Embraer e Finep firmano un accordo per lo sviluppo di demonstration platforms per nuove tecnologie aeronautiche

Embraer e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), che promuove lo sviluppo economico e sociale del Brasile attraverso finanziamenti pubblici per Scienza, Tecnologia e Innovazione, hanno firmato un accordo per lo sviluppo di piattaforme per dimostrare nuove tecnologie aeronautiche.

“La formalizzazione della partnership incentrata sulla condivisione dei costi e dei rischi inerenti alla ricerca e sviluppo a un low and medium Technology Readiness Level (TRL), è avvenuta durante la cerimonia celebrativa del 30° anniversario della Aerospace Industries Association of Brazil (AIAB) a São José dos Campos, vicino a San Paolo. Alla cerimonia hanno partecipato il Minister of Science, Technology and Innovation, Luciana Santos, il Deputy Governor of the State of São Paulo, Felício Ramuth, e altre autorità.

Il progetto di innovazione, che utilizza risorse provenienti da finanziamenti a fondo perduto provenienti dal National Development, Scientific and Technological Funding (FNDCT), ha un valore di oltre R$ 180 milioni (USD 36 milioni) e riceverà un contributo di R$ 120 milioni (USD 24 milioni) da Finep nei prossimi tre anni. Risorse complementari arriveranno in cambio dalla società proponente, Embraer, nonché da cinque co-esecutori: Alltec, Equatorial, Eleb, Motora e TecCer. Il contratto prevede lo sviluppo di ground test benches (RIGs), software e un remotely operated modular aircraft per effettuare test in condizioni di volo reali, con l’obiettivo di aumentare il TRL di queste nuove tecnologie”, comunica Embraer.

“Siamo molto felici di continuare la nostra partnership di lunga data con Finep e di poter contribuire al progresso delle tecnologie e alla diffusione delle conoscenze in altri settori dell’economia brasiliana, portando avanti l’agenda di decarbonizzazione del pianeta e generando benefici socioeconomici per il Brasile, attraverso l’innovazione, la scienza e la tecnologia”, ha affermato Henrique Langenegger, Embraer Chief Engineer.

“Il progetto con Embraer stabilisce un tipo di accordo tra gli esecutori che offre un grande potenziale di innovazione. È un modello da seguire in diversi ambiti per risolvere commesse tecnologiche guidate da aziende di riferimento e che prevede partnership con aziende di varie dimensioni gli Institutes of Science and Technology”, afferma il director of Innovation at Finep, Elias Ramos de Souza.

“Per comporre il progetto, saranno appaltati Institutes of Science and Technology, come il Technological Institute of Aeronautics (ITA), il Mauá Institute of Technology (IMT), l’Institute of Technological Research (IPT) e la School of Engineering of São Carlos, che appartiene alla University of São Paulo (USP), rafforzando ulteriormente il rapporto tra governo, mondo accademico e industria, la tripla elica che guida lo sviluppo socioeconomico del paese.

La concessione di sussidi economici per l’innovazione nelle imprese è uno strumento di politica governativa ampiamente utilizzato nei paesi sviluppati e gestito secondo le norme della World Trade Organization. L’obiettivo è promuovere un significativo incremento delle attività di innovazione e aumentare la competitività delle imprese e dell’economia del Paese”, conclude Embraer.

