai prezzi del carburante costantemente elevati e dall’inflazione.

I ricavi di Brussels Airlines sono aumentati di 123 milioni di euro, quasi del 79% su base annua, a 280 milioni di euro nel primo trimestre 2023 (anno precedente: 157 milioni di euro).

I costi operativi sono aumentati di un totale di 123 milioni di euro o +54%, a 350 milioni di euro (anno precedente: 227 milioni di euro).

Di conseguenza, l’Adjusted EBIT nel periodo in esame ammonta a -44 milioni di euro (anno precedente: -62 milioni di euro)”, afferma Brussels Airlines.

“I risultati di questo primo trimestre sono in linea con le nostre aspettative. Il miglioramento dei nostri ricavi di quasi il 79% e dell’Adjusted EBIT del 29% ci dà fiducia e conferma che siamo sulla buona strada per raggiungere solidi risultati per tutto il 2023″, afferma Nina Oewerdieck, Chief Financial Officer at Brussels Airlines.

“Il rinnovo della flotta e il SAF sono le leve più potenti per ridurre le emissioni di CO2 e di rumore dei voli. Brussels Airlines è stata orgogliosa di essere la prima compagnia aerea a trasportare SAF attraverso il CEPS-pipeline della NATO il 1° gennaio 2023″, prosegue Brussels Airlines.

“Da diversi mesi siamo in dialogo continuo con le diverse comunità all’interno della nostra azienda e con i nostri delegati sindacali. La responsabilità per il futuro della nostra compagnia aerea è condivisa da tutti i partecipanti. Siamo fiduciosi di trovare accordi con tutti i gruppi di dipendenti che assicureranno una solida base per essere preparati alla stagione estiva”, prosegue Nina Oewerdieck.

“Dal 26 marzo al 28 ottobre 2023, due aeromobili CityJet CRJ-900 rafforzeranno la flotta della compagnia di bandiera belga in un accordo di wet lease. Questa cooperazione consente alla compagnia aerea di ampliare la propria flotta in modo flessibile e aumentare la propria offerta europea.

Due ulteriori Airbus A320 sono entrati a far parte della flotta di Brussels Airlines in modo permanente e saranno impiegati sull’intera rete di medio raggio. Con queste misure le operazioni europee di Brussels Airlines cresceranno del 10% quest’estate.

Dal 15 aprile 2023, Dorothea von Boxberg – precedentemente CEO di Lufthansa Cargo – è nominata Chief Executive Officer (CEO) e Chief Commercial Officer (CCO). Assume inoltre la funzione di “Representative of the Executive Board to the European Commission” for Lufthansa Group”, conclude Brussels Airlines.

