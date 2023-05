Qatar Airways vola direttamente da Doha ad Auckland

Qatar Airways sta reintroducendo un volo diretto da Doha ad Auckland, che inizierà il 1° settembre 2023 e opererà sette volte a settimana/con partenza tutti i giorni alle 01:50 ora locale. Qatar Airways opererà un Airbus A350-1000 sulla rotta, con 46 posti in Business Class e 281 in Economy Class. Una caratteristica fondamentale del servizio è la Qsuite, disponibile per i passeggeri di Business Class.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il servizio diretto da Doha ad Auckland aumenta una serie di nuove rotte annunciate nelle ultime settimane e consente ai passeggeri nei principali mercati europei, tra cui Regno Unito e Irlanda, di risparmiare tempo con questo connessione diretta. I passeggeri di Business Class a bordo dei nostri voli per Auckland possono anche godere della maggiore privacy di Qsuite, che è stata premiata come ‘Best Business Class Seat in the World’”.

“I viaggiatori possono iniziare a prenotare i voli da oggi per la ripresa il 1° settembre 2023 e quelli precedentemente prenotati per i viaggi successivi al 1° settembre saranno riprogrammati, poiché i loro biglietti sono via Adelaide per Auckland.

Con la più grande rete globale nella regione e il ‘Best Airport in the Middle East’ che offre una connettività continua ed efficiente verso destinazioni in tutto il mondo, Qatar Airways continua a guidare la ripresa dei viaggi aerei internazionali, con la compagnia aerea che ricostruisce la sua rete verso più di 160 destinazioni in tutto il mondo”, conclude Qatar Airways.

Orario dei voli giornalieri:

Da Doha (DOH) ad Auckland (AKL), QR920, partenza alle 01:50 e arrivo alle 02:45 (+1) ora locale.

Da Auckland (AKL) a Doha (DOH), QR921, partenza alle 15:00 e arrivo alle 23:15 ora locale.

Dal 24 settembre, a causa dei cambiamenti dell’ora legale ad Auckland, sia QR920 che QR921 arriveranno e partiranno rispettivamente un’ora dopo.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)