I Falcon dell’Aeronautica Militare raggiungono le 150.000 ore di volo

L’Aeronautica Militare informa: “27 novembre 1985: il primo Falcon 50 entra in linea in Aeronautica Militare, al 31° Stormo di Ciampino. Il 9 febbraio 2023, durante uno dei tanti voli “salva vita” che il Reparto effettua quotidianamente, un Falcon 900EX EASy II, l’ultima versione di velivolo da trasporto Dassault in dotazione alla Forza Armata, raggiunge il traguardo delle 150.000 ore di volo complessive dell’intera flotta Falcon dell’Aeronautica Militare.

Una flotta che, negli anni, si è ampliata ed aggiornata con una serie di modelli: dai Falcon 50, consegnati tra il 1985 ed il 1991, all’ingresso in linea – dal 1999 – del Falcon 900Ex, versione migliorata e potenziata del predecessore Falcon 50, fino all’entrata in linea, nel 2005, dei nuovi Falcon 900EX EASy II, con un’avionica completamente aggiornata.

Velivoli utilizzati per il trasporto a medio raggio sul territorio nazionale ma che, se necessario dopo scalo tecnico, hanno solcato i cieli di tutto il mondo – Europa, Americhe, Africa, Medio Oriente, Asia – e, ancora oggi, sono impiegati per effettuare attività di trasporto aereo utile a soddisfare le esigenze di mobilità delle Alte Cariche di Stato, di Governo e dei Vertici militari, nonché per il trasporto sanitario d’urgenza e per ragioni umanitarie di pazienti in imminente pericolo di vita, equipe mediche organi, a favore della collettività nazionale, oltre che per interventi a favore di persone in situazioni di rischio”.

“Questo lusinghiero traguardo operativo è stato sottolineato, lo scorso venerdì 28 aprile, con una sobria cerimonia, sponsorizzata da Dassault Aviation e Dassault Falcon Service, che ha avuto luogo presso uno degli hangar del 31° Stormo, presieduta dal Comandante Forze per la Mobilità ed il Supporto, Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, ed alla presenza del Sindaco di Ciampino Emanuela Colella e numerosi ospiti, tra cui rappresentanti della Ditta Dassault, Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network di Dassault Aviation, e Pierre-Etienne Aubin, General Manager di Dassault Falcon Service.

All’evento ha preso parte anche una nutrita rappresentanza del personale dello Stormo e molti ex appartenenti al Reparto, comandanti, equipaggi, specialisti protagonisti di molte delle ore volate sulla linea”, prosegue l’Aeronautica Militare.

Il Comandante del 31° Stormo, Colonnello Gianmattia Somma, nel ringraziare i presenti per essere intervenuti e quanti hanno reso possibile l’evento, ha voluto sottolineare come “un traguardo di questo tipo, molto significativo per il Reparto e tutta la Forza Armata, sia la chiara testimonianza dell’impegno, della passione e della professionalità di chi ha lavorato e continua a lavorare su questi assetti, velivoli che hanno fatto la storia dello Stormo e che rappresentano un esempio sicuramente virtuoso di collaborazione e sinergia con una azienda di prim’ordine a livello mondiale come la Dassault“.

Al termine della cerimonia è stato presentato il Falcon 50 Special Color realizzato per celebrare le 150.000 ore di volo.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)